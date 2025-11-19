बाएं, दाएं या बीच में? क्या है ड्राइव करने के असली नियम, रोज हाईवे पर निकलने के बाद भी नहीं जानते होंगे जवाब

हम रोज सड़क पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रैवल करते हैं. कोई तेज चलाता है तो कोई धीरे-धीरे सभी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की होड़ होती है. कई लोग ओवरटेक करते हैं और कई लोग आगे पीछे कैसे भी चलाते हैं पर क्या आपको पता है असली नियम क्या है? बता दें कि गलत लाइन में गाड़ी चलाना ना सिर्फ ट्रैफिक के रूल का उल्लंघन करना होगा बल्कि ये हादसों को भी जन्म दे सकता है. हाईवे पर हर लाइन में सभी को कैटेगरी वाइज चलाने का नियम होता है. अगर गाड़ी चलाने वाला नियमों का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो सेफ्टी भी बनी हुई रहेगी और ट्रैफिक भी नहीं लगेगा. ऐसे में आज हम आपको समझाएंगे ड्राइविंग के गोल्डन रूल्स.

दाहिनी लाइन ओवरटेक

हाइवे के सबसे दाहिनी लाइन को ओवरटेक लाइन कहा गया है. इस लाइन में सिर्फ वह गाड़ियां चलती हैं जो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती रहती हैं. इस लाइन में गाड़ी चलाने का मतलब है चलते रहो या फिर ओवरटेक करके फिर मीडिल वाली लाइन में वापिस आ जाओ. हालांकि, लंबे समय तक फास्ट लाइन में गाड़ी चलाना भी खतरनाक है. इस लाइन में बहुत संभाल कर और तेज चलने पर ही ड्राइव/राइड किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मिडिल लाइन

अगर आप लंबे टूर पर निकले हैं और ना ज्यादा तेज न ज्यादा स्लो और बैलेंस्ड तरीके से आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो मिडिल लाइन आपके लिए बेस्ट विकल्प है. इसे बैलेंस्ड लाइन भी बोला गया है क्योंकि इस लाइन में ड्राइवर बहुत हिसाब से संतुलन बनाकर चलते हैं. इससे ट्रैफिक का फ्लो भी बना रहता है और जाम भी नहीं लगता है.

बाई लाइन

यह लाइन उन गाड़ियों के लिए जिन्हें कम स्पीड में चलना होता है. जो कि अपने हिसाब से चल रहे होते हैं. खासकर लोडेड ट्रांसपोर्ट, बस या बड़ी गाड़ियां. इस लाइन से सीधा राइट लाइन यानी फास्ट लाइन में जाना बेहद ही खतरनाक है. थोड़ी देर गाड़ी खीचें उसके बाद ही आप उसे राइट लाइन में ले जाएं. ये सही तरीका इस लाइन से उस लाइन में स्विच करने का.

ड्राइविंग के गोल्डन नियम

1- लेन बदलने से पहले मिरर जरूर देखें., 2- इंडिकेटर लगाए बिना कभी लेन न बदलें.,3- सिर्फ ओवरटेक करने के बाद ही फास्ट लेन से बाहर निकलें., 4- स्पीड लिमिट का पालन करें. 5-हमेशा मिडिल लेन को प्राथमिकता दें- यही सबसे बैलेंस्ड लेन है.

ये भी पढ़ें: IPL का अमर रिकॉर्ड , इस भारतीय बल्लेबाज ने ठोका था पहला शतक, सदियों तक किया जाएगा याद