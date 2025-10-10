Ranthambore: टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा नजारा, मां-बेटी बाघिनों के बीच वर्चस्व की जंग; VIDEO Viral

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन-3 में एक दुर्लभ और रोमांचक घटना सामने आई है. जहां पर्यटकों ने बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी मीरा के बीच भीषण मुकाबला होते देखा. इन दोनों बाघिनों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मां-बेटी के बीच वर्चस्व की जंग हो रही है. युवा बाघिन मीरा ने अपनी मां रिद्धि को इलाके पर कब्जा करने की चुनौती दी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ समय तक दोनों बाघिनें एक-दूसरे को चेतावनी देती रहीं, लेकिन देखते ही देखते यह तनातनी हिंसक संघर्ष में बदल गई. संघर्ष में अंततः रिद्धि ने मीरा को पछाड़ दिया और अपने इलाके पर अपना काबू बनाए रखा.

वन अधिकारियों का कहना है कि यह घटना रणथंभौर में बाघिनों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व की प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है. जैसे-जैसे शावक बड़े होते हैं वे अपनी अलग पहचान और इलाका स्थापित करने की कोशिश करते हैं. जो कभी-कभी इस तरह के टकराव का कारण बनता है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से ये रोमांचकारी जंग देखी. मां-बेटी के बीच हुई इस जंग ने जंगल के जीवन की कठोर लेकिन स्वाभाविक सच्चाई को उजागर कर दिया.

अपनी पांचवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिद्धि तैयार

रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मुताबिक रिद्धि बाघिन इस उद्यान की प्रसिद्ध बाघिन जिसका नाम मछली था उसकी पांचवीं पीढ़ी है. रिद्धि बाघिन एरोहेड की संतान है और वो भी अपनी परदादी की तरह ताकतवर और बहादुर है. रिद्धि अब युवा हो गई है और वो अपने क्षेत्र में सिर्फ अपना ही वर्चस्व ही चाहती है. यही वजह है कि उसने अपनी मां के इलाके पर ही कब्जा जमा लिया और इस जंग में अपनी मां को शिकस्त देकर वो पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा बैठी है.

रणथंभौर टाइगर रिजर्व का दिल है ये जगह

रिद्धि ने अब रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान के जोन 3 और 4 में पदम झील, राज-बाग, मलिक झील और मंदूब इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है. अब ये इलाके उसके हैं. उसकी मां मीरा वर्चस्व की जंग में उससे शिकस्त खाकर उस इलाके को छोड़कर चली जाती है.रणथंभौर के उद्यान में इस जगह को पूरे उद्यान का दिल माना जाता है. यहां पर बाघिनों की विरासत बाघिन 'मछली' से शुरू हुई थी. उसके बाद उसकी बेटी सुंदरी ने इस इलाके पर राज किया उसके बाद कृष्णा, उसके बाद एरोहेड और अब रिद्धि इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है.

