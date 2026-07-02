/दरवाजा खुलते ही हुआ जोरदार धमाका, बिजली के कमरे में ब्लास्ट का VIDEO वायरल; बाल-बाल बची फायर टीम

Washington Apartment Explosion: अचानक होने वाले हादसे कब बड़ा रूप ले लें, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. कई बार छोटी-सी तकनीकी खराबी भी कुछ ही सेकंड में बड़ी दुर्घटना बन जाती है. अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के टाकोमा शहर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिकल रूम में हुए विस्फोट ने सभी को हैरान कर दिया.
इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि फायर विभाग की टीम धुएं की जांच करने के लिए मौके पर पहुंची थी. लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिकल रूम का दरवाजा खोला गया, वहां इतना तेज धमाका हुआ कि आग की लपटें, धुआं और मलबा बाहर की ओर फेंका गया. कुछ सेकंड के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना रविवार शाम टाकोमा शहर के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई थी. स्थानीय फायर विभाग को सूचना मिली थी कि बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से धुआं निकल रहा है. इसके बाद फायरफाइटर्स तुरंत मौके पर पहुंचे. वीडियो में देखा जा सकता है कि टीम इलेक्ट्रिकल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है. जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगता है. शुरुआत में ऐसा लगता है कि कर्मचारी सामान्य जांच करेंगे, लेकिन कुछ ही पल बाद तेज धमाका हो जाता है.
विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कमरे की खिड़कियां टूट गईं और अंदर रखा सामान बाहर की ओर उछल गया. वीडियो में पर्दे, शीशे और दूसरे मलबे को हवा में उड़ते हुए देखा जा सकता है. धमाका होते ही फायरफाइटर्स तुरंत पीछे हट जाते हैं. कुछ पल के लिए कैमरा भी दूसरी तरफ घूम जाता है. जब कैमरा दोबारा घटनास्थल की ओर आता है, तब फायर टीम के सदस्य एक-दूसरे का हालचाल पूछते हुए सुरक्षित स्थान की ओर जाते दिखाई देते हैं.
Apartment complex explodes as firefighters were investigating a smoking transformer in Tacoma, Washington (at the Spanish Hills Apartments complex, June 28).
Firefighters responded around 5:37 p.m. after receiving reports of smoke coming from an electrical conduit or… pic.twitter.com/AwdFhwSNDG
— Ian Collins (@Ian_Collins_03) July 1, 2026
टाकोमा फायर विभाग के अनुसार, शाम करीब 5:37 बजे उन्हें अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से धुएं की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचते ही सबसे पहले सभी बिल्डिंगों को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया था. बताया गया कि कुल आठ बिल्डिंगों को अस्थायी रूप से खाली कराया गया, जिससे किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके. फायर अलार्म बजने के बाद निवासी सुरक्षित बाहर निकल आए. प्रशासन ने लोगों को पास के हंट मिडिल स्कूल में अस्थायी रूप से ठहराया.
शुरुआती जांच में सामने आया कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर में आई तकनीकी खराबी की वजह से धुआं कई बिल्डिंगों तक पहुंच गया था. इसके बाद बिजली विभाग और फायर विभाग की संयुक्त टीम जांच में जुट गई. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायरफाइटर्स ने सबसे पहले बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद की. हालांकि, इसके कुछ ही समय बाद इलेक्ट्रिकल रूम के अंदर जोरदार विस्फोट हो गया.
इतने बड़े धमाके के बावजूद सबसे अच्छी खबर यह रही कि इस हादसे में किसी भी फायरफाइटर या अपार्टमेंट में रहने वाले व्यक्ति को चोट नहीं आई. फायर विभाग ने पुष्टि की कि पूरी टीम सुरक्षित है और सभी लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया था. अगर बिल्डिंग खाली नहीं कराई जाती, तो यह हादसा कहीं ज्यादा गंभीर साबित हो सकता था.
घटना के बाद स्थानीय बिजली विभाग ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी है. बाद में अधिकारियों ने अधिकांश इमारतों में रहने वाले लोगों को वापस लौटने की इजाजत दे दी. हालांकि, एक बिल्डिंग में बिजली व्यवस्था पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई थी. वहां रहने वाले परिवारों को अस्थायी रूप से दूसरी जगह ठहराया गया. इस दौरान अमेरिकन रेड क्रॉस ने प्रभावित लोगों की मदद की.
फायर विभाग और बिजली विभाग दोनों इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल रूम में इतना बड़ा विस्फोट कैसे हुआ. फिलहाल अधिकारियों ने किसी एक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. विशेषज्ञ ट्रांसफॉर्मर, वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तकनीकी जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो.
घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई लोगों ने फायरफाइटर्स की बहादुरी की तारीफ की और कहा कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की. कुछ यूजर्स ने लिखा कि अगर टीम कुछ सेकंड पहले दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी होती, तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं कई लोगों ने इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नियमित जांच और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया.