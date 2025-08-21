क्या ट्रैक्टर से हो रही सांपों की खेती? जैसे ही ये खतरनाक Video देखेंगे उड़ जाएगी आपकी नींद
Advertisement
trendingNow12890364
Hindi Newsवायरल

क्या ट्रैक्टर से हो रही सांपों की खेती? जैसे ही ये खतरनाक Video देखेंगे उड़ जाएगी आपकी नींद

Saanp Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैक्टर को सांपों ने जकड़ रखा है. वीडियो देखने में असली लगता है, हालांकि वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 21, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या ट्रैक्टर से हो रही सांपों की खेती? जैसे ही ये खतरनाक Video देखेंगे उड़ जाएगी आपकी नींद

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है. इनमें से ज्यादातर वीडियो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा जनरे​टेड होते है. आज हम ऐसे ही एक एआई द्वारा बनाए गए वीडियो के बारे में बता रहे हैं. जिसमें एक ट्रैक्टर सांपों की खेती करता दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: गिलहरी है या सुपरहीरो? जहरीले सांप को मुंह से दबोचकर कुतर डाला, Video देखकर भी नहीं होगा यकीन

 

सांपों ने कैसे किया ट्रैक्टर पर कब्जा?
वायरल वीडियो को देखें तो समझ आता है कि ये किसी गांव के खेत का सीन है. वीडियो में दिखता है कि एक ट्रैक्टर पानी और कीचड़ से भरे खेत में उतरा हुआ है और उस ट्रैक्टर पर सांपों ने कब्जा कर रखा है. जहरीले सांपों ने ट्रैक्टर को पूरी तरह अपनी पकड़ में लिया हुआ है. ट्रैक्टर की छत हो या टायर, ऐसी कोई जगह नहीं जहां सांप ना हो. चारों ओर सांप ही सांप दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा जैसे किसी ने इन सांपों को ट्रैक्टर पर छोड़ दिया हो. देखने में लगता है कि ट्रैक्टर सांपों की जुताई कर रहा है. वीडियो देखने में असली लगता है लेकिन ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है. 

यह भी पढ़ें: सांप के साथ झूले पर ऐसा झूला शख्स जैसे कोई गर्लफ्रेंड, Video देखकर लोग बोले- भाई, भाभी है क्या?

 

पूरा गांव देखता रहा तमाशा
वीडियो में दिखता है कि खेत के पीछे सड़क पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं और इस नजारे को देख रहे हैं. इसी बीच एक व्यक्ति अपनी बाइक लेकर सड़क से जाने के बजाय खेत से निकलता है जिससे ये साफ हो जाता है कि वीडियो असली नहीं है बल्कि एआई से बनी हुई है. इसी बात पर एक यूजर मजे लेते हुए कमेंट करता है, "बाकी सब तो ठीक है पर मोटरसाइकिल वाला सड़क छोड़कर खेत से क्यों जा रहा है" .

 

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर muskan_801_khan नाम के हैंडल से अपलोड किया गया और अब तक इस वीडियो को 46 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 39 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. ये वीडियो असली नहीं है बल्कि एआई द्वारा बनाया गया है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Viral VideoSnake video

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में LoC पर पकड़ा गया 'जासूस' कबूतर, पैरो में बंधी थी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
;