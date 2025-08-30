इस पुलिस वाले ने बचाया ऐसा जानवर जिसे घर में रखने से हो सकती है जेल, खूब हो रही तारीफ
इस पुलिस वाले ने बचाया ऐसा जानवर जिसे घर में रखने से हो सकती है जेल, खूब हो रही तारीफ

Instagram Viral Reel: सोशल मीडिया पर एनिमल लवर्स की वीडियो काफी वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस वायरल वीडियो में पुलिस वाले ने ऐसे जीव को बचाया है जिसको पालने से जेल भी हो सकती है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 30, 2025, 01:04 PM IST
इस पुलिस वाले ने बचाया ऐसा जानवर जिसे घर में रखने से हो सकती है जेल, खूब हो रही तारीफ

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें लोग जानवरों की मदद करते हैं या उनका रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ देते हैं. ये मानवता और नेचर दोनों के लिए ही काफी जरूरी है. कई जीव ऐसे होते हैं जो इंसानी बस्तियों में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको पालना गैरकानूनी है. इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें एक पुलिस वाला कछुए को बच्चों से बचाकर तालाब में छोड़ देता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पुलिस वाले के काम की खूब तारीफ कर रहे हैं.
पुलिस वाले को कहां मिलता है कछुआ?

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक पुलिस वाला अपनी बाइक से जा रहा है. तभी वो देखता है कि रास्ते में सड़क किनारे दो छोटे बच्चे एक कछुए के साथ छेड़खानी कर रहे हैं. ये देखने के बाद वो अपनी बाइक को रोकता है और उन बच्चों के पास जाता है. ऐसे में बच्चे भी पुलिस वाले अंकल को देखकर डर जाते हैं और भागने की नाकाम कोशिश करते हैं. उसके बाद पुलिस वाला उस कछुए को सड़क किनारे से उठाता है और उस पर लगी मिट्टी को पानी से साफ करता है. इसके बाद कछुए को एक गत्ते में रखकर अपने साथ ले जाता है. 
क्या घर में पाल सकते हैं कछुआ?

इसके बाद वो पुलिस वाला एक एक्वेरियम शॉप पर जाता है और कछुए को खिलाने वाला खाना खरीदता है. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि पुलिस वाला उसे एक ठहरे पानी या तालाब में छोड़ देता है और इस तरह कछुए की जान बच जाती है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो इंडियन रूफ टर्टल या इंडियन टेंट टर्टल है जो कि घर में पालना गैरकानूनी है. जानकारी के लिए बता दें कि भारत में किसी भी भारतीय प्रजाति के कछुए को पालतू जानवर के रूम में रखना गैरकानूनी है और दंडनीय अपराध है. ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आता है.

किस अकाउंट से किया गया पब्लिश?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @ashmalikupcop नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 10 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
कछुए को बचाने का वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दी. एक यूजर ने लिखा, "आपकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस दुनिया को बस आप जैसे लोगों की जरूरत है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

