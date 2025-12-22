Advertisement
trendingNow13049847
Hindi Newsवायरलइंडिया तेरा बाप है... भारतीय बॉक्सर नीरज ने हराया तो बौखला गया अमेरिकी मुक्केबाज, फेंककर मारी बोतल, VIDEO वायरल

इंडिया तेरा बाप है... भारतीय बॉक्सर नीरज ने हराया तो बौखला गया अमेरिकी मुक्केबाज, फेंककर मारी बोतल, VIDEO वायरल

USA Boxer Fight With Neeraj Goyat: दुबई में हुए इवेंट में जब भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत ने एंथनी टेलर को बुरी तरह हरा दिया तो USA के मुक्केबाज बौखला गए. वो मंच के पीछे गए और नीरज से हाथ मिलाने की पेशकश की. हालांकि, स्थिति तब और बिगड़ गई जब गोयात ने टेलर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और कहा, "तुम्हें मुक्केबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता.''

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय बॉक्सर नीरज ने हराया तो बौखला गया अमेरिकी मुक्केबाज, बोतल फेंककर मारा
भारतीय बॉक्सर नीरज ने हराया तो बौखला गया अमेरिकी मुक्केबाज, बोतल फेंककर मारा

USA Boxer Fight With Neeraj Goyat: भारत के धाकड़ मुक्केबाज नीरज गोयत ने दुबई में हुए मिसफिट्स बॉक्सिंग इवेंट में अमेरिकी खिलाड़ी को बुरी तरह धूल चटाई. अमेरिकी बॉक्सर इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सके और नीरज गोयत पर गुस्से में हमला कर दिया. ये हैरान करने वाली घटना मैच खत्म होने के बाद बैकस्टेज पर हुई, जहां खिलाड़ी आराम और अभ्यास करते हैं. सोशल मीडिया पर अमेरिकी बॉक्सर एंथनी टेलर इस इस शर्मनाक रवैये की जमकर आलोचना हो रही है. खेल में हार और जीत होते रहती है, लेकिन भारतीय मुक्केबाज से हार को एंथनी टेलर पचा नहीं सके और ऐसी हरकत की, जिसपर काफी बवाल मचा है.

दुबई में हुए इवेंट में जब भारतीय बॉक्सर नीरज गोयत ने एंथनी टेलर को बुरी तरह हरा दिया तो USA के मुक्केबाज बौखला गए. वो मंच के पीछे गए और नीरज से हाथ मिलाने की पेशकश की. हालांकि, स्थिति तब और बिगड़ गई जब गोयात ने टेलर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और कहा, "तुम्हें मुक्केबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता.''

नीरज गोयत को पानी की बोतल फेंककर मारा

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि मैच खत्म होने के बाद मंच के पीछे  एंथनी टेलर और नीरज गोयत के बीच तीखी बहस चल रही है.   बात हाथापाई पर आ गई, जब अमेरिका के बॉक्सर ने नीरज को पानी की बोतल फेंककर मारा. हालात इतने बिगड़ गए कि सुरक्षाकर्मियों को दखल देना पड़ा और टेलर को उस इलाके से बाहर निकाला गया. 

गुस्से में लाल नीरज गोयत भी अमेरिकी बॉक्सर की तरफ भागे, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक लिया. गोयत के एक साथी को यह कहते हुए सुना गया, "शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम जीत गए हो.''

'मैंने बोला था इंडिया थारा बाप है'

सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी बॉक्सर को पटखनी देने के बाद नीरज गोयत ये बोल रहे हैं कि ''मैंने बोला था ना कि इंडिया थारा (तेरा) बाप है.'' जाहिर है कि दोनों मुक्केबाजों की जंग बॉक्सिंग रिंग से ही शुरू हो गई थी और उसके बाद मंच के पीछे भी दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, लेकिन एंथनी टेलर ने सारी हदें पार कर दी और नीरज को पानी की बोतल फेंककर मारा. अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके लिए बॉक्सिंग फेडरेशन उन्हें क्या सजा देता है.

ये भी पढ़ें: NZ के खिलाड़ी का हार्दिक से कनेक्शन! नताशा से शादी करते ही बदल गई जिंदगी, 2025 में बना दुनिया का नंबर-1 गेंदबाज

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Neeraj Goyat

Trending news

महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
Goa Zila Panchayat election result
महाराष्ट्र के बाद यहां बजा BJP का डंका, बैलेट पेपर चुनाव में पिछड़ी आप-कांग्रेस
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
National News
'SIR से क्यों घबरा रही TMC...', ममता की सरकार पर सुवेंदु अधिकारी का निशाना
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
Punjab
पंजाब के पूर्व DGP ने खुद को क्यों मारी गोली? सुसाइड नोट से खुल गया राज, क्या थी वजह
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह