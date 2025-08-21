क्या ट्रैक्टर से हो रही सांपों की खेती? जैसे ही ये खतरनाक Video देखेंगे उड़ जाएगी आपकी नींद

Viral Video: सोशल मीडिया पर ऐसे कई अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है. इनमें से ज्यादातर वीडियो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा जनरे​टेड होते है. आज हम ऐसे ही एक एआई द्वारा बनाए गए वीडियो के बारे में बता रहे हैं. जिसमें एक ट्रैक्टर सांपों की खेती करता दिख रहा है.

सांपों ने कैसे किया ट्रैक्टर पर कब्जा?

वायरल वीडियो को देखें तो समझ आता है कि ये किसी गांव के खेत का सीन है. वीडियो में दिखता है कि एक ट्रैक्टर पानी और कीचड़ से भरे खेत में उतरा हुआ है और उस ट्रैक्टर पर सांपों ने कब्जा कर रखा है. जहरीले सांपों ने ट्रैक्टर को पूरी तरह अपनी पकड़ में लिया हुआ है. ट्रैक्टर की छत हो या टायर, ऐसी कोई जगह नहीं जहां सांप ना हो. चारों ओर सांप ही सांप दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा जैसे किसी ने इन सांपों को ट्रैक्टर पर छोड़ दिया हो. देखने में लगता है कि ट्रैक्टर सांपों की जुताई कर रहा है. वीडियो देखने में असली लगता है लेकिन ये वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है.

पूरा गांव देखता रहा तमाशा

वीडियो में दिखता है कि खेत के पीछे सड़क पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं और इस नजारे को देख रहे हैं. इसी बीच एक व्यक्ति अपनी बाइक लेकर सड़क से जाने के बजाय खेत से निकलता है जिससे ये साफ हो जाता है कि वीडियो असली नहीं है बल्कि एआई से बनी हुई है. इसी बात पर एक यूजर मजे लेते हुए कमेंट करता है, "बाकी सब तो ठीक है पर मोटरसाइकिल वाला सड़क छोड़कर खेत से क्यों जा रहा है" .

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर muskan_801_khan नाम के हैंडल से अपलोड किया गया और अब तक इस वीडियो को 46 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 39 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. ये वीडियो असली नहीं है बल्कि एआई द्वारा बनाया गया है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.