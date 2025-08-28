90 साल के बुजुर्ग रिक्शेवाले को मिला फरिश्ता, ऐसी मदद मिली की भर आईं सबकी आंखें; Video देखें

Viral Video: कहते हैं "जरूरतमंद की मदद करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है". सोशल मीडिया पर किसी गरीब या असहाय की मदद करने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसे देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी. एक शख्स ने 90 साल के रिक्शेवाले की ऐसी मदद की कि उस बुजुर्ग ने उसे गले लगा लिया.

किस मजबूरी में चला रहे रिक्शा?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक बुजुर्ग रिक्शा लेकर खड़ा है. वहां एक शख्स पहुंचता है और एक दुकान चलाने वाली महिला से कहता है कि "90 साल का बुजुर्ग रिक्शा चला रहा है और आप ये कह रही हैं. तभी महिला हाथ जोड़ लेती है तो शख्स कहता है कि हाथ मत जोडिए मना कैसे किया आपने". देखकर लगता है​ कि उस महिला ने इस बुजुर्ग को किसी चीज के लिए मना किया होगा. उसके बाद ये शख्स रिक्शे वाले से कहता है कि बाबा जी हमें कटहरी बाग छोड़ दोगे? इसपर बुजुर्ग रिक्शे वाला 'हां' बोलता है और उस शख्स को अपने रिक्शे में बैठाकर कटहरी बाग के लिए निकलता है. कुछ ही दूर चलकर शख्स को लगता है कि बाबा जी उसको बैठाकर रिक्शा नहीं खींच पा रहे हैं. वह शख्स तुरंत रिक्शा रुकवा देता है.

कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं ये बाबा?

रिक्शे से उतरने के बाद शख्स कहता है कि इस उम्र में आप रिक्शा चला रहे हो, ये उम्र रिक्शा चलाने की नहीं है. फिर वो पूछता है कि बाबा जी आपकी उम्र क्या है . तो बाबा जी अपनी उम्र 90 साल बताते हैं. '90 साल' सुनकर शख्स दंग रह जाता है और पूछता है कि आप रिक्शा कितने सालों से चला रहे हो. तो रिक्शे वाले बाबा जी कहते हैं कि 50 साल से चला रहा हूं.

शख्स ने रिक्शे वाले को क्या तोहफा दिया?

रिक्शे से उतरकर ये शख्स कहता है​, "आपको ई रिक्शा दिलवा दें". तो बाबा जी 'हां' बोल देते हैं. उसके बाद वो शख्स बोलता है, "ई रिक्शा दिलाएंगे तो गले लगाएंगे ना". इसपर वो बुजुर्ग रिक्शे वाला तुरंत उस शख्स को अपने गले लगा लेता है. इसके बाद बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते हैं. जिसके बाद वो शख्स कहता है, "बहुत जल्द आपका रिक्शा आएगा आप रोइए मत".

इस वीडियो को कितने लोगों ने लाइक किया?

अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @zayd_hindustani_1 नाम के हैंडल से अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 39 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो पर कमेंट किए हैं और 31 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को रिपोस्ट कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बाले लोग?

वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट किए और इस शख्स की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, उन्हें वृद्धाश्रम ले जाओ क्योंकि वह बहुत बूढ़े हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि वह आराम करें और अन्य लोगों के साथ खुश रहें. दूसरे यूजर ने लिखा, "एक बाप अपना दुख अपने घरवालों को नहीं बताता".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है