पानी पर तैर रहा है पूरा जंगल! भारत का ये नेशनल पार्क आखिर डूबता क्यों नहीं? सीक्रेट जान उड़ जाएंगे होश!

Floating national park in India: केबुल लामजाओ नेशनल पार्क (Keibul Lamjao National Park) भारत के मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है. इसका मुख्य आकर्षण 'फुमदी' नामक तैरती हुई वनस्पति की चादरें हैं. यह पार्क विशेष रूप से लुप्तप्राय संगाई हिरण का आखिरी प्राकृतिक निवास है. यह स्थान अपनी अद्भुत जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के कारण देश-दुनिया में प्रसिद्ध है, और इसके संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.
Trending Photos
Keibul Lamjao National Park: भारत के मणिपुर राज्य में स्थित केबुल लामजाओ नेशनल पार्क (Keibul Lamjao National Park) पृथ्वी का इकलौता ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो पानी पर तैरता है. यह पार्क पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लोकटक झील पर मौजूद है. इस पार्क को इसकी अद्भुत 'फुमदी' के लिए जाना जाता है—जो कि एक तैरती हुई वनस्पति और मिट्टी की चटाई है. यह पार्क लुप्तप्राय संगाई हिरण (जिसे ब्रो-एंटलर्ड डियर भी कहते हैं) का अंतिम प्राकृतिक निवास होने के कारण जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.
दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को दुनिया भर में एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय पार्क के रूप में जाना जाता है. यह मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है. यह अनोखा पार्क विशाल लोकटक झील का हिस्सा है, जो अपने आप में एक बड़ी प्राकृतिक जलराशि है.
तैरने का रहस्य
पार्क के तैरने के पीछे मुख्य कारण एक अनोखा इकोसिस्टम है जिसे 'फुमदी' कहा जाता है. फुमदी दरअसल वनस्पति, जैविक पदार्थों और मिट्टी के कणों का एक मोटा समूह होती है. ये तैरती हुई चटाइयां इतनी मजबूत होती हैं कि इन पर बड़े-बड़े जानवर खड़े हो सकते हैं. ये फुमदी एक अनोखा तैरता हुआ भूदृश्य बनाती हैं, जो इस पार्क को पर्यावरण और सुंदरता की दृष्टि से अद्वितीय बनाता है.
लुप्तप्राय संगाई हिरण का घर
यह नेशनल पार्क एक खास और लुप्तप्राय प्रजाति के हिरण, संगाई हिरण (Sangai Deer) का अंतिम प्राकृतिक ठिकाना है. इस हिरण को मणिपुर का नाचता हुआ हिरण भी कहा जाता है, क्योंकि ये फुमदी पर चलते समय नाचते हुए प्रतीत होते हैं. यह हिरण मणिपुर के लोगों के लिए सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है.
जैव विविधता और संरक्षण के प्रयास
संगाई हिरण के अलावा, इस पार्क में हॉग हिरण, ऊदबिलाव (Otters), कई तरह के प्रवासी पक्षी और जलीय प्रजातियां भी पाई जाती हैं. इस महत्वपूर्ण जैव विविधता को बचाने के लिए, केबुल लामजाओ को सबसे पहले 1966 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, और फिर 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला. इसके वैश्विक पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची (Tentative List) में भी शामिल किया गया है.