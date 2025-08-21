सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो
Hawk Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे कमजोर दिल वाले देख नहीं पाएंगे. चूजे को खाने आए सांप को बाज ने बेरहमी से कुतर दिया. बाज ने सांप को ऐसा सबक सिखाया जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा.

Aug 21, 2025
Viral Video: अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन पर भरोसा करना आसान नहीं होता है. कई बार वीडियो इतना भयानक होता है कि देखा भी नहीं जाता है. ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक बाज जहरीले सांप को नोंच-नोंच कर मार रहा है. बाज ने सांप को इतनी बेरहमी से नोंचा कि सांप की जीभ भी काटकर फेंक दी. 

क्या करने आया था सांप?
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि केले के पेड़ पर एक घोंसला है और उस घोंसले में एक चूजा है. घोसले के पास एक बड़ा सांप है जो देखने में काफी जहरीला लग रहा है. तभी वहां चूजे को अपना शिकार बनाने सांप पहुंच गया. अपने चूजे के पास सांप को देखकर बाज का खून खौल गया और उसने सांप का वो हश्र किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा. बाज ने अपने मजबूत पंजों से सांप का मुंह पकड़ा और चोंच से उसका पूरा मुंह नोंच डाला. 

बाज ने सांप को कैसे नोंचा
सांप बेबस था और बाज अपना काम करता रहा. बाज अपनी मजबूत चोंच से सांप को बेरहमी से नोंच रहा था. बाज ने सांप के मुंह को पंजों से जकड़कर खोला और मुंह के अंदर चोंच को डाला और फिर काटना शुरू किया. बाज ने सांप की लाल जीभ भी काटकर फेंक दी और फिर दांतों को तोड़ने लगा. बाज ने सांप का वो हश्र किया कि सांप अब किसी लायक नहीं रहा. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर animalsferver नाक के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब ये वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर अब तक 2 लाख 60 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वहीं 29 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ज्यादातर लोग इस वीडियो को फेक वीडियो बता रहे हैं. कई यूजर ने इस वीडियो को AI द्वारा बनाया गया वीडियो बताया है. वीडियो को ध्यान से देखने पर ये एआई जनरेटेड वीडियो ही लगता है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

;