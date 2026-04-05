Advertisement
trendingNow13166138
Hindi Newsजरा हटकेअलाउद्दीन खिलजी की कांप गई रूह! जब रणभूमि में बिना सिर के तलवार चलाने लगा ये योद्धा

अलाउद्दीन खिलजी की कांप गई रूह! जब रणभूमि में बिना सिर के तलवार चलाने लगा ये योद्धा

Alauddin Khilji and Sihad Dev Warrior Story: अलाउद्दीन खिलजी और सिहड़ देव सांखला की यह कहानी वीरता, चतुराई और बलिदान से भरी है, जिसमें एक योद्धा ने सुल्तान के घमंड को चूर कर दिया और आज भी ‘भूमिया बाबा’ के रूप में पूजे जाते हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 07:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर कटा, फिर भी लड़ा योद्धा… क्या सच में खिलजी को चूड़ियां पहनाकर भगाया गया? ( AI तस्वीर)
सिर कटा, फिर भी लड़ा योद्धा… क्या सच में खिलजी को चूड़ियां पहनाकर भगाया गया? ( AI तस्वीर)

इतिहास के पन्नों में अलाउद्दीन खिलजी को एक क्रूर और लालची सुल्तान के रूप में दर्ज किया गया है जो अपनी हवस और साम्राज्य विस्तार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था. वह अक्सर रानियों के डोले जबरन अपने हरम में मंगवाता था और इनकार करने वालों को मौत के घाट उतार देता था. लेकिन राजस्थान की वीर धरा पर एक ऐसा योद्धा भी हुआ, जिसने खिलजी के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया. कोयला पाटन के राजा सिहड़ देव सांखला ने न केवल खिलजी की कुदृष्टि को चुनौती दी, बल्कि अपनी वीरता और चमत्कारिक शक्तियों से दिल्ली के सुल्तान को औरतों की तरह चूड़ियां पहनने पर मजबूर कर दिया. यह कहानी है उस अजेय योद्धा की. जिसका सिर कटने के बाद भी धड़ दुश्मनों का संहार करता रहा.

क्या खिलजी का शाही फरमान सिहड़ देव का खून खौला पाया?

जब अलाउद्दीन खिलजी ने सुना कि कोयला पाटन के राजा सिहड़ देव सांखला की रानियां अत्यंत सुंदर हैं, तो उसने अपनी पुरानी फितरत के अनुसार एक धमकी भरा शाही फरमान भेजा. इतिहास कार के मुताबिक, फरमान में साफ लिखा था कि रानियों को खिलजी के हरम में भेज दिया जाए, वरना युद्ध और विनाश के लिए तैयार रहें. यह संदेश मिलते ही वीर सिहड़ देव का खून खौल उठा. उन्होंने सुल्तान के दूत को दो-टूक जवाब दिया कि जब तक उनके शरीर में रक्त की एक भी बूंद है, खिलजी की कुदृष्टि किसी हिंदू स्त्री पर तो क्या, उसकी परछाई पर भी नहीं पड़ पाएगी. सिहड़ देव का यह सिंह गर्जना जैसा जवाब खिलजी के अंत की शुरुआत थी.

क्या मुट्ठी भर सैनिक विशाल फौज को मात दे पाएंगे?

सिहड़ देव के भाइयों ने जब खिलजी की लाखों की सेना के बारे में सुना, तो वे चिंतित हो गए. उन्होंने सिहड़ देव को समझाया कि मुट्ठी भर सैनिकों के साथ इतनी विशाल फौज का सामना करना मौत को दावत देना है. लेकिन रोबीले सिहड़ देव ने दहाड़ते हुए कहा कि शेर कभी गीदड़ों की फौज से नहीं डरता. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे सांखला राजपूत हैं, जो युद्ध के मैदान में कभी पीठ नहीं दिखाते. हालांकि, जनहानि को टालने और खिलजी को मूर्ख बनाने के लिए उनके भाइयों ने एक चतुर योजना सुझाई. तय हुआ कि रानी के बजाय किसी और को डोले में भेजा जाए ताकि सुल्तान को उसकी औकात का अहसास हो.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बर्तन साफ करने वाली दासी दिल्ली की बेगम बन गई?

