Advertisement
trendingNow12999588
Hindi Newsवायरल

अरे अंकल ये क्या...? मुंह के अंदर जहरीला कोबरा! देखने वालों की अटक गई सांसें

Cobra Ka Video Viral: सांप पकड़ने आए चाचा कोबरा के साथ मस्ती करने लगे. बिना किसी डर के जहरीले कोबरा को मुंह में दबा लेते हैं. अब ये चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरे अंकल ये क्या...? मुंह के अंदर जहरीला कोबरा! देखने वालों की अटक गई सांसें

Viral Video: सांपों की दुनिया में कोबरा को बॉस माना जाता है. इसकी एक बाइट इंसान को मौत की नींद सुला सकती है, लेकिन ये क्या सांप पकड़ने आए चाचा खुद ही कोबरा के साथ लिप लॉक करने लगे. पहले कोबरा को पकड़ा और फिर मुंह में दबा लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स हैरान है और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए विस्तार से समझते हैं.

मुंह में दबा लिया कोबरा
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक अंकल कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान वो कोबरा के साथ जो किया वो किसी डरावने सीन से कम नहीं था. वहां खड़े लोग तब हैरान रह जाते हैं जब वे कोबरा को होठों से चूम लेते हैं और उसके बाद कोबरा के फन को अपने मुंह में दबा लेते हैं. जहरीले कोबरा के साथ ये जुगलबंदी देखकर यूजर्स हैरान हैं. 
यह भी पढ़ें: चलती कार पर मार दिया गुटखे का पीक, सरदार जी ने बीच सड़क सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल

 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं ये अंकल?
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिलती है कि ये सांप रेस्क्यू करने वाले अंकल हैं. आपने टीवी या रियल लाइफ में अगर किसी सांप रेस्क्यू करने वालों को देखा होगा तो पता होगा कि वे अपने साथ सुरक्षा के कई उपकरण रखते हैं. जैसे डंडा या सांप को हैंडल करने वाली छड़ी. लेकिन चाचा तो नंगे हाथों से ही कोबरा के साथ मस्ती कर रहे हैं. इन अंकल के पास न को लाठी डंडा और न कोई छड़ी. ये हरकत देखकर लोगों का गला सूख गया.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Digital_khan01 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "भाई का यमराज जी के साथ उठना बैठना है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

venomous cobraShocking video

Trending news

‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
red fort blast
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के 48 घंटे बाद मोदी सरकार ने माना- ये आतंकी हमला है
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
red for blast
2 लोग कार लेने आए, पेमेंट दी और...जिस गाड़ी से हुआ ब्लास्ट, उसे बेचने वाला क्या बोला
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
delhi bomb blast news
दिल्ली धमाके के 48 घंटे बाद कड़ी से कड़ी जोड़कर कहां तक पहुंचीं एजेंसियां
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
lal qila blast
6 दिसंबर को बड़ा धमाका करना चाहते थे आतंकी, घबराहट में 26 दिन पहले कर बैठे ब्लास्ट
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
Delhi blast
दिल्ली धमाके के संदिग्ध उमर पर बड़ा खुलासा, 2023 में अस्पताल से हो चुका है बर्खास्त
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?
delhi bomb blast news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2?