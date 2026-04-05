अलाउद्दीन खिलजी की कांप गई रूह! जब रणभूमि में बिना सिर के तलवार चलाने लगा ये योद्धा

Alauddin Khilji and Sihad Dev Warrior Story: अलाउद्दीन खिलजी और सिहड़ देव सांखला की यह कहानी वीरता, चतुराई और बलिदान से भरी है, जिसमें एक योद्धा ने सुल्तान के घमंड को चूर कर दिया और आज भी ‘भूमिया बाबा’ के रूप में पूजे जाते हैं.
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इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और लालची सुल्तान के रूप में दर्ज किया गया है जो अपनी हवस और साम्राज्य विस्तार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था. वह अक्सर रानियों के डोले जबरन अपने हरम में मंगवाता था और इनकार करने वालों को मौत के घाट उतार देता था. लेकिन राजस्थान की वीर धरा पर एक ऐसा योद्धा भी हुआ, जिसने खिलजी के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया. कोयला पाटन के राजा सिहड़ देव सांखला ने न केवल खिलजी की कुदृष्टि को चुनौती दी, बल्कि अपनी वीरता और चमत्कारिक शक्तियों से दिल्ली के सुल्तान को औरतों की तरह चूड़ियां पहनने पर मजबूर कर दिया. यह कहानी है उस अजेय योद्धा की. जिसका सिर कटने के बाद भी धड़ दुश्मनों का संहार करता रहा.
जब अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि कोयला पाटन के राजा सिहड़ देव सांखला की रानियां अत्यंत सुंदर हैं, तो उसने अपनी पुरानी फितरत के अनुसार एक धमकी भरा शाही फरमान भेजा. इतिहास कार के मुताबिक, फरमान में साफ लिखा था कि रानियों को खिलजी के हरम में भेज दिया जाए, वरना युद्ध और विनाश के लिए तैयार रहें. यह संदेश मिलते ही वीर सिहड़ देव का खून खौल उठा. उन्होंने सुल्तान के दूत को दो-टूक जवाब दिया कि जब तक उनके शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, खिलजी की कुदृष्टि किसी हिंदू स्त्री पर तो क्या, उसकी परछाई पर भी नहीं पड़ पाएगी. सिहड़ देव का यह सिंह गर्जना जैसा जवाब खिलजी के अंत की शुरुआत थी.
सिहड़ देव के भाइयों ने जब खिलजी की लाखों की सेना के बारे में सुना, तो वे चिंतित हो गए. उन्होंने सिहड़ देव को समझाया कि मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इतनी विशाल फौज का सामना करना मौत को दावत देना है. लेकिन रोबीले सिहड़ देव ने दहाड़ते हुए कहा कि शेर कभी गीदड़ों की फौज से नहीं डरता. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सांखला राजपूत हैं, जो युद्ध के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाते. हालांकि, जनहानि को टालने और खिलजी को मूर्ख बनाने के लिए उनके भाइयों ने एक चतुर योजना सुझाई. तय हुआ कि रानी के बजाय किसी और को डोले में भेजा जाए ताकि सुल्तान को उसकी औकात का अहसास हो.
इतिहास कारों के अनुसार, सिहड़ देव ने अपने महल की एक दासी को बुलाया जो बर्तन और घोड़ों की लीद साफ किया करती थी. उसे रानी बनाकर डोले में बिठाया गया और खिलजी के पास यह शर्त रखी गई कि वह चेहरा देखने से पहले निकाह करेगा. खिलजी ने खुशी-खुशी शर्तें मान लीं और उस दासी से निकाह कर लिया. वह दासी, जो कभी महल के सबसे निचले काम करती थी, अब दिल्ली के सुल्तान की बेगम बन चुकी थी. खिलजी इस धोखे से पूरी तरह अनजान था और महीनों तक उस दासी को ही सांखली रानी समझकर अपनी पलकों पर बिठाए रखा.
समय बीता और वह दासी गर्भवती हुई. जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो वह असहनीय दर्द से तड़पने लगी. दिल्ली के बड़े-बड़े हकीम और दाई भी उसका इलाज नहीं कर पाए. तब दासी ने कहा कि अगर कोयला पाटन के शिवकुंड का जल उसे पिलाया जाए तो ही उसकी पीड़ा शांत होगी. खिलजी ने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को वहां भेजा. लेकिन कोयला पाटन के द्वारपाल ने जो दासी की असलियत जानता था, मजाक में शिवकुंड के बजाय पास के गंदे नाले का कीचड़युक्त पानी भरकर दे दिया. जब दासी ने वह पानी पिया, तो उसकी पीड़ा शांत हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया. पानी के पात्र में कीचड़ देखकर दासी को अपनी औकात याद आई और वह फूट-फूट कर रोने लगी.
खिलजी ने जब बेगम को रोते देखा और कारण पूछा तो दासी ने सब सच उगल दिया. उसने चिल्लाकर कहा कि वह कोई रानी नहीं, बल्कि महल की दासी है जिसे खिलजी को मूर्ख बनाने के लिए भेजा गया था. यह सुनते ही सुल्तान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने तुरंत कोयला पाटन पर आक्रमण का आदेश दिया. हालांकि, उसकी बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की और सिहड़ देव की शक्तियों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन खिलजी अपमान की आग में जल रहा था. अंत में, खिलजी ने अपने सेनापति बदरुद्दीन और अपनी ही बेटी को समझौते का प्रस्ताव लेकर कोयला पाटन भेज दिया.
