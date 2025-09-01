Jesus Christ की मां से निकलते थे खून के आंसू! शक हुआ तो किया ब्लड टेस्ट, रिजल्ट चौंका देगा
Virgin Mary Statue: इटली के एक छोटे से कस्बे ट्रेविन्यानो (Trevignano) में एक ऐसी मूर्ति है जिसने वर्षों से लोगों का ध्यान खींचा. यहां वर्जिन मैरी (Virgin Mary) की मूर्ति के बारे में दावा किया गया कि उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 01, 2025, 12:15 PM IST
Virgin Mary Weeping Bloody Statue: इटली के एक छोटे से कस्बे ट्रेविन्यानो (Trevignano) में एक ऐसी मूर्ति है जिसने वर्षों से लोगों का ध्यान खींचा. यहां वर्जिन मैरी (Virgin Mary) की मूर्ति के बारे में दावा किया गया कि उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं. इस चमत्कार की खबर सुनते ही हजारों लोग यहां दर्शन करने आने लगे. लेकिन हाल ही में हुई जांच ने इस कहानी का रहस्य उजागर कर दिया है.

यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

आखिर यह चमत्कार शुरू कैसे हुआ?

साल 2016 में जिजेला कार्डिया (Gisella Cardia) नाम की महिला ने दावा किया कि इस मूर्ति से खून के आंसू बहते हैं और उन्हें वर्जिन मैरी से संदेश और दर्शन मिलते हैं. इस खबर ने लोगों के बीच खलबली मचा दी. धीरे-धीरे यह जगह एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बन गई. इतना ही नहीं, कार्डिया ने यह भी दावा किया कि मूर्ति ने कभी-कभी खाने को भी बढ़ाकर दर्जनों लोगों को खिलाया.

क्या यह सच में चमत्कार था या चालाकी?

कई लोगों ने शुरुआत से ही शक जताया कि मूर्ति से बहने वाला खून असली नहीं बल्कि सुअर का खून है, जिसे जानबूझकर लगाया जा रहा है. इसके बाद निजी जांचकर्ताओं और पुलिस ने इस मामले की तहकीकात शुरू की. लोगों को लगने लगा कि यह आस्था के नाम पर धोखा भी हो सकता है.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली

जांच में आखिर सामने क्या आया?

फरवरी 2025 में इटली के अखबार कोरिएरे डेला सेरा ने चौंकाने वाला खुलासा किया. जांचकर्ताओं ने मूर्ति की आंखों से निकले खून का डीएनए टेस्ट कराया. रिपोर्ट में पाया गया कि यह खून किसी जानवर का नहीं बल्कि मानव का है और वह जिजेला कार्डिया का ही खून निकला. इसके बाद उन पर धोखाधड़ी और दान राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया.

वेटिकन और चर्च की क्या राय रही?

कैथोलिक चर्च की संस्था ने साफ कहा कि यह मूर्ति कोई चमत्कारिक नहीं है बल्कि एक साधारण मूर्ति है. साथ ही कार्डिया पर सवाल उठने लगे कि उन्होंने बच्चों के लिए बनाए जाने वाले केंद्र के नाम पर दान इकट्ठा किया. इस मामले के खुलासे के बाद कार्डिया अचानक गायब हो गईं और उनका वकील भी उनके ठिकाने से अनजान है. भले ही जांच में धोखाधड़ी सामने आ गई हो, लेकिन कई लोग अब भी मानते हैं कि मूर्ति में शक्ति है. यह मामला दिखाता है कि आस्था और विज्ञान अक्सर आमने-सामने खड़े हो जाते हैं. जो लोग वर्षों से इसे चमत्कार मान रहे थे, उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है.

