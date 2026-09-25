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लंच ब्रेक में चाय पीने निकली थी, लौटते वक्त बन गई ₹16 करोड़ की मालकिन: जीती लॉटरी और चुपचाप करने लगी ऑफिस का काम

अमेरिका की एक महिला की किस्मत लंच ब्रेक में अचानक चमक गई. उसने सिर्फ 20 डॉलर का स्क्रैच टिकट खरीदा और देखते ही देखते 2 मिलियन डॉलर यानी करीब 17 करोड़ रुपये का जैकपॉट जीत लिया. लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद भी महिला ने शोर मचाने या नौकरी छोड़ने के बजाय टिकट संभाला और वापस ऑफिस पहुंच गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 25, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:33 AM IST
लंच ब्रेक में चाय पीने निकली थी, लौटते वक्त बन गई ₹16 करोड़ की मालकिन: जीती लॉटरी और चुपचाप करने लगी ऑफिस का काम
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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