Advertisement
trendingNow13052714
Hindi Newsजरा हटकेविराट कोहली सालों बाद आए घरेलू क्रिकेट खेलने, देखने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए फैंस, Video हो रहा वायरल

विराट कोहली सालों बाद आए घरेलू क्रिकेट खेलने, देखने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए फैंस, Video हो रहा वायरल

Virat Kohli Viral Video: बेंगलुरु में विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी ने फैंस का जुनून दिखा दिया. बंद स्टेडियम के बाहर पेड़ों पर चढ़कर कोहली को बैटिंग करते देखने की तस्वीरें वायरल हो गईं, वहीं कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने शतक जड़कर विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार वापसी की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विराट कोहली सालों बाद आए घरेलू क्रिकेट खेलने, देखने के लिए पेड़ों पर चढ़ गए फैंस, Video हो रहा वायरल

Virat Kohli Domestic Cricket: विराट कोहली की घरेलू क्रिकेट में वापसी किसी साधारण मैच तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक बड़े क्रिकेट तमाशे में बदल गई. विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली और आंध्र प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में कोहली को बल्लेबाजी करते देखने के लिए फैंस का जोश देखने लायक था. मैच बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड में खेला जा रहा था, लेकिन यह मुकाबला पूरी तरह से बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया गया था, जहां दर्शकों की एंट्री और लाइव प्रसारण दोनों पर रोक थी.

यह भी पढ़ें: ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

जब स्टेडियम बंद था तो फैंस ने कोहली को कैसे देखा?

Add Zee News as a Preferred Source

स्टेडियम में एंट्री न मिलने के बावजूद विराट कोहली के चाहने वालों का जुनून ठंडा नहीं पड़ा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में देखा गया कि कई फैंस ग्राउंड के बाहर मौजूद ऊंचे-ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए. वे डालियों पर बैठकर दूर से ही अपने चहेते खिलाड़ी को बल्लेबाजी करते देखने की कोशिश कर रहे थे. यह नजारा दिखाता है कि कोहली की लोकप्रियता सिर्फ इंटरनेशनल मैचों तक सीमित नहीं है.

 

 

विराट कोहली ने मैदान पर कैसी दमदार वापसी की?

दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने अपनी वापसी को यादगार बना दिया. उन्होंने सिर्फ 101 गेंदों पर 131 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 14 चौके और तीन लंबे छक्के शामिल थे. कोहली की यह शतकीय पारी पूरी तरह मैच विनिंग रही और दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई. इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कोहली का क्लास और रन बनाने की भूख आज भी बरकरार है.

यह भी पढ़ें: एक रात, कीमत 4.5 करोड़ रुपये!आखिर क्या होता है इस रहस्यमयी लग्जरी ठिकाने के अंदर? कानून की भी मंजूरी 

पेड़ों पर बैठे फैंस की तस्वीरें क्यों हुईं वायरल?

मैच के दौरान पेड़ों पर बैठे फैंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. लोगों ने इस दीवानगी की जमकर तारीफ की और कहा कि घरेलू टूर्नामेंट में भी विराट कोहली के लिए ऐसा क्रेज बहुत कम देखने को मिलता है. इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि कोहली का स्टारडम हर स्तर पर कायम है. विराट कोहली के अलावा विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन रोहित शर्मा ने भी घरेलू क्रिकेट में वापसी की. रोहित ने मुंबई की ओर से सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेलते हुए 155 रन की जबरदस्त पारी खेली. उनकी इस बल्लेबाजी के दम पर मुंबई ने आसान जीत दर्ज की और रोहित ने भी अपनी फॉर्म का दमदार संदेश दिया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Virat KohliRohit SharmaDomestic Cricket

Trending news

घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत