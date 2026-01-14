कैमरे में कैद हो गया विराट कोहली का परफ्यूम! यूजर्स बोले- इतनी तो बाबर आजम की एक साल की सैलरी

Virat Kohli Viral Video: सोशल मीडिया पर विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर मैदान पर उतरने की तैयारी करते दिख रहे हैं. चलिए जानते हैं वो इस दौरान क्या रूटीन फॉलो करते हैं.
Viral Video: इन दिनों न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत के दौरे पर है. मेजबानी करते हुए भारत एक वनडे मैच जीत गया है. आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के साथ कुल 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है और उसके बाद 5 टी20 मैचों की सीरीज होगी. टीम इंडिया 1 वनडे मैच जीत चुकी है और दूसरा वनडे मैच आज राजकोट में खेला जा रहा है. इसी बीच विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है जिसमें विराट अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच के दौरान का वीडियो है. वीडियो में दिखता है कि मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले विराट क्या रूटीन फॉलो करते हैं. चलिए जानते हैं वीडियो में क्या दिखता है.
क्या कर रहे थे विराट?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बैठे. इस दौरान वे टीम इंडिया की ब्लू ड्रेस में बैठे दिखाई दे रहे हैं. उनके पास 3 से 4 बल्ले रखे हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि वो मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं. इस दौरान वो कुछ खाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ते हैं और परफ्यूम लगाते हैं. इसके बाद वे अपने पास रखी एक क्रीम जैसे प्रोडक्ट को हाथों पर लगाते हैं और हथेलियां पर रगड़ते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए देखते हैं ये वीडियो और जानते हैं यूजर्स का क्या रिएक्शन है.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vedant.3011 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 93 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जैसी तैयारी वैसी परफॉर्मेंस. " दूसरे यूजर ने लिखा, "बाबर आजम की एक साल की सैलरी का परफ्यूम एक बार में"
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.