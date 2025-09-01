बैडमिंटन के बीच से निकल गया ये जवान, ट्रेनिंग का Video देखकर करेंगे सैल्यूट
बैडमिंटन के बीच से निकल गया ये जवान, ट्रेनिंग का Video देखकर करेंगे सैल्यूट

Training Video Viral: सोशल मीडिया पर हार्ड वर्कआउट और फिजिकल ट्रेनिंग के वीडियोज अक्सर वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक ट्रेनिंग का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक जवान बैडमिंटन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 01, 2025, 07:41 AM IST
बैडमिंटन के बीच से निकल गया ये जवान, ट्रेनिंग का Video देखकर करेंगे सैल्यूट

Viral Video: सोशल मीडिया पर फिटनेस, वर्क आउट और ट्रेनिंग के वीडियोज की भरमार है. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें कुछ अलग ही लेवल का टैलेंट दिखाई देता है. इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जवान ट्रेनिंग के दौरान एक बैडमिंटन से निकलकर दिखाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है. 
यह भी पढ़ें: जमीन पर गिरे फूल उठा रही थी ये महिला, फिर ​फरिश्ता बनकर आया ये शख्स; Video देखकर आ जाएंगे आंसू

बैडमिंटन से कैसे निकालता है अपना सिर?
इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि खाली मैदान पर किसी प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है. वहां कुछ जवान मौजूद हैं और बच्चे भी देखने के लिए खड़े हैं. तभी एक जवान अपने हाथ में बैडमिंटन पकड़ता है और दूसरा जवान उसमें से निकलकर दिखाता है. 
यह भी पढ़ें: 90 साल के बुजुर्ग रिक्शेवाले को मिला फरिश्ता, ऐसी मदद मिली की भर आईं सबकी आंखें; Video देखें

कैसे निकालता है पूरा शरीर?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पहले वो अपना एक पैर बैडमिंटन के घेरे के बीच से निकालता है. उसके बाद एक हाथ निकालकर अपना सिर बैडमिंटन के बीच से निकालने की कोशिश करता है. जब एक हाथ और एक पैर के साथ सिर भी निकल जाता है. तब वो दूसरा हाथ निकालने की कोशिश करता है. इसके बाद कमर से होते हुए दूसरे पैर से ​बै​डमिंटन को निकाल देता है. इस तरह एक जवान बैडमिंनटन के बीच से खुद को निकाल लेता है. अब इसका वीडियो सोशल मीडया पर वायरल होता रहता है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @popping_sam_official नाम के हैंडल से शेयर किया गया है जिसपर 42 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को 9.5 लाख लोग शेयर भी कर चुके हैं. 

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये कैसे किया." दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे एंजाइटी अटैक आते-आते बचा." कमेंट बॉक्स में ज्यादातर लोग हैरान हैं कि ये कैसे किया.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