बदरुद्दीन जब कोयला पाटन पहुंचा और डोले की मांग दोहराई, तो सिहड़ देव ने गरजते हुए कहा कि "एक जिंदा शेर की खाल निकालना और नाग के जीवित रहते उसकी मणि लेना असंभव है, वैसे ही सिहड़ देव के रहते रानियों के डोले नहीं जाएंगे." उन्होंने बदरुद्दीन से कहा कि इसका जवाब वे खुद दिल्ली आकर खिलजी को देंगे. सिहड़ देव बिना डरे सीधे दिल्ली के भरे दरबार में पहुंचे. वहां उन्होंने खिलजी को ललकारते हुए कहा कि अगर उसने कोयला पाटन की ओर आंख उठाकर भी देखा, तो वे उसकी दाढ़ी-मूंछ काटकर उसे औरतों के वेश में दिल्ली वापस भेज देंगे.
युद्ध तय हो चुका था. लेकिन कोयला पाटन लौटने पर सिहड़ देव को बड़ा झटका लगा. उनके भाइयों और सैनिकों ने खिलजी की विशाल सेना से डरकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया. अकेले पड़े सिहड़ देव सीधे मां चामुंडा के मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपना ही शीश काटकर माता के चरणों में अर्पित करने की कोशिश की. तभी साक्षात देवी प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया कि रणभूमि में वे खुद 64 जोगणियों और भैरवों के साथ उनके साथ लड़ेंगी. माता ने आज्ञा दी कि वे अपना कटा हुआ सिर अपनी माता को सौंप दें और जब तक युद्ध न जीतें, उसे जमीन पर न रखा जाए.
सिहड़ देव जब युद्ध के लिए तैयार हुए, तो उनकी पांचों रानियों ने भी उनके साथ सती होने की इच्छा जताई. उनके हठ के आगे सिहड़ देव को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी रानियों के शीश धड़ से अलग कर दिए. इसी समय, खिलजी की बेटी शहजादी, जो सिहड़ देव के व्यक्तित्व पर मोहित थी और उन्हें पति मान चुकी थी, ने भी सती होने की प्रार्थना की. सिहड़ देव ने उसका भी शीश अलग कर दिया. चमत्कारिक रूप से रानियों के लिए कुमकुम और शहजादी के लिए मेहंदी के हाथों के निशान महल की दीवारों पर बन गए, जो आज भी रणगढ़ में मौजूद हैं.
सिहड़ देव अब अपना कटा हुआ सिर अपनी माता की गोद में छोड़कर बिना सिर के धड़ के साथ रणभूमि में उतरे. उनके साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला सेनापति बदरुद्दीन भी था. जब 22 लाख की मुगल सेना ने इस दृश्य को देखा, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए. बिना सिर के धड़ ने तलवार लेकर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि पूरी धरती रक्त से लाल हो गई. सिहड़ देव की तलवार गाजर-मूली की तरह सैनिकों को काटती जा रही थी. खिलजी की सेना भागने लगी, लेकिन सिहड़ देव के धड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आधे से ज्यादा फौज को खत्म कर दिया.
युद्ध के अंत में सिहड़ देव ने भागते हुए अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ लिया. उन्होंने खिलजी की दाढ़ी और मूंछें काट दीं और उसे अपने कहे अनुसार हाथों में चूड़ियां पहना दीं और माथे पर चुनरी ओढ़ा दी. खिलजी ने उनके चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगी. क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सिहड़ देव ने उसे जीवनदान दिया और अपमानित करके दिल्ली वापस भेज दिया. इस युद्ध में बदरुद्दीन भी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिनकी मजार आज भी हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है.
युद्ध जीतकर जब सिहड़ देव का धड़ वापस लौट रहा था, तब उनकी माता महल की छत पर उनका इंतजार कर रही थीं. दूर से आते धूल के बवंडर और भाले की चमक देख माता की उत्सुकता बढ़ गई. प्रतीक्षा के क्षणों में उन्होंने अनजाने में सिहड़ देव के शीश को भूमि पर रख दिया. जैसे ही शीश जमीन से लगा, दूर सीमा पर लड़ रहा सिहड़ देव का धड़ शांत होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा. भूमि पर पड़े शीश ने अपनी माता से कहा कि "मां, आपने यह अनर्थ कर दिया, वरना मैं इस धरती पर और भी नेक कार्य कर सकता था."
अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सिहड़ देव ने उन लोगों और जातियों को श्राप दिया, जिन्होंने युद्ध के समय डरकर उनका साथ छोड़ दिया था. उन्होंने अपनी माता से कहा कि जो लोग कोयला पाटन में छिपकर बैठे रहे, वे कभी फल-फूल नहीं पाएंगे. माता के आग्रह पर उन्होंने उपाय बताया कि इस नगरी का नाम बदलकर 'ऋण' (Rinn) कर दिया जाए. आज भी मान्यता है कि श्रापित जातियां वहां आवागमन तो कर सकती हैं, लेकिन स्थायी निवास नहीं कर पातीं. इसके बाद वीर सिहड़ देव देवलोक को सिधार गए.
विक्रम संवत 1311 की आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को सिहड़ देव सांखला ने अपना देह त्याग किया था. आज उन्हें 'भूमिया जी महाराज' या 'भूमिया बाबा' के रूप में पूजा जाता है. राजस्थान के नागौर जिले के 'ऋण' गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां उनके शीश की पूजा होती है, जबकि 25 किमी दूर गोवा गांव में उनके धड़ की पूजा की जाती है. वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि गायों और महिलाओं के रक्षक के रूप में पूजनीय हैं. हर साल उनके अवतरण दिवस और पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं.