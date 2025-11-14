Advertisement
क्लास में बच्चा पहन कर आया 10 करोड़ की अंगूठी! मास्टर जी का फट गया दिमाग बोले- इसे तो मैं...

Viral Student Video: सोशल मीडिया पर क्लासरूम के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बच्चे इतनी फनी बातें करते हैं कि आप चाहकर भी हंसी नहीं रोक पाते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे अंगूठी पहनकर आएं हैं. जब टीचर ने पूछा कि कितने रुपये की है तो उन्होंने बताया, "10 करोड़." चलिए वीडियो देखते हैं.

Nov 14, 2025
Viral Video: सोशल मीडिया पर स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे करोड़ों की अंगूठी पहनकर आएं है. टीचर बच्चों से पूछते हैं कि किसकी अंगूठी है तो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से कहता है कि हमारी है. इसके बाद वो पूछते हैं कि ये अंगूठी कितने की है? तो स्टूडेंट कहता है कि 10 करोड़ की है. 10 करोड़ सुनकर मास्टर साहब हैरान रह जाते हैं. इसके बाद वो पूछते हैं कि ये कहां से ली है तो छात्र कहता है कि "कल्याण शरीफ" से ली है.

10 करोड़ की अंगूठी!
जब मास्टर साहब ये सुनते हैं कि ये 10 करोड़ की अंगूठी है तो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये तो स्कूल में लाने की अनुमति नहीं है. इसके बाद मास्टर जी कहते हैं कि ये अंगूठी मैं रख लेता है. इतना सुनते ही बच्चों रोने जैसा मुंह बना लेता है और बड़ी ही मासूमियत के साथ मना करता है. छात्र कहता है कि सर कल से नहीं पहनकर आएंगे. ये बात वो कई बार कहता है कि हम कल से नहीं लाएंगे. इसके बाद मास्टर ही उसके साथी छात्र से उसकी अंगूठी के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी अंगूठी कितने की है. ऐसे में वो बोलता है कि सर 50 की है. 
यह भी पढ़ें: मेरी बहु को... भोलेनाथ जी को लेटर लिखती थी सासु मां, बहु को मंदिर से मिली पुरानी डायरी

 

मास्टर जी रह गए हैरान
सर चौंककर पूछते हैं कि ये 50 करोड़ की है. तभी वो अपना सुर बदल लेता है और कहता है कि 50 करोड़ की नहीं, 50 रुपये की है. उसको लगता है कि सर जी मेरी भी अंगूठी मांग लेंगे. इसके बाद मास्टर जी उन दोनों छात्रों से कहते हैं कि अपनी अंगूठी हमारे पास छोड़ दो शाम को ले लेना. अब ये प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स खूब हंस रहे हैं. वीडियो का कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है. 

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ansab.in.principalmode नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. यूजर्स ने पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भर दिया है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

