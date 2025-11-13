Advertisement
इंसानियत शर्मसार: ट्रेन के साथ दौड़ता रहा ये लड़का, नहीं मिली पसीने की कमाई

Viral Video: एक लड़का प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है. रोते चिल्लाते अपने पैसे मांग रहा है, लेकिन इंसानियत तब मर गई जब प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है और ट्रेन निकल जाती है. ये लड़का आंखों गुस्सा और आंसू लिए थका हुआ देखता रह जाता है. किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 13, 2025, 05:24 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी का भी मन दुखी हो सकता है. वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन प्लेटफार्म से निकल रही है और उसी ट्रेन के साथ साथ एक लड़का भाग रहा है और भागते भागते शायद अपने पैसे मांग रहा है. इंसानियत तब मर गई जब प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है और ट्रेन निकल जाती है. ये लड़का आंखों गुस्सा और आंसू लिए थका हुआ देखता रह जाता है. किसी ने इस पूरी घटना को अपने फोन में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
नहीं मिले पैसे
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है. इस दौरान ट्रेन के साथ भाग रहा ये लड़का शायद दुकानदार है जिसके पैसे किसी यात्री पर बकाया रह जाते हैं. इस दौरान वो ट्रेन के साथ साथ भाग रहा है और पैसे देने की गुहार लगा रहा है. ये सब देखकर भी ट्रेन के अंदर से किसी की कोई हलचल नहीं होती है. मानवता शर्मसार करने वाला ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स का गुस्सा फूट रहा है.

यूजर्स का ​रिएक्शन
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @delimaupdates नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 55 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स कमेंट बॉक्स में अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ऐसे ही एक विलन का जन्म होता है. दूसरे यूजर ने लिखा, ऐसा न करें, "सबके प्रति दया रखें, वो अपने परिवार को पालने के लिए सच में मेहनत करते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, इससे मेरा दिल टूट जाता है ऐसा कभी मत करना.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

