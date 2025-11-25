बेटा बना CA तो नहीं रुक पाए खुशी के आंसू, वायरल हुआ पिता का भावुक वीडियो

Video Viral: रोजाना की तरह एक पिता थका हारा अपने घर की ओर लौट रहा था. लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर एक खुशी का तूफान इंतजार कर रहा है. जब वो घर में कदम रखता है तो ऐसी गुड न्यूज सुनने को मिली जिसके बाद एक पिता खुशी के आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूटकर रोने लगा. पिता और बेटे को भावुक होता देख लग रहा है जिसे कितने सालों से इस दिन का इंतजार था. जैसे कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो गया हो. चलिए देर न करते हुए जानते हैं वो गुड न्यूज क्या थी.

सीए बन गया बेटा

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पिता कंधे पर बैग और हाथ में सब्जी की ​थैली लिए घर आता है. जैसे ही वो घर में कदम रखता है. मां बेटे की ओर इशारा करके कहती है, “CA बन गया है ये…”. इतना सुनते ही पिता अपने बेटे की ओर देखते हैं और बेटा पिता के पैर छूने के लिए बढ़ता है और पैर छूने के बाद पिता बेटे दोनों गले लगकर रोने लगते हैं. आज वे सपना पूरा हो गया जो सालों से तप रहा था. एक ही पल में गर्व, प्यार, राहत… सब एक साथ देखने को मिला. इमोशन से भरा ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. काफी देर तक पिता और बेटा एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे और पिता रोते रोते बेटे की पीठ थपथपाने लगे.

किसने पोस्ट किया वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @netaagiri.kro नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये तेजी से वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि सालों की तपस्या आज रंग लाई, ये सिर्फ बेटे की सफलता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत थी.

