ये है 'आसमान का राजा'! 11 साल के बच्चे ने हेलीकॉप्टर से हवा में किया ऐसा स्टंट, Video देख चकरा जाएगा सिर

Aviation Training Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों 11 साल के ऋषि शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में छोटा सा बच्चा एक एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में बैठकर इतनी आत्मविश्वास के साथ उड़ान की ट्रेनिंग करता दिख रहा है कि लोग उसे भविष्य का पायलट बता रहे हैं. कैलिफोर्निया के ऑक्सनार्ड एयरपोर्ट पर शूट किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

कैसे किया 'टच एंड गो' लैंडिंग?

वीडियो में ऋषि को एक खास एविएशन तकनीक 'टच एंड गो' करते देखा गया. इसमें पायलट पहले विमान को रनवे पर उतारता है और बिना रुके तुरंत दोबारा टेकऑफ कर लेता है. यह प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ऋषि ने इसे बेहद स्मूद तरीके से पूरा किया. इंस्ट्रक्टर ने भी उसकी लैंडिंग की तारीफ करते हुए 'वेरी गुड लैंडिंग' कहा.

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इतनी कम उम्र में कैसे सीखी उड़ान?

बताया जा रहा है कि ऋषि महज 7 साल की उम्र से ही पायलट बनने की ट्रेनिंग ले रहा है. इतनी छोटी उम्र में उसकी फोकस, कंट्रोल और तकनीकी समझ ने सभी को चौंका दिया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि एविएशन में सफल होने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जैसे फोकस और क्विक डिसीजन मेकिंग, वह बचपन से ही विकसित की जा सकती हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ऋषि की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, “यह बच्चा तो बड़ों से बेहतर उड़ान भर रहा है.” वहीं दूसरे ने कहा, “ये वो स्किल्स हैं जो बच्चों को स्कूल में सिखाई जानी चाहिए.” कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि वह कार चलाने वाले बड़ों से भी बेहतर प्लेन उड़ा रहा है.

Rishi, a 11-year-old pilot-in-training in California, showcased remarkable skill with a flawless “touch and go” landing during a training flight. #thesentinel #pilot #flight pic.twitter.com/H9dxTtJJlz — The Sentinel (@Sentinel_Assam) March 24, 2026

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क्या उम्र बनी सवाल?

हालांकि कुछ यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा प्लेन कैसे उड़ा सकता है. दरअसल, भारत समेत कई देशों में कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय है. ऐसे में ऋषि फिलहाल सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा है, न कि आधिकारिक तौर पर पायलट है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कई फ्लाइट स्कूल्स और क्लब्स बच्चों के लिए इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग सेशन्स देते हैं. इसमें उन्हें कड़ी निगरानी में विमान के बेसिक्स सिखाए जाते हैं. सही माहौल और गाइडेंस मिलने पर बच्चे भी इस क्षेत्र में कमाल कर सकते हैं और ऋषि इसका जीता-जागता उदाहरण बनकर सामने आया है.