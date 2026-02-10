Advertisement
trendingNow13104678
Hindi Newsजरा हटकेसचिन से लेकर विराट कोहली, रोहित या धोनी… इन दिग्गजों के घर ही क्यों जन्म लेती हैं बेटियां? एक्सपर्ट्स ने बताया वजह

सचिन से लेकर विराट कोहली, रोहित या धोनी… इन दिग्गजों के घर ही क्यों जन्म लेती हैं बेटियां? एक्सपर्ट्स ने बताया वजह

Why Indian Cricket Kings Have Princesses: भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों के घर बेटियों के जन्म को लेकर चर्चा तेज है. एक मेडिकल एक्सपर्ट ने हाई प्रेशर और तनाव को संभावित कारण बताया है. हालांकि यह सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं है और इस पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 10, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सचिन से लेकर विराट कोहली, रोहित या धोनी… इन दिग्गजों के घर ही क्यों जन्म लेती हैं बेटियां? एक्सपर्ट्स ने बताया वजह

भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम मैदान पर रिकॉर्ड बनाते रहे हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में एक और दिलचस्प बात लोगों का ध्यान खींच रही है. विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों के घर बेटियों का जन्म हुआ है. यही नहीं, इस लिस्ट में अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन और सचिन तेंदुलकर जैसे नाम भी शामिल हैं. अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह छिपी है? एक मेडिकल एक्सपर्ट ने इस पैटर्न पर ऐसा संकेत दिया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

हाई प्रेशर को लेकर डॉक्टर ने बताया

आमतौर पर तनाव को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाता है, लेकिन डॉक्टर सिद्धांत भार्गव इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखते हैं. उनका कहना है कि जो खिलाड़ी सालों तक अत्यधिक दबाव में खेलते हैं, उनके जीवन में यह तनाव कुछ जैविक बदलाव ला सकता है. भारतीय क्रिकेटर्स लगातार मैच जीतने, प्रदर्शन बनाए रखने और उम्मीदों के बोझ के नीचे खेलते रहे हैं. डॉक्टर के मुताबिक, यही लगातार बना रहने वाला दबाव एक खास पैटर्न की ओर इशारा करता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

Add Zee News as a Preferred Source

बेटियों का पैटर्न और क्रिकेट सितारे

विराट कोहली, रोहित शर्मा और एमएस धोनी तीनों ही दिग्गज क्रिकेटर्स बेटियों के पिता हैं. डॉक्टर भार्गव के अनुसार, यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता. कुछ अध्ययनों में इशारा किया गया है कि जो पुरुष लंबे समय तक हाई-स्ट्रेस माहौल में रहते हैं, उनमें बेटियों के जन्म की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है. एलिट एथलीट्स पर लगातार शारीरिक और मानसिक दबाव रहता है, जो उनके शरीर में हार्मोनल बदलाव ला सकता है.

क्रोमोसोम, हार्मोन और अधूरा विज्ञान

डॉक्टर सिद्धांत भार्गव का कहना है कि ज्यादा तनाव से कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं. इससे स्पर्म में X और Y क्रोमोसोम के संतुलन पर असर पड़ सकता है. उनका मानना है कि हाई प्रेशर और अत्यधिक शारीरिक मेहनत महिला शिशु के जन्म की संभावना को बढ़ा सकती है. हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि यह सिद्धांत अभी पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो पैटर्न सामने आ रहा है, वह काफी दिलचस्प है.

 

सोशल मीडिया पर छिडी बहस

डॉक्टर की इस बात पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ यूजर्स ने इसे मजेदार नजरिए से लिया, तो कुछ ने इसे खतरनाक सोच बताया. एक यूजर ने चेतावनी दी कि भारत जैसे देश में, जहां अब भी बेटियों को लेकर भेदभाव मौजूद है, ऐसी बातें गलत संदेश दे सकती हैं. आलोचकों का कहना है कि इसे संयोग से ज्यादा कुछ मानना ठीक नहीं और ऐसे विषयों पर संवेदनशीलता बेहद जरूरी है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

stress and gender of babyhigh stress and daughters

Trending news

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
om birla
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का दांव चलने से पहले ही फुस्स? विपक्ष से कहां हुई गलती
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
 pm modi
4 फरवरी को लोकसभा में क्या हुआ था? किरन रिजिजू ने जारी किया वीडियो, क्या हमले की...
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
Assam
'आधा चुनाव SC में लड़ा जाता है', हिमंता के विवादित वीडियो पर CJI की सख्त टिप्पणी
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
Debate on no-confidence motion
स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, TMC ने विपक्ष का क्यों नहीं दिया साथ?
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
Pushyamitra Shunga
मौर्य वंश का काल था ये 'क्रूर शासक'... जिसने किया था सिर के बदले सोना देने का ऐलान
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
bengal violence
मैं बंगाल हूं! जब अमन पसंद लोगों की धरती कंकालों से भर गई, हुकूमत शाहजहां की थी
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
Sunetra Pawar
पिता की कुर्सी पर बैठीं मां सुनेत्रा पवार तो भावुक हुए अजित पवार के बेटे-Video
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
bad haircut case
बाल कटवाने का मामला कोर्ट तक पहुंचा, 7 साल बाद SC का बड़ा फैसला, 2 करोड़ से सीधे...
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
manoj mukund naravane book controversy
किताब पब्लिश नहीं तो Available कैसे? जनरल नरवणे के पुराने ट्वीट ने मचाई खलबली
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर
parliament
Parliament Budget Session Day 10 LIVE: एकतरफा फैसले करते हैं... कांग्रेस ने ओम बिरला के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर