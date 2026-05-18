'धुरंधर' वाले आलम भाई की दुकान निकली असली! लद्दाख में मिली 'Washma Butt' शॉप, वीडियो हुआ वायरल

Dhurandhar Washma Butt Shop in Ladakh: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं, जिन पर पहली नजर में भरोसा करना मुश्किल लगता है. इन दिनों भी इंटरनेट पर एक ऐसी ही दुकान चर्चा में है, जिसका नाम पढ़कर लोग पहले हंस पड़े और फिर हैरान रह गए. फिल्म धुरंधर में दिखाई गई 'Washma Butt' नाम की चाय और बिरयानी की दुकान को लोगों ने अब तक फिल्म में देखा था. फिल्म में इस दुकान को पाकिस्तान के ल्यारी की 'चाय और बिरयानी शॉप' बताया गया था. लेकिन अब यह दुकान भारत के लद्दाख में भी मौजूद है. इस दुकान को लेकर एक ट्रैवल ब्लॉगर के वीडियो ने पूरे इंटरनेट को चौंका दिया है. इस दुकान को भी बिल्कुल 'Washma Butt' की तरह ही बनाया गया है. यह वही दुकान है, जहां हमजा अली मजारी और आलम भाई बैठकर नमकीन चाय पीते नजर आए थे.

फिल्म की दुकान समझ रहे थे सेट का हिस्सा

जब धुरंधर फिल्म रिलीज हुई थी, तब उसमें दिखाई गई इस दुकान के नाम ने खूब चर्चा बटोरी थी. कई लोगों को लगा था कि फिल्म मेकर्स ने जानबूझकर यह नाम रखा है, ताकि दर्शकों को हंसी आए. नाम सुनकर सोशल मीडिया पर भी खूब मीम्स बने थे. लोगों ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ गए. लेकिन अब वायरल वीडियो ने पूरी कहानी बदल दी है. दुकान का नाम सुनते ही लोगों का ध्यान उस पर चला गया. कई लोगों ने इसे किसी मजाक या छिपे हुए संदेश से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं.

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फिर सामने आया एक वीडियो और बदल गई पूरी कहानी

मामला तब और दिलचस्प हो गया, जब ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर सौम्या चटर्जी ने इस जगह का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. इंस्टाग्राम पर its_naturemoto नाम से मशहूर सौम्या लेह घूमने पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने उस दुकान को खोज निकाला, जिसे लोग अब तक फिल्मी कल्पना मान रहे थे. वीडियो में उन्होंने इस जगह को 'धुरंधर वाली चाय की दुकान' बताया. जैसे ही वीडियो सामने आया, लोगों की हैरानी और बढ़ गई. क्योंकि दुकान बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, जैसी फिल्म में दिखाई गई थी. यहां कई चीजें फिल्म वाले सीन से काफी मिलती-जुलती दिखीं.

Someone has found Dhurandhar tea shop in Leh pic.twitter.com/izcUbo2BX3 RB (@KailashVashi) May 16, 2026

दुकान के अंदर भी दिखी फिल्म की झलक

वीडियो में दुकान के अंदर का नजारा भी दिखाया गया. वहां फिल्म से जुड़े पोस्टर और तस्वीरें लगी हुई थीं. दीवारों पर फिल्म की याद दिलाने वाली कई चीजें नजर आ रही थीं. इससे साफ हो गया कि यह वही जगह है, जिसने फिल्म देखने वालों को पहले ही अपनी तरफ खींच लिया था. सौम्या ने वीडियो में मजाकिया अंदाज में कहा कि यहां अकेले आने का मन नहीं करता, लेकिन यहां आने पर दो चाय जरूर पीनी चाहिए. एक अपने लिए और दूसरी इस जगह का अनुभव महसूस करने के लिए.

नाम पढ़कर लोगों ने बना दिए मजेदार मतलब

इस दुकान का नाम सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोगों ने नाम को अपने तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया. कुछ लोगों को लगा कि इसके पीछे कोई छिपा हुआ मजाक है, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे फिल्म का व्यंग्य समझ लिया था. एक यूजर ने लिखा कि उसे लगा था फिल्म में इस नाम के जरिए किसी को ट्रोल किया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि यह असली जगह है. वहीं, कुछ लोग सिर्फ इस बात पर हैरान दिखे कि फिल्म में दिखी दुकान सच निकली.

इंटरनेट पर खूब आ रहे मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि फिल्म देखने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि यह जगह सच में मौजूद होगी. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि अब लद्दाख घूमने जाएंगे तो इस दुकान पर जरूर जाएंगे. कुछ लोग मजेदार कमेंट करने लगे तो कुछ अपनी हैरानी जाहिर करने लगे. इंटरनेट पर इस वीडियो को तेजी से शेयर किया जाने लगा.

अब बन रही है नई टूरिस्ट स्पॉट वाली पहचान

वीडियो वायरल होने के बाद यह दुकान अचानक लोगों की नजरों में आ गई है. अब सोशल मीडिया पर कई लोग इसे नई टूरिस्ट लोकेशन की तरह देख रहे हैं. इंटरनेट की दुनिया में अक्सर छोटी चीजें बड़ी चर्चा बन जाती हैं और इस बार एक दुकान ने वही कर दिखाया. सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो आते हैं, लेकिन कुछ चीजें लोगों को चौंका देती हैं. इस दुकान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. जिसे लोग फिल्मी मजाक समझ रहे थे, वह असल जिंदगी में मौजूद निकली. अब यह वीडियो लोगों को सिर्फ हंसा नहीं रहा, बल्कि हैरान भी कर रहा है.

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