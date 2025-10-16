Advertisement
YouTube Down: घंटों ठप रहने के बाद चला यूट्यूब, सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर लिए मजे

यूट्यूब आउटेज के बाद, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अपने गुस्से को व्यंग्य के साथ व्यक्त करने के लिए अपने बेहतरीन मीम्स साझा किए, जो आपको हंसी से लोटपोट कर सकते हैं!

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:34 PM IST
बुधवार की शाम से गूगल के लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब में अचानक आई तकनीकी गड़बड़ी ने दुनियाभर के लाखों यूज़र्स को परेशान कर दिया. बड़ी संख्या में दुनिया भर के यूजर्स ने यूट्यूब की सेवाएं ठप होने की शिकायतें दर्ज कराईं. अमेरिका की आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector के अनुसार देखते ही देखते 3.4 लाख से ज्यादा रिपोर्ट्स सामने आईं. जो हाल के महीनों में यूट्यूब की सबसे बड़ी तकनीकी समस्याओं में से एक मानी जा रही है. फिलहाल गुरुवार को ये तकनीकि समस्या ठीक हो गई और दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने राहत की सांस ली. 

यूट्यूब यूज़र्स ने गूगल यूट्यूब पर वीडियो प्ले न होने, वेबसाइट न खुलने, और ऐप क्रैश होने जैसी समस्याओं की जानकारी दी. यह आउटेज क्यों रहा इस पर फिलहाल यूट्यूब की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है. इस बड़ी तकनीकी गड़बड़ी ने यह साफ कर दिया कि दुनिया भर में अरबों लोगों की डिजिटल जिंदगी में यूट्यूब कितना अहम बन चुका है और जब यह रुकता है तो उसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस होता है. इस बीच, आउटेज के बाद, सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अपने गुस्से को व्यंग्य के साथ व्यक्त करने के लिए अपने बेहतरीन मीम्स साझा किए, जो आपको हंसी से लोटपोट कर सकते हैं!

 

X पर एक नेटिजन ने फॉरेस्ट गंप का एक GIF पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, 'हर मौजूद व्यक्ति ट्विटर की ओर दौड़ रहा है यह देखने के लिए कि क्या यूट्यूब डाउन है.'

 

एक और सोशल मीडिया यूजर ने एक GIF साझा किया जिसमें एक भीड़ एटीएम जैसी मशीन पर बटन दबाती हुई दिखाई दे रही थी. इस GIF का शीर्षक था,'सभी लोग अभी यूट्यूब रिफ्रेश कर रहे हैं.'

 

एक और सोशल मीडिया यूजर ने अधिक रोचक कैप्शन लिखा, 'यूट्यूब ने 30 सेकंड के न छोड़े जा सकने वाले विज्ञापन चलाए, लेकिन वास्तविक वीडियो नहीं चलाया.'

यूट्यूब की सेवाएं हुईं बहाल, करोड़ो यूजर्स को मिली राहत
यूट्यूब के म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब म्यूजिक, और यूट्यूब टीवी के साथ भी आउटेज की सूचना मिली, जहां 4,873 से अधिक यूजर्स ने यूट्यूब म्यूजिक के साथ समस्याओं की शिकायत की जबकि 2,379 से अधिक यूजर्स ने यूट्यूब टीवी के साथ समस्याओं का सामना किया. डाउनडिटेक्टर के अनुसार, लगभग 54 प्रतिशत समस्याएं जो उपयोगकर्ताओं ने अनुभव कीं, वे वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग से संबंधित थीं. दुनिया भर के लाखों यूजर इस आउटरेज की वजह से प्लेटफॉर्म पर वीडियो स्ट्रीम करने में असमर्थ रहे. फिलहाल यूट्यूब स्ट्रीमिंग अब ठीक हो चुकी है और दुनिया के भर के करोड़ो यूजर्स ने राहत की सांस ली है. 

