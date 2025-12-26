Advertisement
अपने बच्चे की तरह बजरंग को पहनाए गर्म कपड़े, इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा Video

अपने बच्चे की तरह बजरंग को पहनाए गर्म कपड़े, इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा Video

Viral Video: इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक पालतू बंदर दिखाई देता है जो घर में फैमिली मेंबर की तरह है. इस बंदर का नाम बजरंग है. आंटी बजरंग को अपने बच्चे की तरह कपड़े पहना कर देखती हैं कि उस पर कैसा जच रहा है और साइज भी चेक करती हैं. इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा वीडियो-

 

 

Dec 26, 2025, 08:13 PM IST
अपने बच्चे की तरह बजरंग को पहनाए गर्म कपड़े, इंटरनेट पर छा गया ये प्यारा Video

Viral Video: लोग सोशल मीडिया पर आपने पालतू जानवरों के वीडियो खूब डालते हैं. किसी वीडियो में वो आने डॉगी को घुमा रहे होते हैं तो कभी उसके लिए नया खिलौना लाते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों को बिल्लियां बहुत अच्छी लगती हैं और वे बिल्लियों के साथ मस्ती करते नजर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो बिल्कुल अलग है. वीडियो में दिखता है कि फैमिली ने एक बंदर पाला हुआ है और उसको सर्दी के कपड़े पहनाए जा रहे हैं आप भी देखें ये वायरल वीडियो.

बजरंग को पहनाए कपड़े
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक फैमिली में एक बंदर रहता है. इस पालतू बंदर का नाम बजरंग है. कड़ाके की सर्दी पड़ रही है ऐसे में सबके लिए गर्म कपड़े आए तो बजरंग के लिए भी नए कपड़े आने थे. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है शायद एक महिला बजरंग को अपने हाथ से इनर और पजामा पहनाती है. जब वो बजरंग को ऊनी कैप पहनाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई मां अपने बेटे को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना रही है. ये प्यारा वीडियो आपका दिल जीत लेगा, अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: स्टेज पर हो रहा था फोटोशूट, भीड़ से निकला लड़का और दुल्हन पर कर दिया ये कमेंट; Video देखें
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ganga Maa Aashray (@maf_byganga)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maf_byganga नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.8 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार और प्यारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई अपनी शक्तियों को पहचान, तेरा मोर बना हरी हैं ये लड़किया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बजरंग भाई को कलर पसंद नहीं आया." हालांकि कुछ यूजर्स इससे नाराजगी जताते नजर आए. उनका मानना था कि ये जानवर के साथ गलत व्यवहार है वो कम्फर्टेबल नहीं है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Bajrang ka video, viral, trending reel, Pet Monkey

