मुझे आधार कार्ड चाहिए... भारत छोड़ने से पहले इस अमेरिकी व्लॉगर ने क्यों कहा ऐसा? आप भी Video देख लीजिए

US Vlogger India Love: अमेरिका के मशहूर कंटेंट क्रिएटर गबरुजी ने भारत छोड़ने से ठीक पहले एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. वीडियो में वह कहते नजर आते हैं कि उनके पास भारत में सिर्फ 8 घंटे बचे हैं और वह अभी रो सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:57 AM IST
Aadhaar Card US Vlogger: अमेरिका के मशहूर कंटेंट क्रिएटर गबरुजी ने भारत छोड़ने से ठीक पहले एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. वीडियो में वह कहते नजर आते हैं कि उनके पास भारत में सिर्फ 8 घंटे बचे हैं और वह अभी रो सकते हैं. उन्होंने बताया कि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा वीडियो बनाया था, तब वह सच में रो पड़े थे. यह वीडियो उन्होंने बाइक पर पिलियन राइडर बनकर रिकॉर्ड किया.

आधार कार्ड मांगने की वजह क्या थी?

गबरुजी ने वीडियो में कहा, “मेरा नाम गबरुजी है और मुझे आधार कार्ड चाहिए.” उन्होंने यह बात मजाक में नहीं, बल्कि भारत के लिए अपने गहरे लगाव को दिखाने के लिए कही. उनका कहना था कि भारत ने उन्हें जो अपनापन और सादगी दी, वह दुनिया में कहीं और नहीं मिली. यही वजह है कि वह खुद को भारत का हिस्सा महसूस करने लगे. वीडियो में गबरुजी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए भारत में अपने अनुभव शेयर किए. उन्होंने देश की गर्मजोशी, मेहमाननवाजी और रोजमर्रा की जिंदगी की तारीफ की. उनका कहना था कि भारत में लोग दिल से स्वागत करते हैं और यहां की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है.

भारत को “सब कुछ वाला देश” क्यों बताया?

गबरुजी ने कहा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि गोरे लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि असल में भारत के पास सब कुछ है. उन्होंने कहा कि यहां घर साफ करने वाले लोग मिल जाते हैं, बाइक से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है और दिन के किसी भी वक्त स्ट्रीट फूड मिल जाता है. उनके मुताबिक, यही चीजें भारत को खास बनाती हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसे 2.6 मिलियन से ज्यादा व्यूज, 1.51 लाख से अधिक लाइक्स और सैकड़ों कमेंट्स मिले. एक यूजर ने लिखा, “यही असली भारत है, जो लोगों के दिल में हमेशा बस जाता है.” वहीं दूसरे ने कहा, “आप भारत छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत आपको कभी नहीं छोड़ता.”

