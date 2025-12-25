विराट कोहली सालों बाद आए घरेलू क्रिकेट खेलने, देखने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए फैंस, Video हो रहा वायरल

Virat Kohli Domestic Cricket: विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी किसी साधारण मैच तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक बड़े क्रिकेट तमाशे में बदल गई. विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में कोहली को बल्लेबाजी करते देखने के लिए फैंस का जोश देखने लायक था. मैच बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेला जा रहा था, लेकिन यह मुकाबला पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया गया था, जहां दर्शकों की एंट्री और लाइव प्रसारण दोनों पर रोक थी.

जब स्टेडियम बंद था तो फैंस ने कोहली को कैसे देखा?

स्टेडियम में एंट्री न मिलने के बावजूद विराट कोहली के चाहने वालों का जुनून ठंडा नहीं पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि कई फैंस ग्राउंड के बाहर मौजूद ऊंचे-ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए. वे डालियों पर बैठकर दूर से ही अपने चहेते खिलाड़ी को बल्लेबाजी करते देखने की कोशिश कर रहे थे. यह नजारा दिखाता है कि कोहली की लोकप्रियता सिर्फ इंटरनेशनल मैचों तक सीमित नहीं है.

A Virat Fan watching the match from the tree top. @BCCI please provide the Live Streaming from the next match pic.twitter.com/jFNVUJHxT8 — Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 24, 2025

विराट कोहली ने मैदान पर कैसी दमदार वापसी की?

दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने अपनी वापसी को यादगार बना दिया. उन्होंने सिर्फ 101 गेंदों पर 131 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और तीन लंबे छक्के शामिल थे. कोहली की यह शतकीय पारी पूरी तरह मैच विनिंग रही और दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोहली का क्लास और रन बनाने की भूख आज भी बरकरार है.

पेड़ों पर बैठे फैंस की तस्वीरें क्यों हुईं वायरल?

मैच के दौरान पेड़ों पर बैठे फैंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. लोगों ने इस दीवानगी की जमकर तारीफ की और कहा कि घरेलू टूर्नामेंट में भी विराट कोहली के लिए ऐसा क्रेज बहुत कम देखने को मिलता है. इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि कोहली का स्टारडम हर स्तर पर कायम है. विराट कोहली के अलावा विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन रोहित शर्मा ने भी घरेलू क्रिकेट में वापसी की. रोहित ने मुंबई की ओर से सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेलते हुए 155 रन की जबरदस्त पारी खेली. उनकी इस बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने आसान जीत दर्ज की और रोहित ने भी अपनी फॉर्म का दमदार संदेश दिया.