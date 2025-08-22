Video: चूहों के बीच जमकर चले लात घूंसे, बीच सड़क पर हो गया ड्रामा; लोग बोले- पक्का पति-पत्नी होंगे
Video: चूहों के बीच जमकर चले लात घूंसे, बीच सड़क पर हो गया ड्रामा; लोग बोले- पक्का पति-पत्नी होंगे

Rat Fight Video:  सोशल मीडिया पर कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दो चूहे बीच सड़क पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 22, 2025, 02:18 PM IST
Video: चूहों के बीच जमकर चले लात घूंसे, बीच सड़क पर हो गया ड्रामा; लोग बोले- पक्का पति-पत्नी होंगे

Viral Video:आपने चूहों को आमतौर पर किसी चीज को कुतरते या इधर-उधर भागते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी चूहों की लड़ाई देखी है. जी हां, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें दो चूहे बीच सड़क पर लड़ रहे हैं. अब इस पूरी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
यह भी पढ़ें: सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो

कैसे शांत हुआ झगड़ा?
वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि बीच सड़क पर दो चूहे आपस में झगड़ा कर रहे हैं और एक शख्स उनको डांटकर शांत कराने की कोशिश कर रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि आस-पास से वाहन निकल रहे हैं और ये दोनों चूहे आपस में एक दूसरे को कूट रहे हैं. दोनों चूहे एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं. इतने में एक शख्स आता है और चूहों को डांटने लगता है. ये शख्स चूहों को चांटा दिखाकर झगड़ा शांत करा देता है. अब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
यह भी पढ़ें: दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

 

इतने लाख लोगों ने किया लाइक
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर raja_pehlwan_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर 12 लाख से ज्यादा लाइक हैं. इसी के साथ साढ़े नौ लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @raja_pehlwan_

कमेंट बॉक्स में कट गई मौज
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने​ लिखा, "कोई पुलिस स्टेशन कॉल करो". बीच सड़क पर चूहों को लड़ता देख दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "साइड में लड़ाई कर लो". तीसरे यूजर ने लिखा, "मेटर सीरियस लग रहा है". किसी ने कमेंट किया, "ये जरूर पति पत्नी होंगे, महाभारत चालू". एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो खुलेआम कानून को हाथ में ले रहे हैं". वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे ही मजेदार बातें लिख रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

