सांप के साथ झूले पर ऐसा झूला शख्स जैसे कोई गर्लफ्रेंड, Video देखकर लोग बोले- भाई, भाभी है क्या?

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ ऐसे रील्स वायरल होते हैं जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है. आज हम आपको ऐसे ही एक वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सांप के साथ झूला झूल रहा है.

कपल की तरह कर रहे एन्जॉय

एक झूले पर व्यक्ति बैठा है और दूसरे झूले पर सांप झूल रहा है. दोनों ऐसे झूल रहे हैं जैसे कोई कपल एन्जॉय कर रहा हो. हम आपको वीडियो दिखाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो इंस्टाग्राम पर nishidalal.official नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

गर्लफ्रेंड नहीं सांप के साथ झूल रहा

वीडियो में दिख रहा है​ कि एक खुले स्थान पर एक लोहे का झूला लगा हुआ है जिसके एक पल्ले पर एक शख्स बैठा झूल रहा है. वहीं बराबर वाले पल्ले पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक जिंदा सांप झूल रहा है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे लंबे समय से दोस्ती हो. वीडियो पर लिखा है, "भाभी के साथ झूला झूलता हुआ मेरा भाई."

वीडियो देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो के कमेंट बॉक्स को खोलकर देखें तो ज्यादातर लोगों ने हंसने वाला इमोजी सेंड किया है. इसके अलावा कुछ लोगों ने बहुत मजेदार प्रतिक्रिया दी है. ज्यादातर लोग उस सांप को भाभी का दर्जा दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाभी जी को कोई नागिन नहीं बोलेगा". वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तो मौत को गले लगाकर झूला झूल रहा है". तीसरा यूजर लिखता है, "ये भाभी नहीं उसकी एक्स होगी".

