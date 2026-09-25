/लंच ब्रेक में चाय पीने निकली थी, लौटते वक्त बन गई ₹16 करोड़ की मालकिन: जीती लॉटरी और चुपचाप करने लगी ऑफिस का काम

अमेरिका के वर्जीनिया की रहने वाली इस महिला के लिए वह दिन बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ था. बताया गया कि उस दिन वह कुछ तनाव में थी और काम के बीच लंच लेने के लिए बाहर निकली थी. शायद उसे भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा ब्रेक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाला है.
महिला खाने के लिए लव फूड मार्ट नाम की दुकान पर पहुंची. वहीं उसने 20 डॉलर का 'प्लैटिनम 7s' स्क्रैच-ऑफ टिकट खरीद लिया. टिकट खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी. उसने बस किस्मत आजमाने के लिए कार्ड लिया और दुकान के अंदर ही उसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया.
पीपल मैगजीन के अनुसार, महिला जैसे-जैसे टिकट को स्क्रैच करती गई, उसे समझ आने लगा कि कुछ बड़ा हो गया है. आखिरकार उसे पता चला कि टिकट पर सबसे बड़ा जैकपॉट निकल आया है. यानी उसने 2 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीत ली थी. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 17 करोड़ रुपये बैठती है. इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद किसी भी इंसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. कोई परिवार को फोन करेगा, कोई दोस्तों को बताएगा और कोई शायद उसी वक्त नौकरी से इस्तीफा देने का प्लान बना ले. लेकिन इस महिला ने इनमें से कुछ भी नहीं किया.
जैकपॉट जीतने के बाद महिला के सामने सबसे बड़ी समस्या पैसे नहीं, बल्कि समय था. उसका लंच ब्रेक खत्म होने वाला था और उसे वापस काम पर जाना था. उसने टिकट को सुरक्षित रखा और सीधे अपनी नौकरी पर लौट गई. बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य था. जिस महिला की जेब में करोड़ों रुपये का टिकट था, वह बाकी कर्मचारियों की तरह अपना काम करती रही. बाद में वर्जीनिया लॉटरी के अधिकारियों से बातचीत में उसने अपने उस पल को याद किया. महिला ने बताया कि उसे वापस काम पर जाना पड़ा और ऐसा व्यवहार करना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं.
इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यही है. सोचिए, आपके पास ऐसा टिकट हो जिसकी कीमत करोड़ों रुपये हो और आपको पता हो कि आपकी जिंदगी कुछ ही देर में पूरी तरह बदलने वाली है. इसके बावजूद आपको अपनी ड्यूटी पर वापस जाकर काम करना हो. महिला ने यही किया. उसने टिकट को अपने पास सुरक्षित रखा और अपनी शिफ्ट पूरी की. उसने न तो ऑफिस में किसी तरह का हंगामा किया और न ही तुरंत नौकरी छोड़ने का फैसला लिया. सोशल मीडिया पर इसी वजह से लोगों को यह कहानी और भी मजेदार लग रही है. कई लोगों के लिए 2 मिलियन डॉलर जीतने के बाद काम पर लौटना कल्पना से बाहर की बात है.
जैकपॉट जीतने के बाद महिला के पास अपनी रकम लेने के लिए दो ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन था कि उसे पूरे 2 मिलियन डॉलर की रकम 30 साल में सालाना पेमेंट के रूप में मिलती. दूसरा ऑप्शन था कि वह पूरी रकम का एकमुश्त कैश पेमेंट ले सकती थी. महिला ने दूसरा ऑप्शन चुना. टैक्स कटने से पहले उसे 952,000 डॉलर यानी करीब 8 करोड़ रुपये का एकमुश्त भुगतान मिला. यानी कागज पर जीत 2 मिलियन डॉलर की थी, लेकिन कैश ऑप्शन चुनने पर उसके हाथ में टैक्स से पहले 952,000 डॉलर आए.
इस जीत का फायदा सिर्फ लॉटरी जीतने वाली महिला को ही नहीं मिला. जिस दुकान से उसने वह लकी टिकट खरीदा था, उसे भी बोनस दिया गया. लॉटरी की दुनिया में बड़े इनाम वाला टिकट बेचने वाले रिटेलर को भी अक्सर इनाम या बोनस मिलता है. ऐसे में महिला के लिए किस्मत खुलने के साथ-साथ उस दुकान के लिए भी यह टिकट खास बन गया. लव फूड मार्ट में जिस टिकट को एक आम स्क्रैच कार्ड समझकर बेचा गया था, वही कुछ देर बाद 2 मिलियन डॉलर के जैकपॉट वाला टिकट बन गया.
इस कहानी में एक और दिलचस्प बात है. महिला ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने का फैसला किया. वर्जीनिया के कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में लॉटरी विजेता अपना नाम सार्वजनिक किए बिना इनाम का दावा कर सकते हैं. ऐसे विजेताओं का नाम, शहर और जीती गई रकम सार्वजनिक नहीं की जाती, जब तक विजेता खुद लिखित अनुमति न दे. इस मामले में भी महिला की पहचान सामने नहीं आई है. इस वजह से यह भी पता नहीं चल पाया कि वह किस कंपनी में काम करती है और जैकपॉट जीतने के बाद उसने नौकरी छोड़ी है या अभी भी काम कर रही है.
यही सवाल सोशल मीडिया पर इस कहानी के साथ सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है. करोड़ों रुपये की रकम जीतने के बाद क्या महिला अब भी उसी नौकरी पर जा रही है? या फिर उसने आखिरकार इस्तीफा दे दिया? इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल इतना जरूर पता है कि जैकपॉट का पता चलने के बाद भी उसने अपनी शिफ्ट पूरी की थी. शायद उस समय उसके लिए सबसे मुश्किल काम यही रहा होगा कि करोड़ों रुपये की खबर दिल में छिपाकर सामान्य तरीके से काम करते रहना.
आमतौर पर बड़ी लॉटरी जीतने की कहानियों में लोग नौकरी छोड़ने, घर खरीदने या नई जिंदगी शुरू करने की बातें करते नजर आते हैं. लेकिन वर्जीनिया की इस महिला ने अपनी कहानी में एक अलग ही ट्विस्ट जोड़ दिया. 20 डॉलर का टिकट खरीदकर 2 मिलियन डॉलर जीतने के बाद भी वह काम पर लौट गई. उसने पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी की और फिर इनाम लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई. अब उसने नौकरी छोड़ी या नहीं, यह तो सामने नहीं आया है. लेकिन उसकी कहानी का सबसे यादगार हिस्सा शायद यही रहेगा कि करोड़ों रुपये की लॉटरी जीतने के बाद भी उसे सबसे पहले याद आया था- लंच ब्रेक खत्म हो रहा है, वापस काम पर जाना है.