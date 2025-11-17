Advertisement
उस्ताद रईस खान ने अनोखे अंदाज में गाए ऐसे सॉन्ग, बच्चे बन गए फैन; लेकिन साथ में दी गजब की सीख

Ustad Raees Khan Musical Initiative: उस्ताद रईस खान ने संगीत और संस्कृति के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता के महत्व का संदेश दिया. इस कार्यक्रम में कला, कठपुतली, गेमिंग और शिक्षा का संगम दिखाई दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:13 PM IST
Ustad Raees Khan Music: मशहूर लोक कलाकार उस्ताद रईस खान ने अपनी मनमोहक संगीत प्रस्तुति से बच्चों का दिल जीत लिया. अपने परफॉर्मेंस से रईस खान बच्चों के दिल में समा गए. इतना ही नहीं, अपने गानों के साथ-साथ उन्होंने बच्चों में स्वच्छता का मजबूत संदेश पहुंचाया. वे 2022 से स्वस्थ इंडिया अभियान से जुड़े हुए हैं और भारत का पहला स्वच्छता थीम वाला संगीत एल्बम भी लॉन्च कर चुके हैं. उनकी परफॉर्मेंस ने दिखाया कि जब संदेश कला के जरिए दिया जाए, तो वह सीधे दिल तक पहुंचता है.

कठपुतली-गेमिंग ने बच्चों को कैसे सिखाया?

नागौरी घराने की पारंपरिक कठपुतली कला ने हाथ साफ रखने और स्वच्छता के महत्व को मजेदार तरीके से प्रस्तुत किया. साथ ही हाइजीया गेमिंग जोन और अन्य एक्टिविटी ने बच्चों को खेल-खेल में सीखने का मौका दिया. इन सभी ने मिलकर स्वच्छता को समझने का तरीका सरल और दिलचस्प बनाया. डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया अभियान ने अब तक देशभर के लगभग 10 लाख स्कूलों तक पहुंच बनाई है. इससे स्कूली बच्चों की अनुपस्थिति में 39% की कमी आई है और 38 अरब से अधिक बार हाथ धोने के अवसर सुनिश्चित हुए हैं. यह आंकड़े दिखाते हैं कि अभियान ने व्यवहार में बड़ा बदलाव लाने में सफलता पाई है.

हाथ धोने से लेकर घर साफ रखने पर फोकस

इस अभियान के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घर और समुदाय में स्वच्छता अपनाकर बदलाव का हिस्सा बनें. बच्चों, शिक्षकों और समुदायों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से यह अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन बनता जा रहा है. कला, संगीत और शिक्षा का यह संगम बच्चों को स्वस्थ जीवन की राह दिखा रहा है. रेकिट और पीवीआर नेस्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता बच्चों की आदतों और सोच का हिस्सा बने, तभी विकसित भारत 2047 का सपना पूरा हो सकता है. 

उनका मानना है कि छोटे-छोटे कदम जैसे हाथ धोना, घर साफ रखना देश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं. यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों से भी मेल खाता है.

