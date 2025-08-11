Desi Jugaad: कपड़े धोने वाली मशीन में बर्तन धुलते देख हैरान हुए लोग, बोले- बहन जी, ये नया इन्वेंशन है क्या?
Washing Machine Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो ही जाता है, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसने वाकई में लोगों को हंसी और हैरानी दोनों दे दी. वीडियो में वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं, बल्कि बर्तन धोते हुए दिख रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 11, 2025, 02:23 PM IST
Washing Machine Hack: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई अजीबोगरीब वीडियो वायरल हो ही जाता है, लेकिन इस बार जो वीडियो चर्चा में है, उसने वाकई में लोगों को हंसी और हैरानी दोनों दे दी. वीडियो में वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं, बल्कि बर्तन धोते हुए दिख रही है. सुनने में ही अजीब लगा न? आमतौर पर वॉशिंग मशीन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कपड़े घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस वीडियो में कहानी उल्टी है. इसमें एक महिला ने कपड़ों की जगह बर्तन डाल दिए और मशीन चलाकर उन्हें धोना शुरू कर दिया. कुछ ही सेकेंड का यह वीडियो जमकर वायरल हो गया और लोग इसे देखकर सोच में पड़ गए.

धूल-मिट्टी में पसीना बहाने वाला ई-रिक्शा ड्राइवर जब बना स्टाइलिश जेंटलमैन, लोग बोले- ये तो हॉलीवुड एक्टर है

कब और कहां का है वीडियो?

इस वीडियो का लोकेशन और टाइमलाइन साफ नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम पर kismat191970 नाम के अकाउंट से पोस्ट होने के बाद यह तेजी से वायरल हो रहा है. खबर लिखे जाने तक इसे 38 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कमेंट बॉक्स मजेदार रिएक्शनों से भर गया है. लोगों की क्रिएटिविटी कमेंट्स में भी देखने लायक रही. एक यूजर ने लिखा, “बर्तनों की खटर-पटर की आवाज गांव तक जाएगी.” दूसरे ने तंज मारा, “अब ये मशीन ज्यादा दिन की मेहमान नहीं.” किसी ने मजाक में कहा, “कबाड़ वाला भी इस मशीन को नहीं खरीदेगा.” एक ने सलाह दी, “डिशवॉशर खरीद लो बहन, मशीन की जान बख्श दो.”

 

 

ऐसे वीडियो क्यों होते हैं वायरल?

सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी हटके हो तो उसके वायरल होने के चांस दोगुने हो जाते हैं. लोग अक्सर अलग या अजीब हरकतें सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनका वीडियो चर्चा में आ जाए और लाखों लोग उन्हें देखें. ये वीडियो भी उसी कैटेगरी में फिट बैठता है- थोड़ा अजीब, थोड़ा मजेदार और पूरी तरह मनोरंजक.

Q1. यह वीडियो किसने पोस्ट किया?
इसे इंस्टाग्राम अकाउंट kismat191970 से पोस्ट किया गया है.

Q2. इस वीडियो में खास क्या है?
वीडियो में महिला वॉशिंग मशीन में कपड़ों की बजाय बर्तन धो रही है, जो आमतौर पर कोई नहीं करता.

Q3. लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही?
लोगों ने मजाकिया और चुटीले कमेंट किए, जिससे वीडियो और भी एंटरटेनिंग बन गया.

अल्केश कुशवाहा

