Washington DC Restaurant Viral Video: आज के समय में रेस्त्रां सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि लोग वहां अलग और यादगार एक्सपीरियंस के लिए भी जाते हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में कई रेस्त्रां अपने ग्राहकों को कुछ नया और हटकर देने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसा ही एक अनोखा एक्सपेरिमेंट अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में देखने को मिला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.
वीडियो में कुछ लोग गार्डन से सीधे लाई गईं हरी पत्तियां खाते नजर आ रहे हैं. पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है, जैसे कोई फार्म में जानवर घास चर रहे हों, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये किसी रेस्त्रां के मेहमान हैं, जो एक खास डिनर इवेंट का हिस्सा बने हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के टपोरी (Tapori) नाम के भारतीय स्ट्रीट फूड रेस्त्रां का बताया जा रहा है. यह रेस्त्रां मुंबई और दक्षिण भारतीय स्ट्रीट फूड के स्वाद को अमेरिकी अंदाज में पेश करने के लिए जाना जाता है. हाल ही में यहां US-Nepal Gastronomy Dinner का आयोजन किया गया था. इस खास कार्यक्रम में मेहमानों को कुछ ऐसा परोसा गया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया. डिनर के दौरान मेहमानों को सीधे गार्डन से लाई गईं ताजी माइक्रोग्रीन्स और हरी पत्तियां सर्व की गईं. खास बात यह थी कि इन्हें प्लेट में सजाकर नहीं, बल्कि पौधों के साथ ही पेश किया गया, जिससे लोगों को फार्म-टू-टेबल का असली अनुभव मिल सके.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मेहमानों के सामने हरी पत्तियों से भरी ट्रे रखी गई हैं. लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और फिर बिना हाथ लगाए सीधे मुंह से खाते नजर आ रहे हैं. यही अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा मजेदार लग रहा है. वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये तो गार्डन डायरेक्ट प्लेट में आ गया. वहीं, दूसरे ने मजाक करते हुए कहा कि इंसान बकरी बन गए. कुछ लोगों ने इसे बेहद क्रिएटिव आइडिया बताया, तो कुछ यूजर्स ने कहा कि यह अनुभव देखने में जितना अजीब लग रहा है, शायद उतना ही यादगार भी होगा.
रेस्त्रां की ओर से बताया गया कि इस तरह का अनुभव मेहमानों को फ्रेश और नेचुरल खाने से जोड़ने के लिए दिया गया था. माइक्रोग्रीन्स आजकल दुनियाभर के फूड कल्चर में काफी लोकप्रिय हो रही हैं. इन छोटी हरी पत्तियों में कई तरह के विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. कई शेफ इन्हें हेल्दी और प्रीमियम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. रेस्त्रां का मकसद था कि लोग सिर्फ खाना न खाएं, बल्कि यह महसूस करें कि खाना कहां से आता है और प्रकृति से उसका रिश्ता क्या है.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर खूब रिएक्शन दिए हैं. कुछ लोगों ने इसे लग्जरी डाइनिंग का नया तरीका बताया है, जबकि कुछ लोगों को यह काफी मजेदार और अजीब लगा. कई यूजर्स का कहना है कि आज के दौर में लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि अलग अनुभव भी खरीदना चाहते हैं. यही वजह है कि ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट जल्दी वायरल हो जाते हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब अमेरिका जाकर बकरी वाला डिनर करना पड़ेगा.
दुनिया के कई देशों में अब फार्म-टू-टेबल ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. लोग चाहते हैं कि उन्हें ताजा, लोकल और कम प्रोसेस किया हुआ खाना मिले. कई बड़े रेस्त्रां अपने खुद के गार्डन बनाते हैं या आसपास के किसानों से ताजा लेते हैं. इसका मकसद खाने को ज्यादा फ्रेश और नेचुरल बनाना होता है. टपोरी रेस्त्रां ने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग अंदाज में पेश किया, जिससे यह सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.
टपोरी रेस्त्रां भारतीय स्ट्रीट फूड कल्चर को अमेरिका में पेश करने के लिए जाना जाता है. यहां मुंबई के स्ट्रीट फूड से लेकर दक्षिण भारतीय व्यंजनों तक कई तरह के स्वाद मिलते हैं. US-Nepal Gastronomy Dinner के जरिए भारतीय और नेपाली खान-पान को एक साथ पेश करने की कोशिश की गई थी. लेकिन इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा हरी पत्तियां खाने वाले इस अनोखे अंदाज की हो गई. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इस नए तरह के डाइनिंग एक्सपीरियंस को लेकर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. किसी के लिए यह मजेदार है, तो किसी के लिए यह खाने की दुनिया का नया प्रयोग.
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