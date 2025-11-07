Advertisement
फैशन नहीं, फंक्शन! शर्ट के कफ में क्यों लगे होते हैं दो बटन? एडजस्टमेंट नहीं, ये है राज

Interesting Fact Video: आपने सोचा है कि फुल स्लीव्स शर्ट्स की कप में दो बटन क्यों लगे होते हैं. ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये दो बटन इसलिए होते हैं ताकि अपनी हेल्थ या कलाई के हिसाब से कप को छोटा बड़ा किया जा सके, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है. चलिए जानते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:46 PM IST
फैशन नहीं, फंक्शन! शर्ट के कफ में क्यों लगे होते हैं दो बटन? एडजस्टमेंट नहीं, ये है राज

Interesting Fact Video: हमारी डेली लाइफ में ऐसी कई चीजें हैं जो हम यूज तो करते हैं पर उसके पीछे छिपी वजह जानने की कोशिश नहीं कर पाते हैं. पेंट शर्ट तो ज्यादातर लोग रोज ही पहनते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि फुल स्लीव्स शर्ट्स की कप में दो बटन क्यों लगे होते हैं. ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ये दो बटन इसलिए होते हैं ताकि अपनी हेल्थ के हिसाब से कप को छोटा या बड़ा किया जा सके, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है. सोशल मीडिया पर एक लड़के ने इन दो बटनों के पीछे एक अलग ही राज बताया है.

दो बटन के पीछे का राज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @sidneyraz नाम के वेरिफाइड अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें एक लड़का शर्ट के कप में लगे 2 बटनों के पीछे का राज बता रहा है. ये शख्स दावा करता है कि फुल स्लीव्स वाली शर्ट की कफ में 2 बटन इसलिए दिए जाते हैं ताकि जिस कलाई पर घड़ी पहनी हो उस कफ को ढीला रखा जा सके और जिस हाथ में घड़ी नहीं है उसको टाइट रखा जा सके. कुल मिलाकर इस शख्स ने दो बटन होने का कारण कलाई के साइज से नहीं बल्कि घड़ी को बताया.
यह भी पढ़ें: ये कैसी सनक...? ब्रेकफास्ट में 110 कच्चे अंडे पी गया ये शख्स, बोला- यही तो सेहत का राज...

वायरल हो रहा वीडियो?
यह वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों व्यूज बटोर चुका है. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये फैक्ट ज्यादातर यूजर्स को चौंका रहा है. यूजर्स इस फैक्ट को एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कई यूजर्स थे, जिनका कहना था कि वे सालों से शर्ट पहन रह थे, लेकिन आज तक उन्हें इन दो बटनों का राज नहीं पता था. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 12 हजार से भी ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