इतिहास कारों के अनुसार, सिहड़ देव ने अपने महल की एक दासी को बुलाया जो बर्तन और घोड़ों की लीद साफ किया करती थी. उसे रानी बनाकर डोले में बिठाया गया और खिलजी के पास यह शर्त रखी गई कि वह चेहरा देखने से पहले निकाह करेगा. खिलजी ने खुशी-खुशी शर्तें मान लीं और उस दासी से निकाह कर लिया. वह दासी, जो कभी महल के सबसे निचले काम करती थी, अब दिल्ली के सुल्तान की बेगम बन चुकी थी. खिलजी इस धोखे से पूरी तरह अनजान था और महीनों तक उस दासी को ही सांखली रानी समझकर अपनी पलकों पर बिठाए रखा.

 

क्या गंदे नाले के पानी ने दासी की पोल खोल दी?

समय बीता और वह दासी गर्भवती हुई. जब उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, तो वह असहनीय दर्द से तड़पने लगी. दिल्ली के बड़े-बड़े हकीम और दाई भी उसका इलाज नहीं कर पाए. तब दासी ने कहा कि अगर कोयला पाटन के शिवकुंड का जल उसे पिलाया जाए तो ही उसकी पीड़ा शांत होगी. खिलजी ने तुरंत अपने सबसे तेज घुड़सवारों को वहां भेजा. लेकिन कोयला पाटन के द्वारपाल ने जो दासी की असलियत जानता था, मजाक में शिवकुंड के बजाय पास के गंदे नाले का कीचड़युक्त पानी भरकर दे दिया. जब दासी ने वह पानी पिया, तो उसकी पीड़ा शांत हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया. पानी के पात्र में कीचड़ देखकर दासी को अपनी औकात याद आई और वह फूट-फूट कर रोने लगी.

क्या खिलजी ने धोखे का बदला लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया?

खिलजी ने जब बेगम को रोते देखा और कारण पूछा तो दासी ने सब सच उगल दिया. उसने चिल्लाकर कहा कि वह कोई रानी नहीं, बल्कि महल की दासी है जिसे खिलजी को मूर्ख बनाने के लिए भेजा गया था. यह सुनते ही सुल्तान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उसने तुरंत कोयला पाटन पर आक्रमण का आदेश दिया. हालांकि, उसकी बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की और सिहड़ देव की शक्तियों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन खिलजी अपमान की आग में जल रहा था. अंत में, खिलजी ने अपने सेनापति बदरुद्दीन और अपनी ही बेटी को समझौते का प्रस्ताव लेकर कोयला पाटन भेज दिया.

क्या सिहड़ देव ने 'जिंदा शेर की खाल' उतारने की चुनौती स्वीकार की?

बदरुद्दीन जब कोयला पाटन पहुंचा और डोले की मांग दोहराई, तो सिहड़ देव ने गरजते हुए कहा कि "एक जिंदा शेर की खाल निकालना और नाग के जीवित रहते उसकी मणि लेना असंभव है, वैसे ही सिहड़ देव के रहते रानियों के डोले नहीं जाएंगे." उन्होंने बदरुद्दीन से कहा कि इसका जवाब वे खुद दिल्ली आकर खिलजी को देंगे. सिहड़ देव बिना डरे सीधे दिल्ली के भरे दरबार में पहुंचे. वहां उन्होंने खिलजी को ललकारते हुए कहा कि अगर उसने कोयला पाटन की ओर आंख उठाकर भी देखा, तो वे उसकी दाढ़ी-मूंछ काटकर उसे औरतों के वेश में दिल्ली वापस भेज देंगे.

क्या अपनों की गद्दारी ने वीर योद्धा को मंदिर की शरण में भेजा?

