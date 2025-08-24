भूखे सांप के सामने रखी चूहेदानी, रहम की भीख मांगता रहा चूहा और फिर... देखें Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये हंसी का कारण बनते हैं तो कई बार इनपर दया भी आती है. ज्यादातर वायरल वीडियो में जानवर अपने भोजन के लिए ही एक दूसरे के खून के प्यासे दिखते हैं. कोई ना कोई कमजोर जानवर दूसरे ताकतवर जानवर का भोजन बन जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि ओवर कॉन्फिडेंस(अति-आत्मविश्वास) में शिकारी ही शिकार हो जाते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो एक सांप का वीडियो है, जो चूहे को खाना चाहता है. इस वीडियो में दिलचस्प बात ये है कि सांप जिस चूहे को अपना भोजन बनाना चाहता है, वो चूहेदानी में बंद है. ऐसे में देखना दिलचस्प है कि सांप उस चूहे को कैसे पकड़ता है या सांप को वहां से खाली हाथ जाना होगा.

क्या बच पाई चूहे की जान?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक हरे रंग की चूहेदानी में एक चूहा है और उसके बाहर एक रेट स्नेक है. रेट स्नेक को आम बोलचाल की भाषा में धामन सांप बोलते हैं. ये एक गैर विषैला सांप है जो चूहों, छिपकलियों और मेंढक जैसे छोटे जीवों को खाता है, लेकिन चूहा इसका पसंदीदा भोजन होता है. सांप चूहेदानी में बंद इस चूहे को खाने के लिए आता है लेकिन चूहे तक पहुंच नहीं पाता. ऐसे में सांप बार-बार चूहे पर वार करता है, लेकिन चूहे का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है. चूहेदानी का जाल काफी मजबूत और छोटे छेदों वाला है. जिस कारण ना तो सांप का मुंह चूहेदानी में जा सकता है और ना ही चूहा बाहर आ सकता है. ऐसी स्थिति में सांप बार-बार और अलग-अलग एंगल से चूहे पर वार करता है लेकिन सफल होता नहीं दिखाई दिया.

कमेंट बॉक्स में लोगों ने काटी मौज

इस वीडियो के वायरल होने पर लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं. अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को देखें तो हंसी नहीं रुकेगी. एक यूजर ने लिखा, "फिलहाल चूहा जेल में ही सेफ है". दूसरे यूजर ने देश की कानून व्यवस्था पर तंज करते हुए लिखा, "ऐसे ही अपराधी भारत की जेलों में सुरक्षित रहते हैं".

इतने लोगों ने किया लाइक

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर kaium_ahmmed_02 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. अब तक इस वीडियो को 43 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके. वहीं 2 हजार से ज्यादा यूजर्स ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

