Viral Video: 'मुझे वर्जिन ब्राह्मण दुल्हन चाहिए...', 37 साल के तलाकशुदा IIT ग्रेजुएट की मांगें सुनकर भन्नाया मैचमेकर का दिमाग; वीडियो वायरल

Viral Post Virgin Bride:: मैचमेकर और डेटिंग कोच ओएंड्रिला कपूर की एक वायरल पोस्ट ने ऑनलाइन एक जोरदार बहस छेड़ दी है. इस पोस्ट में उन्होंने 37 साल के एक तलाकशुदा IIT ग्रेजुएट की मांगों का खुलासा किया है, जिसे एक ऐसी दुल्हन की तलाश है, जिसका अतीत में कोई रिलेशन ना रहा हो.'

खुद तलाकशुदा, चाहिए वर्जिन पत्नी

खुद तलाकशुदा होने के बावजूद, उस शख्स ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया कि वह 30 साल से कम उम्र की, ब्राह्मण समुदाय की, ऐसी महिला से शादी करना चाहता है, जो पहले कभी किसी रिश्ते में न रही हो और वर्जिन हो'.

कपूर के मुताबिक, उस शख्स ने खुद को एक बेहद कामयाब पेशेवर बताया, जो एक अरब डॉलर की कंपनी में डायरेक्टर के पद पर काम करता था. लेकिन उसकी उम्मीदों ने जल्द ही खतरे की घंटी बजा दी.

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'किसी से ना रहा हो शारीरिक संबंध'

उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया, 'उसे कोई ऐसी लड़की चाहिए, जिसकी उम्र 30 साल से कम हो, जिसकी कभी शादी न हुई हो, जो कभी किसी रिश्ते में भी न रही हो, और बेहतर होगा कि उसका किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध भी न रहा हो.'

जब कपूर ने ऐसी मांगों की व्यावहारिकता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए, तो उन्होंने बताया कि वह पूरी तरह से गंभीर बने रहे और इस बात पर जोर देते रहे कि इसके पीछे कोई 'वजह' है.

'बेवफा होने की संभावना ज्यादा'

उस आदमी ने अपने क्राइटेरिया को सही ठहराने के लिए एक अनजान 'रिसर्च' का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जिन महिलाओं के पिछले पार्टनर ज्यादा होते हैं, उनके बेवफा होने की संभावना ज्यादा होती है.

कपूर ने जवाब दिया, और पूछा कि क्या यही लॉजिक उस पर एक तलाकशुदा आदमी के तौर पर लागू होता है. उसका जवाब था, 'नहीं, यह सही तुलना नहीं है.'

लोग बोले- ये डबल स्टैंडर्ड

बाद में शेयर की गई एक और तीखी बातचीत में, उसने कथित तौर पर कहा, 'क्योंकि मैं एक आदमी हूं,' जिससे पता चलता है कि कई ऑनलाइन लोगों ने इसे साफ तौर पर डबल स्टैंडर्ड माना. फिर कपूर ने उसकी उम्मीदों की असलियत को भी चुनौती दी.

उसने बताया कि उसके क्राइटेरिया पर खरी उतरने वाली महिला शायद कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से होगी. एक ऐसा बैकग्राउंड जो शायद 37 साल के तलाकशुदा को स्वीकार न करे.

हालांकि, उस आदमी ने दावा किया कि उसे Shaadi.com पर पहले से ही ऐसे प्रपोजल मिल रहे थे, लेकिन स्कैम की चिंताओं के कारण वह बाहरी वेरिफिकेशन चाहता था.

मैचमेकर ने क्लाइंट को किया मना

जब कपूर उसकी बातों से संतुष्ट नहीं हुईं तो उन्होंने उसके लिए काम करने से मना कर दिया.

उन्होंने उससे कहा, 'मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो रहा है. मुझे लगता है कि तुम ही वह इंसान हो जो अपनी रूढ़िवादी, पितृसत्तात्मक सोच से इन औरतों को धोखा देने वाला है.'

बाद में उसने साफ किया कि निजी पसंद और खुली पाखंडबाजी में फर्क होता है. और यह तर्क दिया कि वह आदमी आपसी तालमेल नहीं, बल्कि अपने पार्टनर के पास्ट पर कंट्रोल चाहता था.

लोगों ने दिए ऐसे रिएक्शन

कपूर की यह पोस्ट तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन दिए. कई यूजर्स ने उस शख्स की उम्मीदों को अव्यावहारिक और लिंगभेदी बताया.

एक यूजर ने लिखा, 'मर्द और उनकी हिम्मत. दूसरे ने लिखा, 'यह हिम्मत तो हैरान करने वाली है.' तीसरे ने लिखा, 'तो अब हमें पता चल गया कि उसका तलाक क्यों हुआ. चौथे शख्स ने लिखा, 'तलाकशुदा लोगों को दूसरे तलाकशुदा लोगों को ही ढूंढना चाहिए, बस.'

वहीं कुछ यूजर्स ने डायरेक्ट कमेंट किए. एक ने लिखा, 'हमें कोई 'एक्सपायर्ड' आदमी नहीं चाहिए.'

दूसरों ने भी ऐसे ही प्रपोजल के अपने निजी अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने बताया कि उसने एक तलाकशुदा आदमी को इसलिए मना कर दिया, क्योंकि उसके परिवार वाले उसके तलाक के लिए पूरी तरह से उसकी पूर्व पत्नी को ही दोषी ठहरा रहे थे.