डिप्रेशन से परेशान हैं क्या? प्रेमानंद जी महाराज की सुन लीजिए 30 सेकंड का ये Video, भर-भरकर आएगी पॉजिटिविटी

Premanand Ji Maharaj Motivational Speech: हर दिन हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव वाली परिस्थिति आ जाती है. चाहे फैमिली की समस्या हो या फिर वर्क लाइफ बैलेंस करने में दिक्कत, ज्यादातर लोग चिंता और अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं. हाालंकि, वृंदावन के कथावाचक और प्रेरक बातें करने वाले प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में डिप्रेशन की स्थिति नहीं चाहिए. उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से परेशान हैं और उसका सॉल्यूशन खोज रहे हैं. प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक कथावाचन के दौरान इस बारे में जिक्र किया.

यह भी पढ़ें: अगर मुर्गा-मछली खाते हो... प्रेमानंद जी महाराज ने भक्तों को क्यों दी चेतावनी! जरा आप भी समझ लीजिए

प्रेमानंद जी महाराज ने डिप्रेशन को लेकर क्या कहा?

प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है जो हम निराश हो जाते हैं. किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए. मनुष्य के जीवन में किसी भी परिस्थिति में निराशा तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए. हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में हैं, हम विपत्ति में हैं. ये सब बनी रहेगी क्या? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा.

भगवान श्री राम का क्यों दिया उदाहरण?

प्रेमानंद जी महाराज ने इसी वीडियो में एक और बड़ी बात कही. उन्होंने कहा, "बड़े-बड़ों के जीवन में एक भी सिमिलैरिटी नहीं पाई गई. सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का. तैयारी बिल्कुल जोर से है. शाम को ही निर्णय निकल गया कि 14 वर्ष का वनवास. उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास गए. वो भी भगवान को, तो हम लोग इंसान हैं. कब क्या कैसी परिस्थिति आए वो बदलती रहेगी."

यह भी पढ़ें: एग्जाम देने आया था, बीच में ही सो गया स्टूडेंट... टीचर ने आकर किया ऐसा काम, लोग तारीफ करते नहीं थक रहे

प्रेमानंद जी महाराज ने कई विचार रखे

प्रेमानंद जी महाराज ने हर वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "अगर असफल हो गए व्यापार में, या फिर कुछ भी हो जाए, निराशा नहीं आनी चाहिए, उदास मत हो. फिर से नया जोश लाइए, नई उमंग लेकर आइए. और हम फिर से विजय प्राप्त कर लेंगे." ऐसे कई सारे वीडियो मौजूद हैं जिसपर प्रेमानंद जी महाराज ने अपने विचार रखे और लोग प्रेरक बातें सुनकर अपने जीवन में नया रंग भर रहे.