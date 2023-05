Purse: शख्स का बटुआ बेंगलुरु में खो गया, फिर ऐसी जगह मिला वाहवाही होने लगी..आप भी जानिए

दरअसल, यह घटना बेंगलुरु की है. हाल ही में रोहित नाम के एक यूजर ने इस बात की जानकारी देते हुए पूरे मामले को बताया कि कैसे उसका बटुआ शहर में कहीं खो गया, लेकिन उसके पास फोन आया कि उसका बटुआ मिल चुका है. चौंकाने वाली बात यह रही कि उस बटुए में कहीं भी रोहित का नंबर नहीं था, लेकिन तब भी उसके पास फोन आ गया.

उसने अपने पोस्ट में लिखा कि बेंगलुरु वाकई अलग ही शहर है. मैंने अपना वॉलेट यहां खो दिया था जिसमें मेरे क्रेडिट-डेबिट कार्ड और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट रखे हुए थे. मैं बहुत परेशान हो गया था. फिरअचानक मुझे एक कैफे से कॉल आया जहां मैं गया था. उधर से बताया कि वॉलेट वहीं छूट गया था. जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें मेरा नंबर कैसे मिला तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गूगल से मेरा नाम खोजकर निकाल लिया.

असल में उस शख्स के बटुए में उसके कई आधिकारिक डाक्यूमेंट्स पड़े हुए थे. कुछ डाक्यूमेंट्स के आधार पर उस कैफे में काम करने वाले कर्मचारी ने शख्स का नंबर ढूंढ निकाला है और उसे फोन करके बताया कि उसका बटुआ मेरे पास है. इस कर्मचारी की जमकर तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि उसको कोई अवार्ड भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसी इमानदारी बहुत कम ही देखने को मिलती है.

Bangalore is something else. I lost my wallet filled with my credit/debit cards as well as important documents. I panicked, Surprisingly I received one call from cafe I went yesterday. How they found my number? They googled my name

I guess this is @peakbengaluru moment

— Rohit Ghumare | That #DevOps Guy (@ghumare64) April 26, 2023