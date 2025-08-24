Video: बाइक चलाने वाले सावधान! बरसात में यहां घूस जाते हैं सांप, लापरवाही से जा सकती है जान

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सांप बाइक के साइलेंसर के पाइप में घुसता नजर आ रहा है. यूं तो हमारे आसपास कई जंगली और जहरीले जानवर दिखाई देते रहते हैं, लेकिन मॉनसून में सांपों को लेकर एक अलग ही डर बना रहता है. इस मौसम में सांप कहीं भी मिल सकता है. दरअसल, बारिश के मौसम में सांपों के बिलों में पानी भर जाता है जिससे वे भोजन और सूखे स्थान की तलाश में होते हैं. ज्यादातर सांप चूहे और मेंढक खाने के लिए इंसानी बस्तियों में आ जाते हैं. हालांकि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन सांप जहरीला है या नहीं ये पहचान पाना आसान नहीं होता है. आम व्यक्ति को सांप की सही पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए हमें किसी भी चीज को छूते या उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

कैमरे में हो गया कैद

वीडियो में दिखाई देता है कि एक बाइक खड़ी है और उसके साइलेंसर के पाइप में एक सांप घुस रहा है. वीडियो में पूरा सांप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन सांप के पीछे का हिस्सा और बड़ी सी पूंछ पाइप में जाती दिखाई देती है. सांप की पूंछ को देखकर लगता है कि ये सांप पक्का रैट स्नेक ही होगा, लेकिन Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. इसी दौरान किसी ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

लोगों ने दबाकर शेयर किया वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर ramniwashkasyap नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिसके कैप्शन में लिखा था, "बरसात आ गई है, सावधानी रखें. गाड़ी चलाने से पहले ध्यान दें". अब तक इस वीडियो पर लगभग साढ़े 3 लाख लाइक होने वाले हैं. इतना ही नहीं साढ़े चार लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. ऐसा कम ही होता है कि किसी वीडियो के शेयर काउंट उसके लाइक से भी ज्यादा हों.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट

वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में मौज काट दी. एक यूजर ने लिखा, "हम क्यों सावधान हो? सावधान तो सांप को होना चाहिए, गलत जगह घुस रहा है". दूसरे यूजर ने ठहाके लगाते हुए लिखा, "रिपेयरिंग करके बहार आ जायेगा". तीसरे यूजन ने लिखा, "स्नेक रेस्क्यू टीम को बुलाकर रेस्क्यू करवा दीजिए".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.