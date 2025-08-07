वॉशिंग मशीन में हाथ डालते ही जो हुआ, उसने दहला दिया सबका दिल; ये वीडियो देखकर आप भी सतर्क हो जाएंगे

Washing Machine Viral Video: एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय करंट लगने से मौके पर ही बेहोश हो गया. यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर सावधानी न बरती जाए.

वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में दिखाया गया कि वह आदमी रोज की तरह कपड़े धोने के लिए मशीन में डिटर्जेंट डालता है, मशीन चालू करता है और जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे तेज झटका लगा. असल में मशीन में पहले से करंट लीक हो रहा था और पानी में हाथ डालते ही पूरा झटका उसके शरीर में उतर गया. कुछ ही सेकंड में वह गिर गया और उसकी हालत गंभीर हो गई. इस वीडियो को विक्रम सोलंकी नाम अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. वीडियो में कपड़ा धोने वाला शख्स विदेशी मालूम पड़ रहा है, जिस वजह से विक्रम ने न कंफर्म करते हुए यह भी कैप्शन में लिखा- 'वीडियो फर्जी हो सकता है, लेकिन संदेश अच्छा है.'

वायरल होने वाले इस वीडियो पर कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई. एक यूजर ने लिखा, "बहुत ही अच्छी एक्टिंग की." एक अन्य ने लिखा, "ये तो बेहद ही सुरक्षित तरीके से नीचे गिर रहा है." एक ने तो लिखा, "फेक वीडियो." हालांकि, कुछ लोगों ने वाशिंग मशीन से सावधान रहने की सलाह भी दी.

करंट कैसे जानलेवा बनता है?

साइंस एक्सपर्ट के अनुसार, करंट शरीर के अंदर घुसकर नसों और अंगों को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में तेज गर्मी पैदा करता है. अगर कोई व्यक्ति करंट के संपर्क में आ जाए और समय रहते अलग न हो सके, तो यह उसकी जान तक ले सकता है. यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि बचने का मौका भी नहीं मिलता. विशेषज्ञों की सलाह है कि वॉशिंग मशीन को हमेशा लकड़ी के स्टैंड या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखें ताकि पानी के जरिए करंट न फैले. मशीन में हाथ डालने से पहले उसे स्विच से बंद करें और प्लग निकाल दें. खासकर गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को न छुएं.