सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के टपोरी (Tapori) नाम के भारतीय स्ट्रीट फूड रेस्त्रां का बताया जा रहा है. यह रेस्त्रां मुंबई और दक्षिण भारतीय स्ट्रीट फूड के स्वाद को अमेरिकी अंदाज में पेश करने के लिए जाना जाता है. हाल ही में यहां US-Nepal Gastronomy Dinner का आयोजन किया गया था. इस खास कार्यक्रम में मेहमानों को कुछ ऐसा परोसा गया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. डिनर के दौरान मेहमानों को सीधे गार्डन से लाई गईं ताजी माइक्रोग्रीन्स और हरी पत्तियां सर्व की गईं. खास बात यह थी कि इन्हें प्लेट में सजाकर नहीं, बल्कि पौधों के साथ ही पेश किया गया, जिससे लोगों को फार्म-टू-टेबल का असली अनुभव मिल सके.