मिस्त्री को बुलाने की बजाय लगवा लें ये वाली मशीन, मिनटों में करती है दीवार पर प्लास्टर

Viral Video: मशीन और नई तकनीक की मदद से किसी भी काम को समय से पहले किया जा सकता है. किसी काम में लेबर और समय की बचत के लिए मशीन का निर्माण किया जाता है. मशीन किसी भी उत्पाद या सेवा के लागत मूल्य को कम करती है. सोशल मीडिया पर जो मशीन वायरल हो रही है वो घंटों का काम मिनटों में नहीं, बल्कि सेकेंडों में कर रही है. एक ऐसी मशीन का वीडियो वायरल हो रहा है जो कई मिस्त्री का काम मिनटों में कर रही है. देखते ही देखते पूरी दीवार पर प्लास्टर कर देती है.

कैसे प्लास्टर करती है ये मशीन?

इंटरनेट पर वायरल हो रही मशीन अगर सच में ऐसा ही काम करती है जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है. तो ये मशीन मजदूरों के काम के लिए खतरा बन सकती है. अब घर की दीवारों पर प्लास्टर करवाने के लिए मिस्त्री को बुलाने की जरूरत ही नहीं है. ये मशीन एक ही झटके में बिल्कुल सटीक और सफाई से प्लास्टर करती है.

कैसे काम करती है ये मशीन?

जिस दीवार पर प्लास्टर करना होता है उसके सामने ये मशीन लगाई जाती है. इसका ऊपरी हिस्सा दीवार के ऊपर होता है और नीचे का हिस्सा जमीन पर रखा होता है. बीच में दो रोड़ या स्टील के पाइप लगे होते हैं. जिनपर एक ऑटोमेटिक प्लेट लगी होती है जो दीवार से चिपक कर ऊपर नीचे होती है. ये मशीन नीचे से सीमेंट का मसाला लेती है और दीवार पर चिपकाती हुई ऊपर की तरफ चली जाती है. ऊपर से वापस आते समय ये मसाले को प्लेन कर देती है और इस तरह मिनटों में दीवार पर प्लास्टर हो जाता है. अब ये कमाल की मशीन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

मशीन का काम देखकर क्या बोले लोग?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @smartwelder24 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स काफी संख्या में मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसलिए मुझे कोई बुला नहीं रहा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "कमटा वाले भी अब इंडोनेशिया जाने की तैयारी में है मशीन से प्लास्टर होने लग गया है." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये गलत है मिस्त्री लोग बेरोजगार हो जाएंगे. बहिष्कार करो सब लोग मिलकर."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.