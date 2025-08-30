लेडी सवारी को इम्प्रेस करने के लिए बॉलीवुड का गाना गा रहा ये विदेशी ड्राइवर, लोग बोले- ये तो राजा हिन्दुस्तानी निकला...

Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर लोग इन वीडियोज को काफी एन्जॉय भी करते हैं. बहुत से लोग गाने के साथ सिर्फ लिप्सिंग करते हैं और वायरल हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ अपनी आवाज में गाना पसंद करते हैं. आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो इन दोनों से अलग हैं. उसमें एक विदेशी टैक्सी ड्राइवर गाने के साथ-साथ गाता है और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. पीछे बैठी लड़की भी गाने को पूरा एन्जॉय करती है और कमाल का रिएक्शन देती है. अब ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

क्यों मुस्कुरा रही ये लड़की?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे टैक्सी ड्राइवर के वीडियो को भारी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेश टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी है. तभी गाड़ी में 'दिल है तुम्हारा' फिल्म का गाना (आज से जानेमन दिल है तुम्हारा) बजता है और ड्राइवर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाने के साथ-साथ गाने लगता है.

कौन सा गाना गा रहा था ड्राइवर?

गाने के बोल "मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा" सुनकर लड़की का सारा ध्यान सिर्फ ड्राइवर पर होता है और लड़की मुस्कुराने लगती है. लड़की के चेहरे का रिएक्शन देखकर लगता है कि लड़की को ये गाना काफी पसंद आ रहा है और वो मन ही मन तारीफ भी कर रही है. लड़की गाना एन्जॉय कर रही है ये बात भी ड्राइवर को पता होती है. इसलिए वो जानबूझकर उसी को सुनाने के लिए गाता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. बॉलीवुड के गाने से लड़की को इम्प्रेस करता ये विदेशी ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखने के बाद क्या था लोगों का रिएक्शन?

ये वीडिया इंस्टाग्राम पर @azizxon_taxi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 13 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इनता ही नहीं 1.3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. वीडियो के नीचे लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "राजा हिंदुस्तानी लाइफ".

