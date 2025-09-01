बच्ची की इस मासूम भक्ति को क्या कहेंगे आप, Video में देखें कैसे किया भगवान जी का मेकअप

Viral Video: छोटे बच्चे मासूम होते हैं और उनकी ये मासूमियत कई बार कैमरे में कैद हो जाती है. छोटे बच्चों के मजेदार और मासूमियत से भरे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक छोटी बच्ची की भक्ति का क्यूट वीडियो इन दिनों सोशल मी​डिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वो भगवान शिव जी का मेकअप कर रही है.

भगवान को कैसे लगाती है पाउडर?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची मेकअप का सामान लेकर बैठी है और उसके पास भगवान भोलेनाथ की तस्वीर है. वीडियो में दिखता है कि वो बच्ची खुद भी मेकअप करती है और भगवान का भी मेकअप करती है. वो सबसे पहले कंघी से भगवान भोलेनाथ के बाल बनाती है. उसके बाद वो हाथ में पाउडर लेकर पहले खुद के चेहरे पर लगाती है और फिर भगवान को भी लगाती है.

बच्ची ने कौन-कौन से मेकअप किए?

शंकर जी को पाउडर लगाने के बाद बच्ची शंकर जी की तस्वीर पर लिपस्टिक लगाती है उसके बाद अपने होंठों पर भी लगाती है. लिपस्टिक के बाद काजल का नंबर आता है. बच्ची बड़ी मासूमियत से भगवान शंकर जी की आंखों में काजल लगाती है और उसके बाद अपनी आंखों में भी लगाती है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @ajcomedian07 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिस पर अबतक 36 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं लगभग 11 लाख लोग ने इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "भोले के भक्त भी भोले ही होते हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह गुडिया, आपके लिए लाइक तो बनता है. पहली बार भोले बाबा का मेकअप होते हुए देख रही हूं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.