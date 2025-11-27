Advertisement
'वर्क फ्रॉम होम' ने थाम ली रिश्तों की डोर, बिखरते-बिखरते बची शादी! शख्स शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

Reddit Viral Post: एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट कर अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि कैसे 'वर्क फ्रॉम होम'(WFH) की वजह से उसकी शादी बच गई. रिश्तों में जो दूरियां बढ़ गई थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगी हैं. ​चलिए जानते हैं कैसे 'वर्क फ्रॉम होम' से इस शख्स की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आया है.

 

Nov 27, 2025, 03:44 PM IST
Reddit Viral Post: 'वर्क फ्रॉम होम'(WFH) कर्मचारियों की प्राइवेट लाइफ को कैसे बेहतर बना रहा है इसका सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट कर एक शख्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि 'वर्क फ्रॉम होम' के कारण उसकी शादी बच गई. क्योंकि अब वह पूरी तरह अपनी वाइफ को टाइम दे पा रहा है जो पहले नहीं दे पा रहा था. यही कारण है कि जो दूरियां बढ़ गई थीं वो अब घटने लगी हैं.

कैसे मजबूत हुआ रिश्ता?
कुछ लोगों को 'वर्क फ्रॉम ऑफिस' और 'वर्क फ्रॉम होम' से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर से कम करने से सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि समय की बचत होती है और कहीं हद तक आने जाने का खर्च भी बचता है. लेकिन सोशल मीडिया पर जो कहानी वायरल हो रही है वह बताती है कि 'वर्क फ्रॉम होम' एक कर्मचारी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है. पति-पत्नी का एक रिश्ता जिसको बचाने में 'वर्क फ्रॉम होम' की महत्वपूर्ण भूमिका रही. शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर पोस्ट कर अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि 'वर्क फ्रॉम होम' की वजह से उसकी शादी बच गई. चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला. 

वर्क फ्रॉम होम ने बदली लाइफ
शख्स में अपना एक्सपीरियंस बताते हुए लिखा, "वर्क फ्रॉम होम का सबसे ज्यादा फायदा उसको मिला है अब वह अपनी पत्नी को समय दे पा रहा है जो पहले नहीं दे पा रहा था समय की कमी के चलते रिश्तो में दूरियां बढ़ गई थी जो अब धीरे-धीरे खत्म हो गई हैं." वे लिखते हैं, "जब लोग वर्क फ्रॉम होम का जिक्र करते हैं तब आमतौर पर आराम करने या यात्रा करने का जिक्र करते हैं, लेकिन मेरे लिए वर्क फ्रॉम होम सबसे बड़ा बदलाव लाया कि अब मैं अपनी पत्नी के साथ काफी समय बिता पा रहा हूं." 
यह भी पढ़ें: बेटा बना CA तो नहीं रुक पाए खुशी के आंसू, वायरल हुआ पिता का भावुक वीडियो

कोविड से पहले बढ़ गई थी दूरियां
शख्स ने आगे बताया, "कोविड से पहले मैं अपनी वाइफ के उठने से पहले ही ऑफिस निकल जाता था और शाम को लगभग 7 से 8 थका हारा हुआ वापस आता था हम देर रात साथ में सिर्फ खाना खाते थे और आधी नींद में नेटफ्लिक्स शेयर करते थे. अब मेरा आना जाना सिर्फ बेडरूम से लिविंग रूम के कोने में रखी छोटी सी मेज तक है 12 कदम की दूरी के बराबर है." इसके बाद वह बताते हैं, "हमने एक छोटी सी आदत बना ली है कि हम दिन की शुरुआत कॉफी पीकर ही करते हैं. मैं अपना लैपटॉप तभी खोलता हूं जब कॉफी खत्म हो जाती है. मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम से हमारा रिश्ता वीकेंड वाले मोड से डेली लाइफ वाले मोड में बदल गया है." 
साथ में बनाते हैं लंच
इसके बाद आगे लिखते हैं, "दोपहर में मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता हूं और मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर खाना बनाते हैं और मजेदार बात यह है कि इससे मेरे काम का परफॉर्मेंस कम नहीं हुआ है बल्कि और बेहतर हुआ है. क्योंकि जब मैं काम करने बैठता हूं तो मैं थका हुआ या चिड़चिड़ा नहीं होता हूं"

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

