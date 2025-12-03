Advertisement
Online Class में पढ़ा रहे थे टीचर, तभी स्टूडेंट ने याद दिलाई मैरिज एनिवर्सरी, लोग बोले- पक्का चेला

Online Class Viral Video: ऑनलाइन क्लास चल रही थी सर साइंस पढ़ा रहे थे तभी बीच में एक स्टूडेंट ले सर को याद दिलाया कि फ्राइडे को उनकी मैरिज एनिवर्सरी इसके बाद सर का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आप भी देखें ये वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 03, 2025, 02:56 PM IST
Online Class Viral Video: सोशल मीडिया पर ऑनलाइन क्लास के दौरान हुए फनी या अजीब घटना के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ऑनलाइन क्लास में बच्चे टीचर को सीरियस नहीं लेते तो कई बार कैमरे में ऐसी हरकत कैद हो जाती है जो वायरल हो जाती है. इस बार कुछ नया हुआ है. एक लड़के ने बीच क्लास में मास्टर जी को उनकी सादी की सालगिरह याद दिला दी तो कुछ ऐसा हुआ कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. चलिए इस वायरल वीडियो के बारे में जानते हैं.

क्या था सर का रिएक्शन?
पढ़ाते पढ़ाते जब सर को ये पता चला कि फ्राइडे को उनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो उनका रिएक्शन देखने लायक था. उनका रिएक्शन ऐसा था कि जैसे उस लड़के ने एनिवर्सरी याद दिलाकर सर पर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो. इस दौरान मास्टर जी बार बार उस बच्चे को धन्यवाद बोलते हैं. कई बार I Love You भी बोलते हैं. बार बार आई लव यू बोलते हैं और कहते हैं कि थैंक्यू बेटा, तुम्हारी उम्र लंबी हो और जो तुम भगवान से मांगो वो सब तुम्हे मिले. इसके बाद वो कहते हैं कि एक टीचर की दुआ है तुम्हारे साथ. अब मास्टर जी का ये एहसान मानने वाला रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं वीडियो.
यह भी पढ़ें: स्टेज पर पैसे उठा रहे बच्चे को दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, बोला- अपने बच्चों को...

 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Ajatshatru_28 नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

क्या बोल यूजर्स?
वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "यही है सच्चा चेला." दूसरे यूजर ने लिखा, "सर को बचा लिया भाई ने." तीसरे यूजर ने लिखा, "मैन विल बी मैन." चौथे यूजर ने लिखा, "गुरु दक्षिणा दे दी."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

online class viralTrending video

