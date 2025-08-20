गिलहरी है या सुपरहीरो? जहरीले सांप को मुंह से दबोचकर कुतर डाला, Video देखकर भी नहीं होगा यकीन

Viral Video: जंगल की दुनिया के भी अपने नियम-कायदे होते हैं, सबकी अपनी फूड चेन होती है. जंगल में ज्यादातर जानवरों का आहार फिक्स होता है, कौन किसको और क्या खाएगा. कुछ जानवर जन्म से ही एक-दूसरे के दुश्मन होते हैं. ऐसे में धरती पर मौजूद प्राणियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी.



क्या गिलहरी मांसाहारी ​होती है?

सर्वाहारी की कैटेगरी में बिल्ली, कुत्ते, भालू, सूअर, कौवे और मनुष्य आते हैं. अगर हम गिलहरी की बात करें तो ये आमतौर पर शाकाहारी प्राणी है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गिलहरी सांप से भिड़ जाती है और उसे अपने दांतों में दबाकर जंगल की ओर ले जाती है. हालांकि गिलहरी सांप को खाती दिखती नहीं देती है. वीडियो से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि गिलहरी ने सांप को खाया या नहीं.

गिलहरी ने सांप को कैसे पकड़ लिया?

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि गिलहरी को सूखे पत्तों में एक काला सांप दिख जाता है और वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है. गिलहरी बार-बार सांप पर हमला करती है और सांप भी अपने बचाव में गिलहरी पर पलटवार करता है. काफी देख की मशक्कत के बाद गिलहरी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है और उस सांप को पकड़कर जंगल की ओर ले जाती है. एक शख्स घर की खिड़की से इस पूरी घटना को कैमरे में कैद कर लेता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोली जनता?

वीडियो के नीचे लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गिलहरी मांसाहारी जीव नहीं है आस-पास इसका घोसला होगा, इसलिए बच्चों की जान बचाने के लिए एक मां सांप से भिड़ रही है". इसी के साथ एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "इस गिलहरी का नेवले के साथ उठना-बैठना होगा". लोगों ने वीडियो देखने के ​बाद इसी तरह के और भी कई मजेदार कमेंट किए.

