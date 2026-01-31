Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेवो रेप कर रहे थे और हंसते हुए वीडियो बना रहे थे… मासूम छात्रा ने सुनाई रूह कंपा देने वाली दास्तां

वो रेप कर रहे थे और हंसते हुए वीडियो बना रहे थे… मासूम छात्रा ने सुनाई रूह कंपा देने वाली दास्तां

ब्रिटेन में तीन किशोर लड़कों ने दो नाबालिग लड़कियों पर हमला किया और वीडियो बनाया, जिससे उनकी जिंदगी प्रभावित हुई. ट्रायल साउथेम्प्टन क्राउन कोर्ट में चल रहा है, और मामला किशोर हिंसा व सोशल मीडिया दुरुपयोग पर बहस छेड़ रहा है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 31, 2026, 07:22 AM IST
वो रेप कर रहे थे और हंसते हुए वीडियो बना रहे थे… मासूम छात्रा ने सुनाई रूह कंपा देने वाली दास्तां

ब्रिटेन में हाल ही में सामने आया एक मामला नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा और किशोरों द्वारा यौन हिंसा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहा है. इस घटना में तीन किशोर लड़कों ने दो अलग-अलग लड़कियों पर हमला किया और उस दौरान वीडियो भी बनाया. सोशल मीडिया के इस गलत इस्तेमाल ने पीड़िताओं की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित की. एक तरफ लड़कियों की मासूमियत और डर, वहीं दूसरी तरफ आरोपियों की हिम्मत और बेरहमी, इस मामले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. कोर्ट में चल रहे ट्रायल में अब यह तय होना बाकी है कि न्याय मिलेगा या नहीं.

धोखे से बुलाया और 90 मिनट तक किया टॉर्चर

न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के अनुसार, एक 14 साल के लड़के ने स्नैपचैट पर 15 साल की लड़की से बातचीत की और उसे पार्क में मिलने बुलाया.  शुरुआत में वह लड़के के साथ सहज महसूस कर रही थी, लेकिन अचानक दो और लड़के वहां आ गए. तीनों ने उस पर दबाव बनाया, वीडियो बनाया और हंसते रहे. पीड़िता ने कहा कि वह पूरी तरह डर गई थी, उसका शरीर सुन्न हो गया और लगातार कांप रही थी. वीडियो लगभग 90 मिनट तक रिकॉर्ड किया गया और बाद में यह फैल गया. लड़की को अपमानजनक मैसेज भी मिले, जिसने उसकी मानसिक स्थिति और बदतर कर दी.

 धमकी और खुले मैदान में हमला

दूसरी घटना जनवरी 2025 में हुई. 14 साल की लड़की ने कहा कि आरोपी ने चाकू दिखाकर उसे फोन छोड़ने के लिए मजबूर किया ताकि उसकी मां उसे ट्रैक न कर सके. इसके बाद उसे रिक्रिएशन ग्राउंड और पास के खुले मैदान में ले जाकर हमला किया गया. आरोपी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और भागने पर मारने की धमकी दी. आरोप के मुताबिक, पहले लड़के पर दो बलात्कार और अश्लील तस्वीरें लेने का मामला है, दूसरे पर चार बलात्कार, जबकि तीसरे पर सहायता का आरोप है. CCTV में चाकू नहीं दिखा और गवाह ने बताया कि लड़की ने खुद फोन छोड़ने की बात कही थी.

अभियोजन पक्ष का बयान और ट्रायल

साउथेम्प्टन क्राउन कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों ने पीड़िताओं की भावनाओं की कोई परवाह नहीं की और सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने पर ध्यान दिया. तीनों किशोर सभी आरोपों से इनकार कर रहे हैं. ट्रायल 28 जनवरी से चल रहा है और जूरी के सामने सभी सबूत पेश किए जाएंगे. पुलिस ने जनवरी 2025 की घटना की जांच तुरंत शुरू की थी. इस मामले ने ब्रिटेन में किशोर हिंसा और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर गंभीर बहस शुरू कर दी है और समाज के लिए चेतावनी भी बन गया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Hampshire rape caseUK minors trialFordingbridge assault

