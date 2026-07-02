/दरवाजा खुलते ही हुआ जोरदार धमाका, बिजली के कमरे में ब्लास्ट का VIDEO वायरल; बाल-बाल बची फायर टीम

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार शाम टाकोमा शहर के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई थी. स्थानीय फायर विभाग को सूचना मिली थी कि बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से धुआं निकल रहा है. इसके बाद फायरफाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम इलेक्ट्रिकल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है. जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगता है. शुरुआत में ऐसा लगता है कि कर्मचारी सामान्य जांच करेंगे, लेकिन कुछ ही पल बाद तेज धमाका हो जाता है.