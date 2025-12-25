ये है चलने वाला पेड़! रातोंरात बदल देता है अपनी जगह, जानें आखिर क्या कहता है साइंस?

Walking Tree: प्रकृति से जुड़ी कई कहानियां इतनी रोमांचक होती हैं कि वे सच और कल्पना की सीमा को धुंधला कर देती हैं. ऐसा ही एक दावा दशकों से किया जाता रहा है कि सेंट्रल और साउथ अमेरिका के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक पेड़ धीरे-धीरे चल सकता है. कहा जाता है कि यह पेड़ धूप या मजबूत जमीन की तलाश में अपनी जगह बदल लेता है, लेकिन जब विज्ञान इस दावे को परखता है तो तस्वीर कुछ और नजर आती है.

यह रहस्यमयी पेड़ आखिर है कौन?

इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम Socratea exorrhiza है, जो एक खास किस्म का पाम ट्री है. यह पेड़ इक्वाडोर, कोस्टा रिका, पेरू, कोलंबिया और ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है. इसकी सबसे खास बात इसकी जड़ें हैं, जो जमीन के ऊपर दिखाई देती हैं और किसी पैरों जैसी संरचना का एहसास कराती हैं. पहली नजर में यह पेड़ किसी जीव की तरह खड़ा हुआ लगता है.

लोगों को क्यों लगा कि यह पेड़ चलता है?

ट्रैवल गाइडबुक्स और जंगलों में घूमने वाले यात्रियों ने लंबे समय तक यह दावा किया कि यह पेड़ रोज कुछ सेंटीमीटर और साल में कई मीटर तक अपनी जगह बदल सकता है. पीढ़ी दर पीढ़ी यह कहानी दोहराई जाती रही. जमीन के ऊपर फैली इसकी जड़ें और तना थोड़ा झुका हुआ दिखाई देना लोगों को यह यकीन दिलाने लगा कि पेड़ सच में आगे बढ़ रहा है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस पेड़ की ऊपर उठी हुई जड़ें उसे दलदली और नरम जंगल की जमीन में स्थिर रहने में मदद करती हैं.

बारिश से भीगी मिट्टी में जहां दूसरे पेड़ गिर सकते हैं, वहां यह पाम ट्री मजबूती से खड़ा रहता है. नई जड़ें एक तरफ उगती रहती हैं और पुरानी जड़ें धीरे-धीरे सड़ जाती हैं, जिससे देखने में ऐसा लगता है कि पेड़ अपनी दिशा बदल रहा है.

विज्ञान इस दावे को कैसे खारिज करता है?

अब तक की गई वैज्ञानिक स्टडीज में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि Socratea exorrhiza अपनी जगह बदलता है. इसका तना वहीं रहता है जहां यह पहली बार उगा था. जो हरकत लोगों को चलने जैसी लगती है, वह असल में जड़ों के बढ़ने, मिट्टी के खिसकने और संतुलन में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव का नतीजा है. भले ही यह पेड़ चलता न हो, लेकिन इसकी जड़ों की संरचना खुद में किसी चमत्कार से कम नहीं है.