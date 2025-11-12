अरे अंकल ये क्या...? मुंह के अंदर जहरीला कोबरा! देखने वालों की अटक गई सांसें

Viral Video: सांपों की दुनिया में कोबरा को बॉस माना जाता है. इसकी एक बाइट इंसान को मौत की नींद सुला सकती है, लेकिन ये क्या सांप पकड़ने आए चाचा खुद ही कोबरा के साथ लिप लॉक करने लगे. पहले कोबरा को पकड़ा और फिर मुंह में दबा लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स हैरान है और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

मुंह में दबा लिया कोबरा

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक अंकल कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वो कोबरा के साथ जो किया वो किसी डरावने सीन से कम नहीं था. वहां खड़े लोग तब हैरान रह जाते हैं जब वे कोबरा को होठों से चूम लेते हैं और उसके बाद कोबरा के फन को अपने मुंह में दबा लेते हैं. जहरीले कोबरा के साथ ये जुगलबंदी देखकर यूजर्स हैरान हैं.

यह भी पढ़ें: चलती कार पर मार दिया गुटखे का पीक, सरदार जी ने बीच सड़क सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं ये अंकल?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिलती है कि ये सांप रेस्क्यू करने वाले अंकल हैं. आपने टीवी या रियल लाइफ में अगर किसी सांप रेस्क्यू करने वालों को देखा होगा तो पता होगा कि वे अपने साथ सुरक्षा के कई उपकरण रखते हैं. जैसे डंडा या सांप को हैंडल करने वाली छड़ी. लेकिन चाचा तो नंगे हाथों से ही कोबरा के साथ मस्ती कर रहे हैं. इन अंकल के पास न को लाठी डंडा और न कोई छड़ी. ये हरकत देखकर लोगों का गला सूख गया.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Digital_khan01 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "भाई का यमराज जी के साथ उठना बैठना है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.