WATCH; ताला खोलते ही दिखी डरावनी आंखें, खौफ से थर-थर कांपने लगा शख्स, देखें वीडियो

Hindi Newsजरा हटकेWATCH; ताला खोलते ही दिखी डरावनी आंखें, खौफ से थर-थर कांपने लगा शख्स, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों को चौंका दिया. शख्स ने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला, बाहर झांकती दो डरावनी आंखें नजर आईं. गौर से देखने पर पता चला कि वह एक बाघ था! खौफ में कांपते हुए शख्स ने झटपट दरवाजा बंद कर लिया.

Jan 04, 2026, 07:41 AM IST
Trending Video: सोशल मीडिया पर अजीब और चौंकाने वाले वीडियो अक्सर देखने को मिलते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है, उसे बाहर दो चमकती हुई आंखें घूरती नजर आती हैं. ये देखकर वह डर से कांपने लगता है और घबराकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है. लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि वो आंखें किसकी थीं, तो हर कोई हैरान रह गया!

ट्विटर अकाउंट @AMAZlNGNATURE पर अक्सर जानवरों से जुड़े हैरान कर देने वाले वीडियो शेयर किए जाते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें एक शख्स जैसे ही अपने दरवाजे का ताला खोलता है और दरार से झांककर देखता है, तो उसे दो चमकती आंखें नजर आती हैं. जब वह गौर से देखता है, तो पता चलता है कि बाहर एक बाघ बैठा हुआ है! यह नजारा देखकर शख्स दंग रह जाता है. वीडियो कहां का है, यह तो साफ नहीं है, लेकिन इसे देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है.

ताला खोलते ही दिखी डरावनी आंखें

जरा सोचिए, आप किसी दिन अपना दरवाजा खोलें और सामने मौत खड़ी हो तो आपका क्या हाल होगा? ऐसा ही एक खौफनाक मंजर इस शख्स के साथ भी हुआ. उसने जैसे ही दरवाजे का ताला खोला और बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने एक बाघ बैठा था! घबराकर उसने कुछ सेकंड तक बाघ को देखा और फिर धीरे से दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन तभी बाघ ने उस पर झपट्टा मार दिया. गनीमत रही कि शख्स ने वक्त रहते दरवाजा बंद कर लिया, वरना अंजाम कुछ और ही होता.

 

Video देख लोग हो गए हैरान! 

इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा, "अब वो शख्स घर छोड़कर भाग जाए, क्योंकि अब ये बाघ का घर हो चुका है!" वहीं, एक अन्य यूजर ने शख्स के हाथों पर दिख रहे घावों की ओर इशारा करते हुए कहा, "लगता है कि ये हादसा पहले भी हो चुका है!" किसी ने इसे खतरनाक बताते हुए सलाह दी, "दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर दो और तुरंत एनिमल कंट्रोल वालों को बुलाओ! वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

