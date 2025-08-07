वॉशिंग मशीन में हाथ डालते ही जो हुआ, उसने दहला दिया सबका दिल; ये वीडियो देखकर आप भी सतर्क हो जाएंगे
Advertisement
trendingNow12870298
Hindi Newsजरा हटके

वॉशिंग मशीन में हाथ डालते ही जो हुआ, उसने दहला दिया सबका दिल; ये वीडियो देखकर आप भी सतर्क हो जाएंगे

Washing Machine Danger Video: वीडियो में दिखाया गया कि वह आदमी रोज की तरह कपड़े धोने के लिए मशीन में डिटर्जेंट डालता है, मशीन चालू करता है और जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे तेज झटका लगा. असल में मशीन में पहले से करंट लीक हो रहा था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वॉशिंग मशीन में हाथ डालते ही जो हुआ, उसने दहला दिया सबका दिल; ये वीडियो देखकर आप भी सतर्क हो जाएंगे

Washing Machine Viral Video: एक दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते समय करंट लगने से मौके पर ही बेहोश हो गया. यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह एक चेतावनी है कि घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर सावधानी न बरती जाए.

वीडियो में क्या हुआ?

वीडियो में दिखाया गया कि वह आदमी रोज की तरह कपड़े धोने के लिए मशीन में डिटर्जेंट डालता है, मशीन चालू करता है और जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे तेज झटका लगा. असल में मशीन में पहले से करंट लीक हो रहा था और पानी में हाथ डालते ही पूरा झटका उसके शरीर में उतर गया. कुछ ही सेकंड में वह गिर गया और उसकी हालत गंभीर हो गई. इस वीडियो को विक्रम सोलंकी नाम अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है. वीडियो में कपड़ा धोने वाला शख्स विदेशी मालूम पड़ रहा है, जिस वजह से विक्रम ने न कंफर्म करते हुए यह भी कैप्शन में लिखा- 'वीडियो फर्जी हो सकता है, लेकिन संदेश अच्छा है.'

 

 

वायरल होने वाले इस वीडियो पर कई सारे लोगों की प्रतिक्रिया आई. एक यूजर ने लिखा, "बहुत ही अच्छी एक्टिंग की." एक अन्य ने लिखा, "ये तो बेहद ही सुरक्षित तरीके से नीचे गिर रहा है." एक ने तो लिखा, "फेक वीडियो." हालांकि, कुछ लोगों ने वाशिंग मशीन से सावधान रहने की सलाह भी दी.

करंट कैसे जानलेवा बनता है?

साइंस एक्सपर्ट के अनुसार, करंट शरीर के अंदर घुसकर नसों और अंगों को नुकसान पहुंचाता है और शरीर में तेज गर्मी पैदा करता है. अगर कोई व्यक्ति करंट के संपर्क में आ जाए और समय रहते अलग न हो सके, तो यह उसकी जान तक ले सकता है. यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि बचने का मौका भी नहीं मिलता. विशेषज्ञों की सलाह है कि वॉशिंग मशीन को हमेशा लकड़ी के स्टैंड या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर रखें ताकि पानी के जरिए करंट न फैले. मशीन में हाथ डालने से पहले उसे स्विच से बंद करें और प्लग निकाल दें. खासकर गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को न छुएं.

About the Author
author img
अल्केश कुशवाहा

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

washing machine

Trending news

Braking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
breaking news
Braking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
DNA
34 नहीं 103 सेकंड की तबाही, ताश के पत्तों की तरह बह गए घर, भागने का भी मौका नहीं था
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
US India News in Hindi
'टैरिफ वॉर' से भुलावे में हैं ट्रंप! भारत चाहे तो निकाल सकता है डॉलर का कचूमर
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
Delhi High Court
MP हैं तो क्या करें, कानून सबके लिए बराबर...1 दिन का डेढ़ लाख खर्च, क्या बोला कोर्ट?
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
Trump tariff
ट्रंप ने चला 50% टैरिफ वाला चाबुक,नहीं झुका भारत; दिया ऐसा जवाब US ने सोचा नहीं होगा
;