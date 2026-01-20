अक्षय कुमार के फेमस गाने के साथ किया ऐसा एक्सपेरिमेंट, वीडियो देखकर यूजर्स बोले - AI के जमाने में कुछ भी हो सकता है

सोशल मीडिया की दुनिया अजीब है. यहां कब कोई पुरानी चीज नए अंदाज में वायरल हो जाए, कहना मुश्किल होता है. कभी कोई डांस वीडियो चर्चा में आ जाता है, तो कभी सालों पुराना गाना नए ट्विस्ट के साथ लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. फिल्म धड़कन का मशहूर गाना ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है’ एक बार फिर इंटरनेट पर छा गया है, लेकिन वजह बिल्कुल अलग है. इस बार गाने की तारीफ उसकी मिठास के लिए नहीं, बल्कि उसकी अजीब और मजेदार एडिटिंग के लिए हो रही है. वीडियो देखकर लोग हंस भी रहे हैं और हैरान भी, और यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है.

Editing top notch pic.twitter.com/bkn7qBZAPW — Nitin Rathod (@NitinRathod2116) January 19, 2026

वीडियो में क्या है ऐसा खास?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @NitinRathod2116 नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है. इसमें फिल्म धड़कन के उस सदाबहार गाने को, जिसे महान गायक नुसरत फतेह अली खान ने अपनी आवाज दी थी, एक ‘क्रिएटिव’ एडिटर ने बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया है. एडिटिंग इतनी अलग और अनपेक्षित है कि पहली नजर में कोई समझ ही नहीं पाता कि आगे क्या होने वाला है. गाने का भावनात्मक और रोमांटिक माहौल इस एडिटिंग की वजह से मजेदार बन गया है, जिसने दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया.

वायरल क्यों हुआ ये वीडियो?

यह वीडियो पहली बार इंटरनेट पर नहीं आया है. इससे पहले भी यह अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर घूम चुका है, लेकिन इस बार दोबारा सामने आते ही इसने लोगों का ध्यान खींच लिया. एडिटिंग इतनी स्मूथ है कि देखने वाला हैरान रह जाता है. यही कारण है कि X पर इसे अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 6 हजार से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके हैं. कम समय में इतनी बड़ी संख्या में व्यूज मिलना बताता है कि वीडियो ने लोगों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

जनता का रिएक्शन और ‘धड़कन’ की यादें

कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “खतरनाक एडिटिंग है भाई, पूरा गर्दा उड़ा दिया.” दूसरे ने कहा, “आज तक इस गाने को इस नजरिए से नहीं देखा था.” कुछ लोग एडिटिंग को ‘टॉप नॉच’ बता रहे हैं, तो कुछ इसे थोड़ा झटका देने वाला अनुभव कह रहे हैं. वहीं, इस वायरल वीडियो ने फिल्म धड़कन की यादें भी ताजा कर दी हैं. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी पर फिल्माया गया यह शादी वाला सीन आज भी लोगों को पसंद है. फर्क बस इतना है कि इस बार यादों के साथ हंसी भी जुड़ गई है.