तेंदुए के सामने आ गया कौआ, उसके बाद वो हुआ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा; Video देखें
वायरल

तेंदुए के सामने आ गया कौआ, उसके बाद वो हुआ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा; Video देखें

Leopard Viral Video: तेंदुआ खूंखार और फुर्तीला शिकारी होता है, लेकिन तेंदुए की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. तेंदुआ एक कौआ से डर गया.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:51 AM IST
तेंदुए के सामने आ गया कौआ, उसके बाद वो हुआ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा; Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों की लड़ाई के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी कोई जानवर खुद से कई गुना ताकतवर जानवर से भिड़ जाते हैं और पिट पिटाकर आ जाते हैं. इसके अलावा कई जीव खुद से कई गुना ताकतवर जानवर को डराने में कामयाब भी हो जाते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडिया वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देता है​ कि एक तेंदुआ कौआ से डर रहा है.
यह भी पढ़े: उड़ते परिंदे को हवा में दबोच लिया ये खूंखार जानवर, वायरल Video देख थम जाएंगी आपकी सांसें

क्या तेंदुआ पालतु है?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सफेद कार के पास एक तेंदुआ बैठा है और उसके गले में ऑरेंज रंग का पट्टा भी बंधा हुआ है. वीडियो देखने पर लगता है कि वीडियो किसी घर के गार्डन या पार्किंग का है. वीडियो देखने पर अंदाजा लगता है कि ये तेंदुआ शायद पालतू हो सकता है. तेंदुआ आराम से बैठा था कि इसी दौरान वहां एक कौआ आ जाता है और कांव-कांव करने लगता है. उसके बाद कौआ तेंदुए की ओर बढ़ता है.

कौआ कैसे करता है तेंदुए को पीछे?
जब कौआ तेंदुए के एकदम पास आ जाता है तो पहले तो तेंदुआ कौआ पर गुर्राकर उसे डराने की नाकामयाब कोशिश करता है. जैसे ही कौआ कांव-कांव करता है वैसे ही तेंदुए की हवा निकल हो जाती है. वीडियो में दिखता है कि जब कौआ तेंदुए की ओर आगे बढ़ता है तो तेंदुआ पीछे की ओर हटने लगता है. ऐसे डरपोक तेंदुए का वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा.
यह भी पढ़े: दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

किस अकाउंट से किया गया अपलोड?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @alexanderkremen नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर अब तक 1.7 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 36 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. 
 

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस डरपोक तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कौआ की पावर." दूसरे यूजर ने लिखा, "डर तो सभी के अंदर होता है बस उसे डराने वाला चाहिए." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

animal lifeLeopard videoviral

