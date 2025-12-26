अपने बच्चे की तरह बजरंग को पहनाए गर्म कपड़े, इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा Video

Viral Video: लोग सोशल मीडिया पर आपने पालतू जानवरों के वीडियो खूब डालते हैं. किसी वीडियो में वो आने डॉगी को घुमा रहे होते हैं तो कभी उसके लिए नया खिलौना लाते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों को बिल्लियां बहुत अच्छी लगती हैं और वे बिल्लियों के साथ मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बिल्कुल अलग है. वीडियो में दिखता है कि फैमिली ने एक बंदर पाला हुआ है और उसको सर्दी के कपड़े पहनाए जा रहे हैं आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

बजरंग को पहनाए कपड़े

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक फैमिली में एक बंदर रहता है. इस पालतू बंदर का नाम बजरंग है. कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ऐसे में सबके लिए गर्म कपड़े आए तो बजरंग के लिए भी नए कपड़े आने थे. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है शायद एक महिला बजरंग को अपने हाथ से इनर और पजामा पहनाती है. जब वो बजरंग को ऊनी कैप पहनाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मां अपने बेटे को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना रही है. ये प्यारा वीडियो आपका दिल जीत लेगा, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maf_byganga नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार और प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई अपनी शक्तियों को पहचान, तेरा मोर बना हरी हैं ये लड़किया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बजरंग भाई को कलर पसंद नहीं आया." हालांकि कुछ यूजर्स इससे नाराजगी जताते नजर आए. उनका मानना था कि ये जानवर के साथ गलत व्यवहार है वो कम्फर्टेबल नहीं है.

