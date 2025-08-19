डिप्रेशन से परेशान हैं क्या? प्रेमानंद जी महाराज की सुन लीजिए 30 सेकंड का ये Video, भर-भरकर आएगी पॉजिटिविटी
Advertisement
trendingNow12887276
Hindi Newsवायरल

डिप्रेशन से परेशान हैं क्या? प्रेमानंद जी महाराज की सुन लीजिए 30 सेकंड का ये Video, भर-भरकर आएगी पॉजिटिविटी

Premanand Ji Maharaj Viral Video: हर दिन हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव वाली परिस्थिति आ जाती है. चाहे फैमिली की समस्या हो या फिर वर्क लाइफ बैलेंस करने में दिक्कत, ज्यादातर लोग चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिप्रेशन से परेशान हैं क्या? प्रेमानंद जी महाराज की सुन लीजिए 30 सेकंड का ये Video, भर-भरकर आएगी पॉजिटिविटी

Premanand Ji Maharaj Motivational Speech: हर दिन हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव वाली परिस्थिति आ जाती है. चाहे फैमिली की समस्या हो या फिर वर्क लाइफ बैलेंस करने में दिक्कत, ज्यादातर लोग चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं. हाालंकि, वृंदावन के कथावाचक और प्रेरक बातें करने वाले प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में डिप्रेशन की स्थिति नहीं चाहिए. उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से परेशान हैं और उसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं. प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक कथावाचन के दौरान इस बारे में जिक्र किया.

यह भी पढ़ें: अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

प्रेमानंद जी महाराज ने डिप्रेशन को लेकर क्या कहा?

प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है जो हम निराश हो जाते हैं. किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए. मनुष्य के जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए. हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में हैं, हम विपत्ति में हैं. ये सब बनी रहेगी क्या? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा. 

 

 

भगवान श्री राम का क्यों दिया उदाहरण?

प्रेमानंद जी महाराज ने इसी वीडियो में एक और बड़ी बात कही. उन्होंने कहा, "बड़े-बड़ों के जीवन में एक भी सिमिलैरिटी नहीं पाई गई. सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का. तैयारी बिल्कुल जोर से है. शाम को ही निर्णय निकल गया कि 14 वर्ष का वनवास. उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास गए. वो भी भगवान को, तो हम लोग इंसान हैं. कब क्या कैसी परिस्थिति आए वो बदलती रहेगी." 

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

प्रेमानंद जी महाराज ने कई विचार रखे

प्रेमानंद जी महाराज ने हर वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "अगर असफल हो गए व्यापार में, या फिर कुछ भी हो जाए, निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत हो. फिर से नया जोश लाइए, नई उमंग लेकर आइए. और हम फिर से विजय प्राप्त कर लेंगे." ऐसे कई सारे वीडियो मौजूद हैं जिसपर प्रेमानंद जी महाराज ने अपने विचार रखे और लोग प्रेरक बातें सुनकर अपने जीवन में नया रंग भर रहे.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

premanand ji maharaj

Trending news

एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Vice Presidential Election
एनडीए की आज बड़ी बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित; VP प्रत्‍याशी 20 को करेंगे नामांकन
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
Weather
इन राज्यों में पड़ेगी भयंकर बारिश, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, नदी बनेंगे ये शहर!
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
Kandla port
एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? मिलेगी ये गारंटी
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
Norway
राजकुमारी के बेटे पर लगे 32 गंभीर आरोप, रेप और वीडियो बनाने जैसे मामलों ने चौंकाया
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
DNA
US में महाशक्तियों की 'चौपाल', मगर भारत की तरफ लगे हैं कान; RIC का डर क्यों?
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
DNA
ट्रंप के टैरिफ नहीं डिगा पाए इकोनॉमी, अड़े रहे तो भारत चलेगा अपना 'ब्रह्मास्त्र
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से पार, निचले इलाकों में भरा पानी
;