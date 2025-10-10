Advertisement
trendingNow12956120
Hindi Newsवायरल

Ranthambore: टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा नजारा, मां-बेटी बाघिनों के बीच वर्चस्व की जंग; VIDEO Viral

Viral Video में कुछ समय तक दोनों बाघिनें एक-दूसरे को चेतावनी देती रहीं, लेकिन देखते ही देखते यह तनातनी हिंसक संघर्ष में बदल गई. संघर्ष में अंततः रिद्धि ने मीरा को पछाड़ दिया और अपने इलाके पर अपना काबू बनाए रखा. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ranthambore: टाइगर रिजर्व में दिखा अनोखा नजारा, मां-बेटी बाघिनों के बीच वर्चस्व की जंग; VIDEO Viral

रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन-3 में एक दुर्लभ और रोमांचक घटना सामने आई है. जहां पर्यटकों ने बाघिन रिद्धि और उसकी बेटी मीरा के बीच भीषण मुकाबला होते देखा. इन दोनों बाघिनों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में मां-बेटी के बीच वर्चस्व की जंग हो रही है. युवा बाघिन मीरा ने अपनी मां रिद्धि को इलाके पर कब्जा करने की चुनौती दी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ समय तक दोनों बाघिनें एक-दूसरे को चेतावनी देती रहीं, लेकिन देखते ही देखते यह तनातनी हिंसक संघर्ष में बदल गई. संघर्ष में अंततः रिद्धि ने मीरा को पछाड़ दिया और अपने इलाके पर अपना काबू बनाए रखा. 

वन अधिकारियों का कहना है कि यह घटना रणथंभौर में बाघिनों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व की प्राकृतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है. जैसे-जैसे शावक बड़े होते हैं वे अपनी अलग पहचान और इलाका स्थापित करने की कोशिश करते हैं. जो कभी-कभी इस तरह के टकराव का कारण बनता है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से ये रोमांचकारी जंग देखी. मां-बेटी के बीच हुई इस जंग ने जंगल के जीवन की कठोर लेकिन स्वाभाविक सच्चाई को उजागर कर दिया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

अपनी पांचवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए रिद्धि तैयार
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मुताबिक रिद्धि बाघिन इस उद्यान की प्रसिद्ध बाघिन जिसका नाम मछली था उसकी पांचवीं पीढ़ी है. रिद्धि बाघिन एरोहेड की संतान है और वो भी अपनी परदादी की तरह ताकतवर और बहादुर है. रिद्धि अब युवा हो गई है और वो अपने क्षेत्र में सिर्फ अपना ही वर्चस्व ही चाहती है. यही वजह है कि उसने अपनी मां के इलाके पर ही कब्जा जमा लिया और इस जंग में अपनी मां को शिकस्त देकर वो पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमा बैठी है. 

रणथंभौर टाइगर रिजर्व का दिल है ये जगह 
रिद्धि ने अब रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान के जोन 3 और 4 में पदम झील, राज-बाग, मलिक झील और मंदूब इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है. अब ये इलाके उसके हैं. उसकी मां मीरा वर्चस्व की जंग में उससे शिकस्त खाकर उस इलाके को छोड़कर चली जाती है.रणथंभौर के उद्यान में इस जगह को पूरे उद्यान का दिल माना जाता है. यहां पर बाघिनों की विरासत बाघिन 'मछली' से शुरू हुई थी. उसके बाद उसकी बेटी सुंदरी ने इस इलाके पर राज किया उसके बाद कृष्णा, उसके बाद एरोहेड और अब रिद्धि इस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रही है. 

यह भी पढ़ेंः बाहर बैठे बच्चे पर झाड़ियों में छिपे बाघ ने किया जानलेवा हमला, फिर जो हुआ, AI वीडियो देख उड़ जाएंगे होश

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

tigerRanthambore

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा