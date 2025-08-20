सांप के साथ झूले पर ऐसा झूला शख्स जैसे कोई गर्लफ्रेंड, Video देखकर लोग बोले- भाई, भाभी है क्या?
Advertisement
trendingNow12888751
Hindi Newsवायरल

सांप के साथ झूले पर ऐसा झूला शख्स जैसे कोई गर्लफ्रेंड, Video देखकर लोग बोले- भाई, भाभी है क्या?

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर आप चौंक जाते हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक वायरल वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक शख्स जहरीले सांप के साथ झूला झूल रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांप के साथ झूले पर ऐसा झूला शख्स जैसे कोई गर्लफ्रेंड, Video देखकर लोग बोले- भाई, भाभी है क्या?

Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ ऐसे रील्स वायरल होते हैं जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर भरोसा नहीं होता है. आज हम आपको ऐसे ही एक वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सांप के साथ झूला झूल रहा है.

कपल की तरह कर रहे एन्जॉय

एक झूले पर व्यक्ति बैठा है और दूसरे झूले पर सांप झूल रहा है. दोनों ऐसे झूल रहे हैं जैसे कोई कपल एन्जॉय कर रहा हो. हम आपको वीडियो दिखाएं उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो इंस्टाग्राम पर nishidalal.official नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो पर 21 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 

 

गर्लफ्रेंड नहीं सांप के साथ झूल रहा

वीडियो में दिख रहा है​ कि एक खुले स्थान पर एक लोहे का झूला लगा हुआ है जिसके एक पल्ले पर एक शख्स बैठा झूल रहा है. वहीं बराबर वाले पल्ले पर कोई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक जिंदा सांप झूल रहा है और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे लंबे समय से दोस्ती हो. वीडियो पर लिखा है, "भाभी के साथ झूला झूलता हुआ मेरा भाई."

वीडियो देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो के कमेंट बॉक्स को खोलकर देखें तो ज्यादातर लोगों ने हंसने वाला इमोजी सेंड किया है. इसके अलावा कुछ लोगों ने बहुत मजेदार प्रतिक्रिया दी है. ज्यादातर लोग उस सांप को भाभी का दर्जा दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाभी जी को कोई नागिन नहीं बोलेगा". वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "भाई तो मौत को गले लगाकर झूला झूल रहा है". तीसरा यूजर लिखता है, "ये भाभी नहीं उसकी एक्स होगी".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको वायरल वीडियो से रूबरू कराने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Viral Videosaanp ka video

Trending news

शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
Shashi Tharoor
शशि थरूर ने तो पाकिस्‍तान का लोड ही नहीं लिया, एक झटके में बोले- भारत को संबंध...
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
SPG Commando
पीएम के साथ काला सूटकेस लेकर क्यों चलते हैं SPG कमांडो? इसके भीतर क्या छिपा है राज
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Weather
एक तरफ भारी बारिश से तबाही तो दूसरी ओर उमस ने किया परेशान, यहां सताएगी भीषण गर्मी
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: स्कूल बंद, जीवन त्रस्त...समुद्र में उठने वाली हैं 3.87 मीटर ऊंची लहरें, भारी बारिश के बीच महाराष्ट्र में कोहराम का अलर्ट!
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
Sansad News in Hindi
नेताओं की खत्म होगी मनमानी, गिरफ्तारी के 30 दिन बाद चला जाएगा पद; आज पेश होगा बिल
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
india china news
सीधी उड़ान बहाल करेंगे भारत-चीन, कैलाश यात्रा का होगा विस्तार; दोनों में बनी सहमति
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
DNA
केरल में क्यों हो रही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोटा बनाने की साजिश, किस बात का डर
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
DNA
RBI से लेकर राफेल बनाने वाले और EC-CBI-ED, राहुल गांधी और अखिलेश किस-किसको देख लेंगे
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
DNA Analysis
उपराष्ट्रपति चुनाव की पिच पर कैसे DMK के सामने खड़ा हो गया धर्मसंकट?
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
DNA
चीन का दोहरा चरित्र, अवसरवाद के बाद अफवाह का सहारा; भारत ने काटी षडयंत्र की लाइन
;