बेटा बना CA तो नहीं रुक पाए खुशी के आंसू, वायरल हुआ पिता का भावुक वीडियो

Emotional Video Viral: रोजाना ही तरह एक पिता थका हारा घर आता है. कंधे पर बैग हो और हाथ में सब्जी की थैली जैसे ही घर के अंदर कदम रखते हैं पत्नी बेटे ही ओर इशारा करके ऐसी बात कहती है कि एक पिता अपने आपको रोक नहीं पाता और बेटे को गले लगाकर रोने लगता है. आप भी देखें ये इमोशन से भरा वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:59 PM IST
Video Viral: रोजाना की तरह एक पिता थका हारा अपने घर की ओर लौट रहा था. लेकिन उसे क्या पता था कि घर पर एक खुशी का तूफान इंतजार कर रहा है. जब वो घर में कदम रखता है तो ऐसी गुड न्यूज सुनने को मिली जिसके बाद एक पिता खुशी के आंसू रोक नहीं पाया और फूट फूटकर रोने लगा. पिता और बेटे को भावुक होता देख लग रहा है जिसे कितने सालों से इस दिन का इंतजार था. जैसे कोई बहुत पुराना सपना पूरा हो गया हो. चलिए देर न करते हुए जानते हैं वो गुड न्यूज क्या थी.

सीए बन गया बेटा
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक पिता कंधे पर बैग और हाथ में सब्जी की ​थैली लिए घर आता है. जैसे ही वो घर में कदम रखता है. मां बेटे की ओर इशारा करके कहती है, “CA बन गया है ये…”. इतना सुनते ही पिता अपने बेटे की ओर देखते हैं और बेटा पिता के पैर छूने के लिए बढ़ता है और पैर छूने के बाद पिता बेटे दोनों गले लगकर रोने लगते हैं. आज वे सपना पूरा हो गया जो सालों से तप रहा था. एक ही पल में गर्व, प्यार, राहत… सब एक साथ देखने को मिला. इमोशन से भरा ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. काफी देर तक पिता और बेटा एक दूसरे से गले लगकर रोते रहे और पिता रोते रोते बेटे की पीठ थपथपाने लगे.
यह भी पढ़ें: स्कूल से आया बेटा तो ने मां चेक किया बैग, लंच बॉक्स की जगह निकली 'नोटों की गड्डी'! Video वायरल

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netaagiri (@netaagiri.kro)

किसने पोस्ट किया वीडियो
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @netaagiri.kro नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और ये तेजी से वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि सालों की तपस्या आज रंग लाई, ये सिर्फ बेटे की सफलता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की जीत थी.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

