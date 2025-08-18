अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

Premanand Ji Maharaj Video: प्रेमानंद जी महाराज को हर उम्र के लोग सुनना पसंद करते हैं. सभी उनके बातों को अनुसरण भी करते हैं और जिन लोगों के मन में किसी भी प्रकार के सवाल होते हैं उन्हें विधिवत पूर्वक जवाब भी देते हैं. इस बार प्रेमानंद जी महाराज के पास एक ऐसा सवाल आया जो ज्यादातर लोगों के मन में होता है लेकिन पूछते नहीं. किसी ने सवाल किया कि अगर कोई मुर्गा-मछली का सेवन करते हैं तो क्या उनकी मनोकामना पूरी होगी? इस पर प्रेमानंद जी महाराज ने अच्छे से लोगों को समझाया. प्रेमानंद जी की बातें हर कोई एकाग्र होकर सुनता है.

प्रेमानंद जी महाराज ने पाप करने वालों को चेताया

इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, "मनोकामना की पूर्ति चाहिए तो हमें गलत आचरण छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि जो हम कामना की पूर्ति चाहते हैं उसमें पाप आचरण बाधा पहुंचाएंगे. पाप का फल दुख है, पाप का फल विपत्ति है, पाप का फल संकट है." प्रेमानंद जी ने आगे कहा, "अगर आप मुर्गा-मुर्गी खाते हो तो पाप कर रहे हो और वो पाप आपकी कामनाओं को पूर्ण नहीं होने देगा. चाहे आप हनुमान जी के पास जाओ, चाहे राम जी के पास जाओ. जहां भी जाओगे जीवों की हिंसा करते हो, जीवों को दुख देते हो. गंदा आचरण करते हो, गंदा भोजन करते हो तो भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले."

प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी कहा, "मनोकामना की पूर्ति चाहिए तो आपको ये गंदा भोजन और गंदे आचरणों का त्याग करें तो मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाएगी. निश्चित पूर्ण हो जाएगी. आप किसी भी मंदिर में मत जाओ, घर में पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन करो, घर में भगवान आ जाएंगे."

प्रेमानंद जी महाराज ने मुर्गा खाने वालों पर जताया रोस

इस मसले पर प्रेमानंद जी महाराज के पास एक और सवाल आया कि लोग समझते हैं कि मुर्गा और मछली का सेवन करना या हिंसा करने से जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता. यह सवाल सुनते ही प्रेमानंद जी महाराज और भी नाखुश हो गये. इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, "मुझे समझ नहीं आता कि अगर तुम्हारी अंगुली काटे तो कैसा लगेगा. क्या दर्द नहीं होगा? उन जीवों को देखो, चींटी के पीछे अंगुली लगाकर देखो, वो भाग रही है अपने प्राण बचाने के लिए. क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता?"

श्रृष्टि के बैलेंस पर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या कहा?

प्रेमानंद जी महाराज ने श्रृष्टि के बैलेंस पर कहा, "यह कहते हो कि अगर हम खाएंगे नहीं तो श्रृष्टि की बैलेंस बिगड़ जाएगी तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो. जब तुम्हारा बैलेंस परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. परमात्मा का तीन कार्य है- श्रृष्टि रचना, श्रृष्टि पालन करना और श्रृष्टि का संहार करना. वो काल का भी काल है, वो महाकाल है. वो जिस वक्त जैसा चाहता है, वो बैलेंस बनाता है. श्रृष्टि का बैलेंस बनाना उनका कार्य है. हमारा कार्य नहीं है. उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है."