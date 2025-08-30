लेडी सवारी को इम्प्रेस करने के लिए बॉलीवुड का गाना गा रहा ये विदेशी ड्राइवर, लोग बोले- ये तो राजा हिन्दुस्तानी निकला...
Advertisement
trendingNow12902344
Hindi Newsवायरल

लेडी सवारी को इम्प्रेस करने के लिए बॉलीवुड का गाना गा रहा ये विदेशी ड्राइवर, लोग बोले- ये तो राजा हिन्दुस्तानी निकला...

Taxi Driver Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर मजेदार और रोमांटिक वीडियो वायरल होते रहते हैं. आपने वीडियो में लोगों को गाना गाते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस टैक्सी वाले ने ऐसा गाना गया कि पीछे बैठी लड़की का रिएक्शन देखने लायक था.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 30, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेडी सवारी को इम्प्रेस करने के लिए बॉलीवुड का गाना गा रहा ये विदेशी ड्राइवर, लोग बोले- ये तो राजा हिन्दुस्तानी निकला...

Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन अलग-अलग तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर लोग इन वीडियोज को काफी एन्जॉय भी करते हैं. बहुत से लोग गाने के साथ सिर्फ लिप्सिंग करते हैं और वायरल हो जाते हैं. इसके अलावा कुछ लोग सिर्फ अपनी आवाज में गाना पसंद करते हैं. आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो इन दोनों से अलग हैं. उसमें एक विदेशी टैक्सी ड्राइवर गाने के साथ-साथ गाता है और गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. पीछे बैठी लड़की भी गाने को पूरा एन्जॉय करती है और कमाल का रिएक्शन देती है. अब ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

यह भी पढ़ें: जमीन पर गिरे फूल उठा रही थी ये महिला, फिर ​फरिश्ता बनकर आया ये शख्स; Video देखकर आ जाएंगे आंसू

क्यों मुस्कुरा रही ये लड़की?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे टैक्सी ड्राइवर के वीडियो को भारी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विदेश टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पीछे वाली सीट पर एक लड़की बैठी है. तभी गाड़ी में 'दिल है तुम्हारा' फिल्म का गाना (आज से जानेमन दिल है तुम्हारा) बजता है और ड्राइवर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाने के साथ-साथ गाने लगता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: जब Gen Z बन जाए टीचर तो स्कूल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स का हाल, REEL बनाते वक्त किया चौंकाने वाला काम

कौन सा गाना गा रहा था ड्राइवर?
गाने के बोल "मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा" सुनकर लड़की का सारा ध्यान सिर्फ ड्राइवर पर होता है और लड़की मुस्कुराने लगती है. लड़की के चेहरे का रिएक्शन देखकर लगता है कि लड़की को ये गाना काफी पसंद आ रहा है और वो मन ही मन तारीफ भी कर रही है. लड़की गाना एन्जॉय कर रही है ये बात भी ड्राइवर को पता होती है. इसलिए वो जानबूझकर उसी को सुनाने के लिए गाता है और इम्प्रेस करने की कोशिश करता है. बॉलीवुड के गाने से लड़की को इम्प्रेस करता ये विदेशी ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

वायरल वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें.

वीडियो देखने के बाद क्या था लोगों का रिएक्शन?

ये वीडिया इंस्टाग्राम पर @azizxon_taxi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 13 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इनता ही नहीं 1.3 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. वीडियो के नीचे लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "राजा हिंदुस्तानी लाइफ".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

taxi driversongsingingviral reel

Trending news

Virar Building Collapse: 5 मिनट पहले आई कॉल, कट गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Building Collapse: 5 मिनट पहले आई कॉल, कट गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
undefined
Cloud Burst: रामबन-रियासी में बादल फटने और भूस्खलन से 10 लोगों की मौत, कई लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
;