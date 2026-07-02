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दरवाजा खुलते ही हुआ जोरदार धमाका, बिजली के कमरे में ब्लास्ट का VIDEO वायरल; बाल-बाल बची फायर टीम

अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिकल रूम में हुए जोरदार धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यहां फायरफाइटर्स धुएं की शिकायत मिलने के बाद जांच करने पहुंचे थे. जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, कुछ ही सेकंड बाद जोरदार विस्फोट हो गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी फायरफाइटर या निवासी घायल नहीं हुआ.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:41 PM IST
दरवाजा खुलते ही हुआ जोरदार धमाका, बिजली के कमरे में ब्लास्ट का VIDEO वायरल; बाल-बाल बची फायर टीम
Image Credit: Image credit: X/@Ian_Collins_03Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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