युद्ध तय हो चुका था. लेकिन कोयला पाटन लौटने पर सिहड़ देव को बड़ा झटका लगा. उनके भाइयों और सैनिकों ने खिलजी की विशाल सेना से डरकर युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया. अकेले पड़े सिहड़ देव सीधे मां चामुंडा के मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपना ही शीश काटकर माता के चरणों में अर्पित करने की कोशिश की. तभी साक्षात देवी प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया कि रणभूमि में वे खुद 64 जोगणियों और भैरवों के साथ उनके साथ लड़ेंगी. माता ने आज्ञा दी कि वे अपना कटा हुआ सिर अपनी माता को सौंप दें और जब तक युद्ध न जीतें, उसे जमीन पर न रखा जाए.

क्या खिलजी की बेटी और रानियां एक साथ सती हो गईं?

सिहड़ देव जब युद्ध के लिए तैयार हुए, तो उनकी पांचों रानियों ने भी उनके साथ सती होने की इच्छा जताई. उनके हठ के आगे सिहड़ देव को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी रानियों के शीश धड़ से अलग कर दिए. इसी समय, खिलजी की बेटी शहजादी, जो सिहड़ देव के व्यक्तित्व पर मोहित थी और उन्हें पति मान चुकी थी, ने भी सती होने की प्रार्थना की. सिहड़ देव ने उसका भी शीश अलग कर दिया. चमत्कारिक रूप से रानियों के लिए कुमकुम और शहजादी के लिए मेहंदी के हाथों के निशान महल की दीवारों पर बन गए, जो आज भी रणगढ़ में मौजूद हैं.

क्या बिना सिर के धड़ ने 22 लाख की सेना का संहार किया?

सिहड़ देव अब अपना कटा हुआ सिर अपनी माता की गोद में छोड़कर बिना सिर के धड़ के साथ रणभूमि में उतरे. उनके साथ अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला सेनापति बदरुद्दीन भी था. जब 22 लाख की मुगल सेना ने इस दृश्य को देखा, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए. बिना सिर के धड़ ने तलवार लेकर मौत का ऐसा तांडव मचाया कि पूरी धरती रक्त से लाल हो गई. सिहड़ देव की तलवार गाजर-मूली की तरह सैनिकों को काटती जा रही थी. खिलजी की सेना भागने लगी, लेकिन सिहड़ देव के धड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और आधे से ज्यादा फौज को खत्म कर दिया.

क्या खिलजी को चूड़ियां पहनकर दिल्ली भागना पड़ा?

युद्ध के अंत में सिहड़ देव ने भागते हुए अलाउद्दीन खिलजी को पकड़ लिया. उन्होंने खिलजी की दाढ़ी और मूंछें काट दीं और उसे अपने कहे अनुसार हाथों में चूड़ियां पहना दीं और माथे पर चुनरी ओढ़ा दी. खिलजी ने उनके चरणों में गिरकर प्राणों की भीख मांगी. क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए सिहड़ देव ने उसे जीवनदान दिया और अपमानित करके दिल्ली वापस भेज दिया. इस युद्ध में बदरुद्दीन भी बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिनकी मजार आज भी हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में पूजी जाती है.

क्या मां की एक छोटी सी भूल ने वीर का धड़ शांत कर दिया?

युद्ध जीतकर जब सिहड़ देव का धड़ वापस लौट रहा था, तब उनकी माता महल की छत पर उनका इंतजार कर रही थीं. दूर से आते धूल के बवंडर और भाले की चमक देख माता की उत्सुकता बढ़ गई. प्रतीक्षा के क्षणों में उन्होंने अनजाने में सिहड़ देव के शीश को भूमि पर रख दिया. जैसे ही शीश जमीन से लगा, दूर सीमा पर लड़ रहा सिहड़ देव का धड़ शांत होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा. भूमि पर पड़े शीश ने अपनी माता से कहा कि "मां, आपने यह अनर्थ कर दिया, वरना मैं इस धरती पर और भी नेक कार्य कर सकता था."

क्या कोयला पाटन के गद्दारों को सिहड़ देव का श्राप मिला?

अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सिहड़ देव ने उन लोगों और जातियों को श्राप दिया, जिन्होंने युद्ध के समय डरकर उनका साथ छोड़ दिया था. उन्होंने अपनी माता से कहा कि जो लोग कोयला पाटन में छिपकर बैठे रहे, वे कभी फल-फूल नहीं पाएंगे. माता के आग्रह पर उन्होंने उपाय बताया कि इस नगरी का नाम बदलकर 'ऋण' (Rinn) कर दिया जाए. आज भी मान्यता है कि श्रापित जातियां वहां आवागमन तो कर सकती हैं, लेकिन स्थायी निवास नहीं कर पातीं. इसके बाद वीर सिहड़ देव देवलोक को सिधार गए.

क्या आज भी राजस्थान में पूजे जाते हैं 'भूमिया बाबा'?

विक्रम संवत 1311 की आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को सिहड़ देव सांखला ने अपना देह त्याग किया था. आज उन्हें 'भूमिया जी महाराज' या 'भूमिया बाबा' के रूप में पूजा जाता है. राजस्थान के नागौर जिले के 'ऋण' गांव में उनका भव्य मंदिर है, जहां उनके शीश की पूजा होती है, जबकि 25 किमी दूर गोवा गांव में उनके धड़ की पूजा की जाती है. वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि गायों और महिलाओं के रक्षक के रूप में पूजनीय हैं. हर साल उनके अवतरण दिवस और पुण्यतिथि पर विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से श्रद्धालु आते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया और इतिहास कुछ किताबों के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. 

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Alauddin Khilji and Sihad Dev Warrior StoryAlauddin KhiljiSihad Dev

Trending news

सनातन धर्म डेंगू-मलेरिया.... अब मंदिरों में हाजिरी लगाने क्यों पहुंच रहे DMK नेता?
Tamil Nadu Election 2026
सनातन धर्म डेंगू-मलेरिया.... अब मंदिरों में हाजिरी लगाने क्यों पहुंच रहे DMK नेता?
अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’
weather update
अप्रैल में मौसम का खौफनाक रूप! आगे बढ़ा एक हजार किमी लंबा ‘तूफानी बादल’
कहीं आप तो नहीं कर रहे नकली टूथपेस्ट से ब्रश? घोटाले का भंडाफोड़; रह जाएंगे हैरान
DNA
कहीं आप तो नहीं कर रहे नकली टूथपेस्ट से ब्रश? घोटाले का भंडाफोड़; रह जाएंगे हैरान
ऑनलाइन शॉपिंग के फर्जीवाड़े का विश्लेषण, रेटिंग माफिया के डिजिटल ठगी का पर्दाफाश !
DNA
ऑनलाइन शॉपिंग के फर्जीवाड़े का विश्लेषण, रेटिंग माफिया के डिजिटल ठगी का पर्दाफाश !
विदेशी ऑर्डर रद्द, काम ठप! 'ईरान जंग' से कश्मीर के पेपर-मेशे कारीगरों की टूटी कमर
jammu kashmir news
विदेशी ऑर्डर रद्द, काम ठप! 'ईरान जंग' से कश्मीर के पेपर-मेशे कारीगरों की टूटी कमर
क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं का सुरक्षा 'घेरा' हटा, बंगाल में चुनाव आयोग का आदेश
West Bengal Election
क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं का सुरक्षा 'घेरा' हटा, बंगाल में चुनाव आयोग का आदेश
DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश?
DNA
DNA: ट्रंप की सोची समझी साजिश है अमेरिका का F-15 विमान क्रैश?
चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का 3 दिन में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
Punjab news in hindi
चंडीगढ़ में BJP ऑफिस पर ग्रेनेड अटैक का 3 दिन में खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार
'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र...,' चुनाव से पहले बोलीं जस्टिस नागरत्नना
Supreme Court
'लोकतंत्र बचाने के लिए ECI को स्वतंत्र...,' चुनाव से पहले बोलीं जस्टिस नागरत्नना
गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
Jammu kashmir news in hindi
गांदरबल एनकाउंटर असली या फर्जी? LG मनोज सिन्हा ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश