काला कुत्ता समझकर ब्लैक पैंथर पर कर दिया हमला, जगुआर को चुकानी पड़ी गलती की सजा
वायरल

Black Panther Viral Video: जगुआर (Jaguar) ने काला कुत्ता समझकर ब्लैक पैंथर (Black Panther) पर हमला बोल दिया और उसके बाद पैंथर ने जगुआर को उसकी औकात दिखा दी. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:16 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि एक जगुआर ब्लैक पैंथर को काला कुत्ता समझकर निवाला बनाने की कोशिश करता है लेकिन ये दाव उसपर ही उल्टा पड़ जाता है. जब जगुआर के हमले के बाद ब्लैक पैंथर पलटवार करता है तो जगुआर भीगी बिल्ली की तरह शांत हो जाता है. कुछ लोग इसको तेंदुआ बता रहे हैं लेकिन वीडियो को ध्यान से देखने पर लगता है कि ये तेंदुआ नहीं जगुआर है.

यह भी पढ़ें: महारानी बिल्ली के लिए नौकर मगरमच्छ ने परोसा ऐसा खाना, Video देखकर यकीन कर पाना नामुमकिन

क्यों किया ब्लैक पैंथर पर हमला?
जगुआर भी देखने में तेंदुए का भाई ही लगता है लेकिन ये देखने में तेंदुए से थोड़ा अलग होता है. तेंदुआ और जगुआर में अंतर करने के लिए आपको उनकी शारीरिक बनावट पर ध्यान देना है. ये तेंदुए से भारी और बड़ा होते हैं. हालांकि इनकी पूंछ और हाइट तेंदुए से कम होती है. ये गठीले शरीर और चौड़े मुंह के होते हैं. ये ज्यादातर पानी के किनारे घात लगाकर मगरमच्छ का शिकार करते हैं. इनके शरीर के धब्बे चौड़े और दूर दूर बने होते हैं. 

यह भी पढ़ें: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...

 

ब्लैक पैंथर ने कैसे सिखाया सबक?
वीडियो शुरू होते दिखता है कि एक टूटे और सूखे पेड़ के पास दो ब्लैक पैंथर हैं और पीछे से एक जगुआर आ रहा है. जगुआर को लगता है कि ये कोई जंगली कुत्ते हैं और जैसे ही वो पैंथर के पास आता है, उन पर हमला कर देता है. ब्लैक पैंथर को ब्लैक डॉग समझने की भूल उसको भारी पड़ गई और कुछ ही सेकेंड में पेंथर ने जगुआर की सारी अकड़ निकाल दी. 

 

दाव कैसे पड़ गया उल्टा?
जैसे ही जगुआर ब्लैक पैंथर पर हमला करता है, वैसे ही पैंथर झटके से पलटवार करता है. ब्लैक पैंथर के पलटवार के बाद पल भी में ही जगुआर को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और जगुआर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है जैसे उसने अपनी गलती मान ली हो और अब वो माफी मांग रहा हो. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर johny_pala_official नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

;