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डाइनिंग टेबल पर उगा दी घास, लोग बकरी बनकर चर रहे खाना! रेस्टोरेंट का वीडियो देख सिर पकड़ लेंगे आप

Washington DC Restaurant Viral Video: वाशिंगटन डीसी के एक भारतीय स्ट्रीट फूड रेस्त्रां का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में लोग प्लेट में खाना नहीं, बल्कि गार्डन से लाई गईं ताजी हरी पत्तियां और माइक्रोग्रीन्स खाते नजर आ रहे हैं. खास बात यह है कि कई मेहमान इन्हें बिना हाथ लगाए सीधे मुंह से खाते दिखे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:26 AM IST
डाइनिंग टेबल पर उगा दी घास, लोग बकरी बनकर चर रहे खाना! रेस्टोरेंट का वीडियो देख सिर पकड़ लेंगे आप
Image Credit: Image credit: instagram/@highspeeddining

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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