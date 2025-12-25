Advertisement
trendingNow13052597
Hindi Newsजरा हटकेये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

Science vs Myth: क्या सच में जंगल में चलने वाला कोई पेड़ होता है. सेंट्रल और साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले एक खास पाम ट्री को लेकर सालों से यह दावा किया जाता रहा है कि वह अपनी जगह बदल सकता है, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां करती है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

Walking Tree: प्रकृति से जुड़ी कई कहानियां इतनी रोमांचक होती हैं कि वे सच और कल्पना की सीमा को धुंधला कर देती हैं. ऐसा ही एक दावा दशकों से किया जाता रहा है कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक पेड़ धीरे-धीरे चल सकता है. कहा जाता है कि यह पेड़ धूप या मजबूत जमीन की तलाश में अपनी जगह बदल लेता है, लेकिन जब विज्ञान इस दावे को परखता है तो तस्वीर कुछ और नजर आती है.

यह रहस्यमयी पेड़ आखिर है कौन?

इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम Socratea exorrhiza है, जो एक खास किस्म का पाम ट्री है. यह पेड़ इक्वाडोर, कोस्टा रिका, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है. इसकी सबसे खास बात इसकी जड़ें हैं, जो जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं और किसी पैरों जैसी संरचना का एहसास कराती हैं. पहली नजर में यह पेड़ किसी जीव की तरह खड़ा हुआ लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Video: म्यूजियम में फोटो लेते वक्त बच्चे से टूटा 2.5 करोड़ का सोने का ताज! फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते आप

लोगों को क्यों लगा कि यह पेड़ चलता है?

ट्रैवल गाइडबुक्स और जंगलों में घूमने वाले यात्रियों ने लंबे समय तक यह दावा किया कि यह पेड़ रोज कुछ सेंटीमीटर और साल में कई मीटर तक अपनी जगह बदल सकता है. पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी दोहराई जाती रही. जमीन के ऊपर फैली इसकी जड़ें और तना थोड़ा झुका हुआ दिखाई देना लोगों को यह यकीन दिलाने लगा कि पेड़ सच में आगे बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस पेड़ की ऊपर उठी हुई जड़ें उसे दलदली और नरम जंगल की जमीन में स्थिर रहने में मदद करती हैं.

बारिश से भीगी मिट्टी में जहां दूसरे पेड़ गिर सकते हैं, वहां यह पाम ट्री मजबूती से खड़ा रहता है. नई जड़ें एक तरफ उगती रहती हैं और पुरानी जड़ें धीरे-धीरे सड़ जाती हैं, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि पेड़ अपनी दिशा बदल रहा है.

यह भी पढ़ें: 19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

विज्ञान इस दावे को कैसे खारिज करता है?

अब तक की गई वैज्ञानिक स्टडीज में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि Socratea exorrhiza अपनी जगह बदलता है. इसका तना वहीं रहता है जहां यह पहली बार उगा था. जो हरकत लोगों को चलने जैसी लगती है, वह असल में जड़ों के बढ़ने, मिट्टी के खिसकने और संतुलन में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव का नतीजा है. भले ही यह पेड़ चलता न हो, लेकिन इसकी जड़ों की संरचना खुद में किसी चमत्कार से कम नहीं है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Walking Tree

Trending news

25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धूं-धूंकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
kolkata News
'खराब हो रही थी पार्टी की इमेज...', क्या 'वायरल वीडियो' बना निशा की गले की फांस?
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा